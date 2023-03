Altılı Masa, altılı ganyanı aratmadı! Akşener "Noter masasında, kumar masasında olmam" deyip masadan kalktı. 72 saat sonra geri adım attı! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Amerikan Büyükelçiliği'nin karşısındaki otelde toplantı yaptı. Ardından dünkü buluşmaya katılma kararı aldı.







ALTILI Masa, tam 13 kez toplandı. Ancak adaylık konusu her buluşmada krizle sonlandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Cuma günü yapılan son toplantıda masadan kalktı. "Kıskaca alındık, dayatmalara mecbur bırakıldık. Bu kumarda yokum" ifadesini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yaptı! İki isim Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alınca Akşener şoka uğradı. Akşam canlı yayında "Adayım" diyen hukukçu Ersan Şen'e "görüşelim" telefonu açtı. Masada 5 kişi kalan Millet İttifakı ise dünkü toplantıya odaklandı. Ancak 14'te olması gereken toplantı 1 saat ertelenince işler yine karıştı. Çünkü dün İmamoğlu ve Yavaş, ikna için Akşener'i makamında ziyaret etti.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmalarını şart koştu. Bu önerinin diğer liderler tarafından değerlendirilmesi ve akabinde Akşener'in masaya dönmes i gündeme geldi.

Her an bilgilerin yenilendiği, sürpriz gelişmelerin yaşandığı muhalefet kaosunda son açıklamayı, İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptı. Zorlu, Akşener'in liderlerle toplantıya katılmayacağını duyurdu.

Ancak ne olduysa bu kez Akşener ile Kılıçdaroğlu, "pazarlık görüşmeleri" için buluşma kararı aldı. İşte bu görüşmenin ayrıntılarına TAKVİM ulaştı. Görüşmenin yapıldığı son derece ilginçti. Söz konusu otel Çukurambar'da Amerikan Büyükelçiliği'nin 30 metre uzağında bulunan JW Marriott Otel'di. Kılıçdaroğlu, bir yanına İmamoğlu'nu diğer yanına ise Yavaş'ı alıp Akşener'i karşıladı.

İkili başbaşa görüşme yaptı.

İddiaya göre İmamoğlu ile Yavaş lobide bekledi.







BÖYLE DÖNÜŞ GÖRÜLMEDİ!

Bu görüşmelerin ardından Kısa süre sonra toplantı gündemine ilişkin bilgi güncellemesi yapıldı.Tekrar kameraların karşısına geçen İyİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Az önce Genel Başkanımız Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Şu an itibari ile Genel Başkanımız toplantıya katılma kararı almıştır" dedi.

Masadan "notere dönüştü" cümleleriyle kalkan Meral Akşener, ittifaka geri döndü. 6'lı başlayan 5'li kalan sonra yeniden 6'lı olan masaya oturma kararı aldı.







KİLİT 12. MADDE: ŞARTLI EVET

AKŞENER'İN geri dönüşü sebebiyle 2 saat rötarlı başlayan 6'lı Masa buluşmasında ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yürüttüğü 10 seçim kampanyasını da kaybeden Kılıçdaroğlu, adaylığının netleşmesi sonrası 5 saat dondurucu soğukta bekletilen vatandaşlara hitap etti.

Öte yandan toplantı sonrası paylaşılan 12 maddelik mutabakat metninde seçimin kazanılması halinde 5 genel başkan, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. 12. maddede ise İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen zaman ve tanımlama ile cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağı duyuruldu.







YUHALANDI

6'lı masayı deviren Meral Akşener, dün İmamoğlu ve Yavaş ile görüştü. Toplantıya katılma kararı verince Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Bu sırada öfkeli seçmenin yükselttiği "yuh" sesleri duyuldu. Adaylık açıklaması sırasında yüzündeki memnuniyetsizlikle dikkat çeken Meral Akşener, liderler için düzenlenen yemeğe de katılmadı. Kılıçdaroğlu, 5'e inen ardından yeniden 6'ya çıkan masanın toplantısı için SP Genel Merkezi'ne gitti. Kendisini Temel Karamollaoğlu karşıladı.







SOSYAL MEDYA ŞEN'LENDİ

ALTILI Masa'nın baş döndüren trafiği gündemi salladı! "Adayım" deyip Akşener'den "Görüşelim" telefonu alan hukukçu Ersan Şen de sosyal medyada zirveye çıktı!

■ Olan Ersan Şen'e oldu!

■ Çok heyecan yapmıştı Ersan Şen ne olacak!

■ Ersan Şen İYİ Parti Genel Merkezi önünde görüldü.

■ Hukukçu Şen şimdi de Kılıçdaroğlu'ndan telefon bekliyor.

■ Altılı Masa'ya bir sandalye de Ersan Şen için atın. Yazık aklı kalmasın.

■ Kendimi Ersan Şen gibi ortada kalmış hissediyorum

■ Ersan Şen'in Suçu Ne?

■ Ünlü hukukçu Ersan Şen "Beni de 3. Yardımcı yapın bari diyor!"