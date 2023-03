Biden’ın altılı treni raydan çıktı

ALTILI Masa'nın 2 Mart Perşembe günü yaptığı ortak toplantıdan Cuma akşamına kadar 48 saat içinde, Ankara'da görünürde ve arka kapılarda yaşananlar tam bir film konusu. Aziz Milletimiz ve bizler, Washington-Londra- Berlin'den, Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Altılı Masa'nın (Biden Treni) çatlayan faylar altında kalışını izleme imkanı bulduk. ALTILI MASA'NIN ÇÖKÜŞÜ diye adlandırılacak bu filmin her sahnesinde, 6 liderin maskelerinin düşmesinden tutun, kirli pazarlıklar, çelme takmalar, entrikalar, sözde tavırlara kadar her türlü manevralar arka arkaya sıralanıyor.

Altılı Masa'nın direksiyonundaki Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, Akşener'i göz göre göre yediler. Siyasette tecrübeli diye bilinen Akşener'e öyle bir oyun kuruldu ki, ölümü gösterip sıtmaya razı olmayla karşı karşıya bıraktılar. Kılıçdaroğlu- Davutoğlu kumpasından, imza atmasına rağmen, kurtulduktan sonra partisine sığındı ve masayı devirdi.

Akşener, hiçbir şey olmamış gibi, Kılıçdaroğlu ve dört yavrusunun DEVAM KARARI almaları bir siyasi nezaketsizliktir.

28 Şubat 2022'den beri 13 defa buluşmuşlar, 80 saat çalışmışlar, arka kapılarda 50'ye yakın ikili-üçlü görüşmeler yapmışlar bunlar hiç olmamış gibi AKŞENER'İ bir anda YOK HÜKMÜNDE saymışlardır. Kılıçdaroğlu ve yanındaki yavrularının, siyasette ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.

Akşener'in, İmamoğlu ve Yavaş'ı ORTAK ADAY olarak masaya sürmesi tam bir tiyatro sahnesiydi.

Akşener ile CHP'li olmalarına karşın, arka kapılarda teşriki mesai yaptıkları ön plana çıkarken, CHP'nin içinde yangına yol açtı, İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'le görüşmeye (Kılıçdaroğlu'nun onayı ile) gitmek üzere hazırlık yaparken, Kılıçdaroğlu'nun polit bürosu arkadan çelme takmış, Meral hanımda telefonlarına bile çıkmamıştır.

Akşener, oyuna getirilince yaptıklarıyla intihar etmiş bir görünümdedir. Yakın kurmayları ile konuşarak, Meclis dışında tekrar karşılaşmamak için Cumhurbaşkanı adayı olmaktan kaçınacaktır. Kendisini, Cumhurbaşkanlığı seçimi ancak ikinci tura kalırsa, kurtarmak için bir fırsat yakalayarak pazarlık şansı bulabilir.

CHP içindeki yangın, Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu (20), Babacan (20), Karamollaoğlu (10) ve Uysal'a (4) milletvekili kontenjanı vermesi dolayısıyla büyümesi söz konusudur.

1977'de CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, tek başına hükümet kurma rakamına ulaşamadı. Ecevit'in polit bürosu, 10 milletvekilini Süleyman Demirel'in adalet partisinden transfer ederek, 9'unu BAKAN YAPARAK, Türk siyasi hayatında YÜZ KIZARTAN bir skandala imza atmışlardı.

İstanbul Güneş Motel'e yüz kızartcı olay gerçekleşmişti.

İkinci yüz kızartıcı olayı yine Kılıçdaroğlu, yüzü kızarmadan Meral Akşener'in partisine 15 ödünç milletvekili vererek gerçekleştirdi. Bu olayı Kılıçdaroğlu'nun ekibi Akşener'in yüzüne çok çaktılar. Geçen yıl Akşener dayanamadı, 'Diyet ödedik' diye haykırdı, CHP'nin laf çakanlarına karşılık verdi.

Akşener, belli ki Kılıçdaroğlu ve CHP'yi iyi tanımamış.

2 Mart toplantısında gerçek yüzlerini görmüştür.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun bir plan dahilinde, önceden hazırladıkları, milletvekili dağılımı-geçiş süreci ve ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenme OYUN PLANI karşısında yeni bir gerçekle karşılaştı, ortak toplantıda, Akşener hayır deyince, Kılıçdaroğlu'nun, 'biz beşli imzalarız' diyerek, Akşener'e, kapıyı göstermeleri, siyaseten bir acımasızlıktır.

Maskeleri düşen liderlerin vicdanlarının tartışılmasını gerektirmektedir.



SONUÇ

Çöken masadaki pazarlıklar, ortaya çıkan kirli arka oyunlar, güneş motel skandalını YAYA BIRAKTI. Skandallar bir gerçeği gösterdi. Eski Türkiye Parlamenter sistemin ne olduğunu ders gibi özellikle gençlerimizin önüne serdi.

Erdoğan, MİLLETİN İSTİKBALİ İÇİN SAVAŞIRKEN, KILIÇDAROĞLU'NUN İKBAL İÇİN YOLLARA DÜŞTÜĞÜ ORTAYA NET OLARAK ÇIKMIŞTIR.

HER İŞTE BİR HAYIR VARDIR.

TAKDİRİ İLAHİ. KILIÇDAROĞLU VE ORTAKLARININ SEÇİM ÖNCESİ DÜŞTÜKLERİ DURUM, HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR.

