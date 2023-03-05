İYİ Kİ Derin Amerika-Avrupa'nın Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTI ARTI HDP masası dağıldı. Rezaletler, pazarlıklar bir bir ortaya çıkıyor. BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜŞÜNÜ DURDURMAYA, ülkemize eskiden olduğu gibi NATO-IMF prangası takmak isteyenlerin hayalleri boşa çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ne kadar zayıf, siyaset becerilerinin eksikliği, içten pazarlıklı, sözde samimi oldukları ortaya çıktı.

Evet. HER İŞTE BİR HAYIR VAR.

ZAYIF LİDERLER

Meral Akşener, 'Masadan çekilmem' derken, aday belirleme sürecinin kritik bir aşamasında, ÖLÜM PARENDASI ATTI. Siyaseti çok iyi takip eden duayen isimler ve siyasi stratejistlere göre, "Akşener altılı masayı çökertirken, kendi siyasi geleceğini de zora soktu. B planı olmadan yaptığı hareket, bir acemilik!

Siyaset duayenleri, altılı masada dört liderin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına EVET diyeceğini bilmesine rağmen, bilmeyerek, kızgınlıkla Türkiye'miz için hayırlara vesile olacak bir hareket yaptı. Kılıçdaroğlu'nun gözünü kan bürüdüğünü net biçimde gördük. Bizzat kendisi, altılı masadan 'Aday ittifakla çıkacak' diyordu. Ortak toplantıda Meral itiraz etti. 4 liderle beraber kurduğu kumpasla, Meral Akşener'i tek başına bıraktılar. Demek ki ittifak yok. Akşener'in itirazına rağmen, Kılıçdaroğlu'nu aday yaptılar. Kılıçdaroğlu'nun, sözünde durmayan bir siyasetçi olduğu ortaya çıktı.

Bunun seçim öncesi ortaya çıkması Türkiye için bir şanstır.

DAĞILMA SÜRECİ

Akşener, Altı artı HDP masasını dağıttı. Ortak toplantı öncesi TBMM Grup Toplantısı'nda, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Apoletlerini sök. Aday olma' dedi. Bir gün sonra da altılı masa toplandı. Dört lider Kılıçdaroğlu'nu destekleyince canı sıkıldı.

Yavaş ve İmamoğlu'nu masaya sürdü.

HAYIR dediler. 'Kılıçdaroğlu geri çekilsin' diye bekledi. Olmadı.

Ardından, GÜÇLÜ TEK BAŞKAN YARDIMCILIĞI için bastırdı. Buna da Ahmet Davutoğlu karşı çıktı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal aralarında anlaşmışlar, Akşener'i yalnız bırakmışlardı. Partisi'ne dönerken, kurmaylarına ÇEKİLİYORUM MESAJI gönderdi. Akrabası Ümit Dikbayır'a 'Millet beşten büyüktür' tweeti attırdı. Peki, neden bozma noktasına geldi?

Meral Akşener çok iyi biliyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu ortak aday olursa, İYI Parti oylarının önemli bir bölümünü de alacaktı.

Kılıçdaroğlu'na destek verirse, parti içindeki MHP'den gelen etkili isimler, CHP-HDP/PKK HATTINA İTİRAZ EDİYORLARDI. Genel Başkanlık elinden gidecek paniğiyle hareket etti.

GÜÇLÜ TEK BAŞKAN YARDIMCILIĞINI ALAMADI.

Kılıçdaroğlu'nun vereceğini hesaplıyordu.

Ahmet Davutoğlu'nun vetosu dolayısıyla umduğunu bulamadı. Alabilseydi, GÜÇLÜ TEK BAŞKAN YARDIMCILIĞI KONUMUYLA seçim sonrası siyasetin çok etkili SİYASETÇİSİ olmayı, planlamıştı.

HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ.

İYİ Kİ altı artı HDP masası dağılınca bir gerçekte CHP-HDP/PKK AŞKI apaçık ortaya çıktı.Akşener'in dağıtma hamlesi sonrası, Kılıçdaroğlu hemen HDP/ PKK AŞKINI gösterdi. HDP ile ittifak yapmış, Sol Parti ve TİP ile konuşmaya gitti. Peki İYİ Parti'nin kalktığı masaya HDP oturur mu? Hayır. Ancak HDP aday çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.

İKİNCİ 24 SAAT...

Siyasette 24 saat uzun bir süre. Bir gün önce, Kılıçdaroğlu akşam saatlerindeki mesajında geri adım atmayacağı mesajını verdi. Bir gün sonra, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na BİAT ETTİKLERİNİ açıkladılar. 10 belediye başkanı, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Destek verdi. İYİ Parti'den KAPI AÇIK mesajları arka arka verildi. Önce Cihan Paçacı, sonra TBMM İP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Masa'dan ayrılmadık, atıldık" dediler.

SONUÇ: Derin Amerika-Avrupa'nın ALTI ARTI HDP MASASI dağıldı. Eski Türkiye parlamenter sisteme dönüş zihniyeti çöktü.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEĞİNDE 14 MAYIS SEÇİMİNDEN ZAFERLE ÇIKMASI VE BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜMESİ HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR.