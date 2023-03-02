Erdoğan'ı hem iç siyaset hem de dış siyaset dünyasında özel kılan gerçekler var. Erdoğan'ı siyaseten özel kılan çok sayıda özelliklerin başında, KARARLI DURUŞU VE SÖZÜNDE DURMASIDIR. Nitekim, Başkan Erdoğan VERDİĞİ SÖZÜN ARKASINDA DURARAK,14 MAYIS'TA SEÇİMLERİN yapılacağını resmen açıkladı. 6 ŞUBAT'TA gerçekleşen 15 MİLYON vatandaşımızı yıkan, 85 milyonluk Türkiyemizin yüreğine ateş düşüren ASRIN FELAKETİNE RAĞMEN DEMOKRASİYE İNANCINI gösterdi.Başta Kılıçdaroğlu ve omurgasında kurgulanan Altılı Masa liderleri olmak üzere muhalefetin, 'seçimden kaçacak, yaptırmayacak' azgın çıkışlarını boşa çıkardı. Erdoğan'ı iç ve dış siyaset dünyasında özel kılan şeyleri anlamak için 20 yılda yaptığı stratejık hamlelere bakmak yeterlidir. Erdoğan'ı siyaseten özel kılan özelliklere dıkkatle bakalım.Bunların başında;Putin, geçen yıl tahıl koridoru açılımında, Ukrayna savaşını sona erdirme yolunda yaptığı mekik diplomasisi sürecinde,demişti. Başkan Erdoğan, sadece kararlı duruşunu 14 MAYIS seçim kararıyla değil, milletimizin yaralarını sarmaya yönelik DEPREM KALKANI PLANI ile stratejik hamlelere başlamışsa, burada özel bir şey var demektir. Başkan Erdoğan, sorun olarak kabul ettiği her konunun ÜZERİNE GİTMEKTEN ÇEKİNMİYOR, bir meselede topu taca atıp, vaziyeti idare etmiyor. BAŞKAN ERDOĞAN, asrın felaketi üzerine TEK YÜREK OLAN AZİZ MİLLETİMİZLE DEVLETİMİZİ başarı ile yönetmekte.Yaraları sarma konusunda yeniden milli mücadele ruhunu canlandırdı.Kangren olmuş eski birsorunu kökünden halletmeyi başardı.Bugerçekleri 'YAPARSA ERDOĞAN yapar'sözü çok iyi ifade eder.Erdoğan, cesur adımlar atabiliyor.Depremini gerçekten MİLAT kabul ederek köklü değişim adımları atıyor.Başkan Erdoğan, sorunlarla yüzleşiyor.Adıyaman'da 'sözde değil özde' cümlelerle, HELALLİK istedi. Erdoğan, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" dedi. Bu adım, siyaseten hem oldukça zor hem de risk içerıyor. Eski Türkiye'de, birçok politikacının topu dolaştırma, bir şeyler yapıyormuş gibi yapıp hiçbir şey yapmama gibi özellikler gösterdiğine çok tanık olduk.AK PARTİ TBMM GRUP toplantısında PROJECİLİK özelliğini yine gösterdi.Erdoğan işe dönük bir lider olduğu gibi, yönetme becerisine de sahip olduğunu her zaman gösterdi.Gösteriyor.Projeler oluşturup, bu projeleri takip edip bitirebilme kapasitesine sahip. Nitekim, büyük sel felaketleri, büyük yangınlar, arka arkaya gerçekleşmiş bırçok il ve ılçemizdeki depremlerde yoğun bir tempoda uzun süre çalıştığını gösterdi.Erdoğan demek, uzun bir bitmiş projeler listesi görmek demektir. Evet.Hiçbir başarı rastgele olmuyor. Erdoğan'ı, siyaseten başarılı ve özel kılan özelliklere sahip olduğu BİR gerçektir. 20 yılda, birçok krizin üstünden geldi. Bırçok felaketin altından Aziz Milletimizle beraber çıktı.Aziz Milletimiz ve devletimiz tüm imkanlarını seferber etti.Tarihin en büyük felaketinin yaralarını birlikte sarıyoruz. Aziz Milletimiz ve devletimiz birçok felaketin üstesinden gelmeyi başardı.ASLA ŞÜPHEMİZ YOK. BÜYÜK TÜRK MİLLETİ, 100 YIL ÖNCE İSTİKLAL SAVAŞI'NI ZAFERLE BİTİRDİ. BUGÜN DEPREM FELAKETİNİ DE BİRLİKTE AŞACAĞIZ. İSTİKBAL SAVAŞINDAN DA ZAFERLE ÇIKACAĞIZ.