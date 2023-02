CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener çok kritik başbaşa görüşmede DEVLETİN ORGANLARINI paylaştıkları iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak için gözü kararmış Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın en büyük tavizlerini verdiği ve Meral Akşener'in teslimini sağladığı kulislere yansıdı.

Kılıçdaroğlu, 2 saatlik görüşme sonunda devletin organlarını saçtı.

Kılıçdaroğlu, Akşener'e GÜÇLÜ BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE TBMM BAŞKANLIĞI vererek, kritik kavşaktan geçti.

Akşener'in de bu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili olumsuz tek bir kelime kullanmadığı kulislerden sızdı. Bilindiği gibi, CHP Parti Meclisi 'her türlü pazarlığı yapmak' üzere Kılıçdaroğlu'na verdiği tam yetki sonrası Meral Akşener görüşmesi yapıldı.

Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına "Görüşme son derece olumlu geçti, rahatsızlıklara neden olan konular çözüldü" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ile Akşener'in buluşması öncesi özellikle ALTILI MASA'nın yaşlı abisi Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu, mekik ziyaretler ile iklimi yumuşattı.

Karamollaoğlu, iki liderin kritik görüşmesi öncesi çıktığı TV'de, TAVİZLERİN İŞARETLERİNİ şöyle vermişti. Karamollaoğlu, ALTILI MASA'daki bakanlık dağılımına ilişkin "Partilerin aldıkları oya göre, çıkardıkları milletvekiline göre belli sayıda Bakanlıklar pay edilecek. Her parti en azından 1 bakanlıkta etkili olacak" demişti.

Davutoğlu da dün, "Tek bir Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetemez. 6 lider de aynı güçte olacak" sözü ile sistemin ne kadar atıl olduğunu da ilan etti.

Cumhurbaşkanı adayı olmak için Kılıçdaroğlu gözünü karattı.

HÜKÜMET TAVİZLERİ:

Akşener'e güçlü Başkan yardımcılığı, TBMM Meclis Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı...

Ali Babacan'a Başkan Yardımcılığı, Ekonomi bakanlıkların bazıları.

Ahmet Davutoğlu'na Başkan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı.

Temel Karamollaoğlu'na Başkan Yardımcılığı ve iki bakanlık.

Gültekin Uysal'a CHP listesinden liste başı ve bir bakanlık (Turizm Bakanlığı).

TBMM TAVİZLERİ:

TBMM için ALTI PARTİ 40 ilde ortak listeler çıkaracak.

Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na TBMM'de grup kuracak 20'şer milletvekili garantisi.

Temel Karamollaoğlu'na 10 milletvekili garantisi.

Gültekin Uysal'a 4 milletvekili garantisi.

Kulislerde bilgiler sızınca İYİ Partili Kürşat Zorlu, "Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve 'pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

SONUÇ: Eğer Millet İttifakı seçimi kazanırsa, Türkiye bir daha asla refah yüzü göremez. Böyle pazarlıklar içinde bir sistem yürür mü? Neymiş, Cumhurbaşkanı, yüzde 1 bile oyu olmayan Gültekin Uysal'ın bile 'hayır' diyeceği bir kanunu çıkartamayacakmış. Aynı oy oranlarına sahip Davutoğlu ve Babacan da bir konuya olumsuz bakarsa, yasalaşmayacakmış.

İyi Parti ile CHP kurmayları birbirlerine hakaretler ederken, ülkeyi yönetebileceklerine inanan var mı?

Onların tek derdi şu, ülkenin gücünü birkaç aylığına da olsa ele geçirelim.

Sonrası ülke batsın. Bir de IMF konusu var. ALTILI MASA üyeleri IMF'ye ülkenin anahtarını teslim edecek planı da sundular. Detayları da yazarız...