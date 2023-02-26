28 Şubat 2022'den bugüne kadar geçen 360 günde, toplanıp toplanıp dağılan ve bir türlü cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen altılı masa, çok kritik bir noktaya geldi. SON KAVŞAKTA altılı masanın iki silahşoru Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında DÜELLODA SON İKİ RAUNT gerçekleşecek. Altılı masadan sızan son haberlere göre, 2 MART toplantısından da CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKAMAYACAK. KEMAL VE MERAL

SON DÜELLOSU, (muhtemelen) 12 MART'TA yapılacak. Ve kimin yere serileceği (kimin teslim olacağı) nihayet belli olacak. Altılı masanın 2 Mart toplantısına 7 gün kalmışken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı. Cuma sabahı katıldığı bir TV programında Akşener'in ağzından çıkan her laf, 'Artık ben ortak aday çıkarım' rüyaları görmekte olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Polit Bürosu'nun (CHP Başkanlık Divanı) ve CHP medyasının nefesini kesecek özellikteydi.

Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'deki bazı isimlere yönelik KURŞUN GİBİ SÖZLERE bakar mısınız? Meral Akşener, yayında "Biz o masaya noter olmak için oturmadık. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Kazanacak adayla gideceğiz.

Hala aynı yerdeyim. Aday olarak geçen hiçbir ismi konuşmadık. Halen, adayın ismi şu olarak diye bir kararımız olmadı.

27 Şubat'ta milletvekili arkadaşlarımızla toplanacağız, Sonra GİK var. Biz gerçekten bütün arkadaşlarımızla şeffaf siyaset yapıyoruz. Kılıçdaroğlu veya bir başka aday kararı verilecek" dedi.



AKŞENER BAZI CHP'LİLERE ÇOK KIZIYOR...

Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın arkadaşı CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var: Bu masanın Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir altılı masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Yardımcım Cihan Bey istifa etti. Cihan bey böyle bir şey yapmasaydı CHP ne yapacaktı acaba? Sayın Kuşoğlu'nun sözleri hala duruyor burada... Meral Akşener, Saraçhane Tiyatrosu sonrası Kılıçdaroğlu'nun yakınlarından ve CHP medyasından sallanan parmaklara hala çok kızdığını gösterdi: Sürekli parmaklar İYİ Parti'ye sallanıyor. Ekrem İmamoğlu CHP'den girmiş. Yüzde 70'i onların olsun, yüzde 30 katkıda bulunduk. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum... Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problem yok. Kılıçdaroğlu'nu aradım, konuşamadım. Yanında bulunan muhteremler, beni ararlardı...

Kılıçdaroğlu beni arardı, ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eden kurmay zekadır. Sonuç, beceremediniz.

Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum.



ALTILI MASA SENARYOLARI...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kritik 2 Mart altılı masa toplantısı öncesi yaptığı açıklamalar siyaseti yeniden ısındırdı. Siyaset mahfillerinde şu senaryolar konuşuluyor:

1) Meral Akşener teslim olacak.

Meral Akşener'in Başbakan gibi yetkileri kullanacak başkan yardımcılığı kabul edilirse, Kılıçdaroğlu'na evet diyebilir.

2) Meral Akşener, Kılıçdaroğlu 'Kazanamaz' diyerek dıştan bir aday teklif edecek. Bu teklifte, Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş olmayacak. Merkez sağa yakın bir CHP'li isim.

3) Gözü kararmış Kemal Kılıçdaroğlu, kesinlikle aday olacağını söylerse, Meral Akşener, ORTAK MASA DAĞILMASIN DÜŞÜNCESİYLE iki ADAY ÇIKARALIM. KEMAL BEY VE İKİNCİ İSİM OLSUN. BİRİNCİ turdan kim çıkarsa, ikinci turda onu destekleyelim.

SONUÇ: Meral Akşener'in bu kadar ağır konuşmalar yapmasından sonra, cumhurbaşkanı adayı olmakta gözü kararmış, dönülmez akşamın ufkunu yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak?

Görünen tablo, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in omuzları üzerinden yükselemeyecek gibi...

DERİN AMERİKA-AVRUPA'NIN, ALTILI MASA DIŞINDAN HANGİ İSMİN SUFLESİNİ VERECEĞİ ZAMAN, 2 MART İLE 12 MART ARASINA KALMIŞ GÖRÜNÜYOR.