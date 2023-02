Altılı Masa’nın depremden çıkar hesabı

BÜYÜK felaketin yaralarını sarmak için Türkiyem Başkan Erdoğan liderliğinde, aziz milletimizle beraber YENİDEN MİLLİ MÜCADELE (İSTİKBAL SAVAŞI) veriyor.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli iki büyük sarsıntı ile 3 HOLLANDA BÜYÜKLÜĞÜNDE 11 İLİMİZ YIKILMIŞ.

15 MİLYON İNSANIMIZ PERİŞAN OLMUŞ. 40 BİN İNSANIMIZI TOPRAK ALMIŞ, Kılıçdaroğlu ve yavruları toplanıyor, ne beklersiniz? Partiler üstü bir mesaj.

Destek, dayanışma, yardım, birlik, moral, iktidara yardımcı olmak değil mi? Devlet, millet zamana karşı yarışırken, Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTILI MASA'nın dünkü 12. toplantısından sonra yapılan açıklama bir FACİA. YIKICI MUHALEFET ZİHNİYETİ'NİN TİPİK ÖRNEĞİ.

Ülkemiz yanıyor ve hepimiz bu yangının içindeyiz. Sadece yangını söndürmek çözüm değil, yakılan evi daha güzel ve günümüz şartlarına uygun yeniden ORTAKLAŞA yapmak gerekirken, Altılı Masa'nın çıkarları konuşmuş, VİCDAN SUSMUŞ.

ALTILI MASA'NIN DERDİ GEÇİM DEĞİL SEÇİM. Dünyada hiçbir şey gizli kalmaz. Altılı Masa açıklamasına SEÇİM ZAMANINDA KESİNLİKLE OLMALI diye bir lafı yazamadınız. Utandınız.

Kılıçdaroğlu ve yavruları olarak 'Tam bir fırsat yakaladık, seçim bize yarar' diyerek bunun üzerine atladınız. (Aldığınız ortak kararı da duyduk. Seçim 18 Hazıran'da olmazsa sineimillete dönecek misiniz.) Masa liderleri olarak iyi bir sınav veremediler. Gerçeği görmeyerek, seçimler üzerinden çıkarlarını düşündüler.

Deprem sonrası, kimse ev yanarken koltuk hesabı yapamaz. Öncelik hesabı yapamaz.

Altılı masa liderlerine hatırlatırız. Felaket günlerinde, milletin ve devletin yanında olmak, siyasi yandaşlık değildir. Yıkıcılık değil yapıcılık önemlidir. Sürekli açık aramak, kusur bulmak MUHALEFET olamaz.

Deprem yaralarını sarmak için 85 milyon güzel insanımız, Başkan Erdoğan-Devlet, gecesini gündüzüne takmış, yeniden milli mücadele veriyor. Bunları görmeyip, iyi işleri ve olumlu gelişmeleri görmemenız neyin ifadesidir? Altılı masa olarak toplanıyorsunuz, insanlarımız biraz olsun MORAL DOLU sözler bekliyor, sizler ise, haset ve husumet kaynaklı eleştirilerle ortaya çıkıyorsunuz.

Altılı Masa'nın şu SEFİL laflarına bakar mısınız? 'Özerklik, liyakat ve şeffaflık yokmuş.

Belediyeler ve STK'lar arasında ayrım yapılmış, tek bir merkezden yanlış kararlar alınmış. Rant hırsıyla milletimize ölümcül fatura ödettirilmiş. Süreç iyi yönetilememiş.

Sosyal medya platformlarında bant yavaşlatılmış. Borsa kapatılmaması akıl dışı uygulama imiş. Deprem sonrası yaşanan iç göçle ilgili herhangi bir planlama ve yönlendirme yapılma mış' ŞU SEFİL CÜMLEYE LÜTFEN BAKINIZ

'Tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtlar apaçık ortadadır. Hukuki, idari ve siyasi sorumlular da ARŞİVLENEREK dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir' Yazıklar olsun böyle yıkıcı muhalefet zihniyetine. Felaket sürecinde ne hakla NOT ALIYORSUNUZ. EVET: ESASINDA

AZİZ MİLLETİMİZ, ALTILI MASANIN YIKICI MUHALEFETİNİ ZİHİNLERE NOT ETTİ. DEPREMDEN İKTİDAR HESABI YAPTILAR. 'Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 2 Mart'ta toplanacağız' diyorlar. Milletimiz can derdinde, onlar aday belirleme peşinde. Millet sizin aday belirlemenizi değil, net ve açık, birlikberaberlik- el ele olma-yarınları inşa etme konusunda menfaatsiz destek ve moral planlarınızı bekliyor. Elbette eleştiriler olacaktır, onu daha sonra yapabilirsiniz.

İçinde bulunduğumuz zaman, yıkıcılık zamanı değildir. Hak, hakikat ve hakkaniyetten uzaklaşmanız kabul edilemez. Yıkıcı muhalefetinize size destek verenler de saygı duymaz. Muhalefet edilecek, karşı çıkılacak birçok sorun olabilir ama Asrın Felaketi'ne uğrayan ülkemizde zaman bu zaman değildir.



SONUÇ

Büyük felaketler karşısında, particilik olmaz. Uzlaşma konusunda maalesef muhalefeti göremedik. ÇADIRLARDA YAŞAYAN MİLYONLARCA İNSANIMIZ GEÇİM MÜCADELESİ VERİRKEN,

Kılıçdaroğlu ve Akşener olmak üzere ALTILI MASA, VİCDAN MUHASEBESİNDEN SINIFTA

KALDILAR VİCDAN

KÖPRÜLERİNDEN geçmek yerine, (metine yazamadılar) 18 Haziran'da yapılmasında ısrar ettikleri seçimlerden ÇIKAR PEŞİNDE olduklarını gösterdiler.

Devleti zor ve zayıf duruma düşürecek her türlü faaliyetin dışında durmak herkesin görevidir. Yazıklar olsun bu büyük felaket karşısında siyasi çıkar peşinde koşanlara. Düşmanlık üretmeye devam edenlere. Büyük felaket karşısında nefsinin çıkarlarına alet olanlara.

