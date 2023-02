ACIMIZ büyük. Son bir asırda yaşanan 1939 ERZİNCAN depreminden sonraki en büyük felaketle TÜRKİYEMİZ sarsıldı.

AZİZ TÜRK MİLLETİ'NİN BAŞI SAĞOLSUN.

Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Ülke ve millet olarak birlik beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Sabah 04.17'de gerçekleşen Depremden hemen sonra CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN, devleti tüm kurumlarıyla ve imkanlarıyla seferber etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz afet konusunda altyapısı olan birimler ve kurumlar göreve çağrıldı.

Ülkemizin DÖRT BİR YANINDAN deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları yardım malzemeleri sevk edildi, ediliyor. Herkes CANLA BAŞLA çalışarak en hızlı refleksi verdi.

Türkiye'nın 10 şehrımizi yakın coğrafyamızda Suriye başta olmak üzere Irak, Lübnan, Filistin, İsrail, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de etkileyen Pazarcık depremi dolayısıyla Türk ve İslam dünyası, Amerika, Avrupa,Asya ve Afrika'dan 50 ülke yardım için sıraya girdi.

Çünkü felaketler, anlaşmazlıkları bir kenara bırakır, bırakmalı.

Katar Emiri Şeyh Hamad Al Sani, BAE Devlet Başkanı Şeyh Zayed Al Nahyan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Dünyanın önde gelen gazetelerinden New York Times haberinde "Türkiye, Suriye, Lübnan ve İsrail'de milyonlarca insan, pazartesi günü erken saatlerde bölgeyi vuran ölümcül depreme yataklarında yakalandı" ifadelerine yer verdi.

ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Kanada, İspanya, Arabistan, Çin, Japonya gibi ülkelerin önemli medya kuruluşları depremi "flaş" olarak okuyucularına aktardı.

Dünyanın her yerinde bu büyük acıyla haber olduk.

Kardeşimiz Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İLHAM ALİYEV, CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'a en içten, candan kalbi mesajını gönderdi: Türkiye'de meydana gelen depremin yol açtığı çok sayıdaki can kaybı ve büyük yıkımlar nedeniyle derin başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, felaket sonucu yaralananlar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim.

Bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazırız."

SONUÇ: Maalesef depremle yaşıyoruz. Maalesef ülkemizin her yerini saran fay hatları nedeniyle acılar bizimle beraber.

Bu çok büyük felakette de BİRLİK OLACAĞIZ.

Bu büyük acıyı BİRLİKTE PAYLAŞACAĞIZ.

"Biz" olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz acı yok.

Evet yakınlarımızı kaybettik.

Bu acı elbette kolay atlatılamaz.

Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık.

Bunu biliyoruz. En kısa sürede felaket bölgelerine ulaşmayı başardık.

En azından birçoğuna.

Devletimiz ve milletimiz beraber bu felaketin yaralarını saracağız.

Tekrar eski günlerimize dönmek için sabırlı olacağız...