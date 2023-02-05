ALTILI Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belirlemede KÖRDÜĞÜM var. İP-Meral Akşener, BÜYÜK BALIK YAKALAMA sevdasıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıvrandırıyor.

Ortaya çıkan KÖRDÜĞÜMÜ de çözmek amacıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ter ve dil döküyor, çare bulmaya çalışıyor. YENİ İSKENDER OLMAYA yazılmış görünüyor.

Bir yönüyle, tarih tekerrür ediyor.

Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortaya çıkan kaosa bakınca, insanın aklına GORDION hikayesi geliyor.

NE TESADÜF... Tarihi Gordion (Kördüğüm) kenti, Ankara'nın İlçesi Polatlı'da bulunuyor. Yeni bir lider arayışında olan FRİKYA'lılara bir kahin tarafından, şehre öküz arabası ile giren ilk adamı kral ilan etmeleri söylenir. Bu kişi kağnısıyla kente giren yoksul bir köylü Midas'ın babası, GORDIOS olur.

Gordios, kral ilan edildikten sonra öküz arabasını Frig tapınağına adar. Araba kızılcık dallarından bir düğümle tapınağa bağlanmıştır ve bu düğümü çözecek kişinin ASYA'nın hakimi olacağını söyler.

Makedonyalı Büyük İskender, GORDION'a geldiğinde (MÖ 334) düğümü çözmeye çalışır ama başaramaz.

Sabrı tükenince öfkeyle kılıcını çekip düğümü keser. İskender, gerçekten Asya'nın hakimi olmuştur. Bu tarihi olayı İstiklal Marşı yazarımız Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Safahat isimli kitabında veciz şekilde değerlendirmişti: Geçmişten adam hisse kaparmış...

Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

"Tarih"i "tekerrür" diye tarif ediyorlar;

İbret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Evet Kemal-Meral KÖRDÜĞÜMÜ'nü çözmek için Temel Karamollaoğlu, yeni İskender olmaya çalışıyor. 13 Şubat'a kadar çözdü, çözdü. Yoksa, Derin Amerika dıştan bir isim vermek üzere bekliyor. Aylardır toplanıyorlar, bir türlü cumhurbaşkanı adayı seçemiyor Altılı Masa. Görünen 11 toplantı, aralarında 75 ikili toplantı yaptılar, nafile. Kılıçdaroğlu aday olmak için çıldırıyor. Meral Akşener "EVET" demiyor.

Düğüm çözülürse 13 Şubat'ta bir aday ismi duyacağız. Olmadı, 11 MART'a kadar süreleri var. Aday olmak için çıldıran Kılıçdaroğlu, tavizler vererek (CHP listelerinden milletvekili kontenjanları), Davutoğlu'nu, Babacan'ı, Karamollaoğlu'nu ve Gültekin Uysal'ı kafaya almış görünüyor. Tek derdi var.

O da Meral Akşener. BÜYÜK BALIK peşinde olan Akşener, istediği tavizi koparma peşinde. Yani Kılıçdaroğlu'na 'evet' derse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak KILIÇDAROĞLU'nu kukla yapacak. Bu duruma da öncelikle Davutoğlu ve Babacan itiraz ediyor.

Gözü dönmüş Kılıçdaroğlu'nun büyük tavizi Akşener'e vermeye yaklaştığı konuşuluyor.

Bu noktada Karamollaoğlu'nun Davutoğlu ve Babacan'ı, kuvvetli bakanlıkları vererek, ikna etme temasları yaptığı da ifade ediliyor. Davutoğlu'nun DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'nı Babacan'ın da EKONOMİ'yi istediği yönde pazarlıklar sürüyor. Yani bunlardan bu ülkeye fayda gelmez. Tek dertleri ülkeyi bitirmek, bağımsızlığını yok etmek, Avrupa'ya teslim olmak.

SONUÇ: 9 Şubat: Kılıçdaroğlu, CHP Politbürosu'nda (Parti Meclisi) adaylığını masaya getirme konusunda yetki alacak.

11 Şubat: Meral Akşener, fikir değiştirdi. Aday ismi için yetkiyi 13 Şubat sonrası alacaktı, 2 gün geriye çekti. İP Genel İdare Kurulu, Kılıçdaroğlu için son kararını verecek.

13 Şubat: Altılı Masa, ya Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek ya da dışarıdan bir ismi tartışmaya başlayacak.

ALTILI MASA TİCARET BORSASI'NDA SON DURUM BÖYLE...