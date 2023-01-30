ALTILI MASA LİDERLERİ, bir türlü aday belirleyemezken, bir anda Cumhurbaşkanlığını kaybetme korkusuna düştü. 'ERDOĞAN aday olamaz' diyerek İNGİLİZ ANAHTARINA sarıldı. Evet.

'Erdoğan kazanıyor' sendromuna kapılan CHP-Kılıçdaroğlu ve yavrularına en güzel cevabı Erdoğan, Denizli'den verdi: "Baktılar kendileri Masa'dan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar.

Bir yılda bir aday çıkartmayı beceremeyenler, kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler. 4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz?" Peki. 28 Şubat 2022'den beri 10 toplantı yapıp, açıklamalarına 'Erdoğan aday olamaz' maddesi koymayan Kılıçdaroğlu ve yavrularının 11. açıklamaya, böyle bir bölüm koymalarının arka planında ne var?

1) 2021-2022 ilk altı ayında "CEKETİMİZİ KOYSAK KAZANIRIZ" diye havalarda gezen, Altılı masa liderleri, 2022 Ağustos ayından günümüze kadar Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını kazanacağını gördüler. Gizli anketlerde Erdoğan'ın yüzde 54 civarına çıktığını gördüler. Bu nedenle çamura yattılar.

2) YSK'nın yeni başkan ve üyelerini tehditle korkutma yolunu seçtiler.

3) Seçimleri kaybedeceklerini hissederek seçim sonrası için, bahane aramaya başladılar. 15 Mayıs 2023 sabahı ağlayacaklar, seçimi lekeyecekler. Erdoğan giremezdi, girdi. Ama hukuk çiğnendi diye, seçim sonrası siyaset için bir enstrümanı kullanmayı şimdiden planlamış durumdalar.

Görüyorsunuz sevgili okurlarımız, Aziz Milletimiz, bunun ADI çamura yatmaktır. ERDOĞAN KAZANACAK SENDROMUDUR. Derin Amerika- Avrupa tarafından Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTILI MASA TİCARET BORSASI gibi çalışıyor.

Ticaret Borsasında 29 Ocak 2023 tarihi itibariyle son durum şu: Altılı masanın dört partisi Davutoğlu-Babacan-Karamollaoğlu- Uysal'ın değeri düştü. Çünkü, yeni seçim sistemi ile genel seçim olacağından, esameleri yok. CHP'ye sığındılar. CHP listelerinden pazarlıkla aldıkları kontenjanları kullanacaklar. Kılıçdaroğlu ile Akşener baş başa kaldı. Meral Hanım, son Cihan Paçacı senaryosuyla Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı. TEK BAŞKAN YARDIMCISI BEN OLURSAM, BAŞBAKAN YETKİLERİNİ BANA DEVREDERSEN SENİ DESTEKLERİM teklifi yaptı. Yani, Meral Hanım fiyatını yükseltti borsada. 13 Şubat'a kadar Kemal Bey ile Meral Hanım arasında kıran kırana pazarlıklar yapılacak.

İMAMOĞLU'NUN İLLER GEZİSİ PROGRAMINI İP'Lİ BUĞRA KAVUNCU HAZIRLADI.

Durup dururken, İmamoğlu iller gezisine başladı. Kim var bu işin arkasında?

Akşener'in başdanışmanı Buğra Kavuncu.

CHP'nin gölge il başkanı Kaftancıoğlu, (Arkasında CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı var) İmamoğlu'na blokaj koyuyor, beğenmiyor, çalım atmaya devam ediyor.

İmamoğlu'na lojistik desteğini Kavuncu arka planda sağlıyor. Nitekim, Kastamonu ve Bursa'da CHP il başkanlığı geride kalırken, İP'lilerin İmamoğlu arkasına yığıldığı gözlendi. İmamoğlu, iller gezilerine başlarken, Akşener'in misafiri olarak yapılan altılı masa sonrası açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve HALKIN TERCİHLERİNİ yansıtacak şekilde çalışacağız'' denildi. HALKIN TERCİHLERİ gibi bir sözü Akşener açıklama metnine yazdırarak, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı. Halkın tercihleri demek.

ANKETLERE İMAMOĞLU, YAVAŞ İSMİ KONACAK DEMEK. Peki Akşener'in, Babacan'ın, Davutoğlu'nun yaptıracağı GİZLİ ANKETLERDEN İmamoğlu ve Yavaş isimleri üst sıralarda çıkarsa KILIÇDAROĞLU KOMAYA GİRMEZ Mİ?

SONUÇ: Anlamlı bir atasözümüz var.

BÜYÜK LOKMA YE, AMA BÜYÜK SÖZ SÖYLEME. TDK'nın lugatına göre, bu atasöz şu manaya gelmektedir:

''Hayatta hiçbir zaman başkalarının durumunu küçümseme", "Başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin söz söyleme." Akşener, meydanlarda pazarlık yapmam diye NUTUK ATIYOR ama arka kapılarda "TEK BAŞKAN YARDIMCISI BEN OLMALIYIM VE BAŞBAKAN GİBİ TÜRKİYE'Yİ İDARE ETMELİYİM" diyerek büyük sözler ediyor.

13 ŞUBAT'A KADAR ALTILI MASA TİCARET BORSASINDA KİMİN FİYATI YÜKSELECEK, KİMİN FİYATI DÜŞECEK GÖRECEĞİZ. ALTILI MASA TİCARET BORSASI ÇOK HAREKETLİ ÇOK.