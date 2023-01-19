F-16 savaş uçaklarını vermeyi planlı olarak geciktirmek yolunda tezgah üzerine tezgah kuran ABD'yi Türkiye, DAMARDAN UYARDI.

Müttefiklik ilişkilerine zarar verecek şekilde, F-16 üstünden iki yeni 2 ülkenin NATO üyeliğini pazarlık masasına süren ABD'ye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu en sert uyarılardan birisini yaptı. Çavuşoğlu, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı. ABD'nin bir denge politikası vardı. Kıbrıs'ta Türk kesimi ve Rum kesimi arasındaki denge de bozulmaya başladı. ABD gibi bir müttefikin bu dengeleri gözetmesi lazım" dedi. ABD'den alınacak F-16'ların geciktirilmesi hakkında da konuşan Çavuşoğlu "18 Ocak Çarşamba günü Blinken ile görüşeceğiz. ABD Dışişleri Bakanlığının kongreye bildirimine bir itiraz gelmezse süreç tamamlanır, Başkanın bu yönündeki talebi kongrede yüzde 51 ile reddedilebilir bu olursa ikinci kez gönderilir. Bu kez 3'te iki çoğunlukla reddedilmesi gerekir. ABD tarihinde pek görülen bir şey değil. Yönetim kararlı durursa herhangi bir sorun yaşanmaz. Daha önce de söyledik.

Biz şartlı olarak bir ürün almak istemeyiz" dedi. RUM-YUNAN KANKASI ABD Senato Dış ilişkiler Başkanı Menendez, F-16 satışına karşı çıkıyor, veto ediyor.

ABD kongresinde Rum-Yunan lobisinin senatörlerinin rezil karşı çıkışları önlemezse sıkıntılar daha da büyüyecek. Evet. Türkiye'ye ABD bir müttefik gibi davranmadığı (çeşitli örneklerle ortaya çıkıyor) bir gerçek. Türkiye'nın uzun menzilli füze ihtiyacı büyüktü. Parasıyla bile Patriot Füze Sistemi vermediler. Rus S-400 füzeleri aldık. Bunu bahane ederek haksız ve hukuksuz ortağı olduğumuz F-35 savaş üretiminden Türkiye'yi çıkardılar. Bir NATO ülkesi olan Türkiye'ye F-16 satın almak istediğimiz F-16 uçaklarını geciktiriyorlarken, Yunanistan'a bir taraftan ABD, diğer taraftan Fransa uçak yağdırıyor. ABD (NATO) Rusya'yı kuşatmak için İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyesi yapmak için yanıp tutuşuyor. Türkiye ONAY VERSİN diye, yeni bir tezgah kurdular. F-16 satışını pazarlık masasına sürdüler. Müttefiklikle ilgisi olmayan bir süreçle akıllarına göre pazarlık yapıyorlar. Türkiye tarihinde ABD'ye talepte bulunmuş, mevcut F-16 filomuzdaki 79 adet uçağın modernizasyonu ve 40 tane de yeni blok F-16 ve ekipmanı satın almak istemişti. Aradan... gün geçti.

ABD kongresine verilen dış satımlar paketinde, Yunanistan'a da F-35 ve F-16 satışının önü açık tutuluyor, Türkiye'ye F-16 satma aşamasında tezgah kuruyorlar. Türkiye'nin, bu defa Finlandiya ve İsveç'i NATO için daha fazla sıkıştırmasının da önüne F-16 ile geçilmek isteniyor.

İsveç'te aparatları olan PKK'nın rezil çıkışlarını engellemeyen, verdiği sözü hala tutmayan İsveç'i, NATO üyesi yapmak için ABD takla üstüne TAKLA atıyor.

SONUÇ

Çavuşoğlu karşısında, Blinken'in ne yapacağını göreceğiz. Bitmedi, ABD Kongresi'nde önümüzdeki ay Türkiye adına ilginç gelişmelere şahit olacağız. NATO'nun en büyük ikinci ordusunu elinde bulunduran müttefik TÜRKİYE'YE F-16 satışını geciktiren YUNANİSTAN'A uçakları arka arka vermekte olan AMERİKA'NIN RUHU'NUN ne olduğu bir kez daha göreceğiz.

ABD'YE UYARIMIZ. AZİZ MİLLETİMİZ VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE MUHAKKAK AMA MUHAKKAK ÇARE BULUR.