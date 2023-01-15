Tasfiye planı

ALTI artı HDP'den oluşan kumpanya, RESTÇİLER MASASI'na döndü.

Son resti Ali Babacan çekti.

Ahmet Davutoğlu'nun "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı 'Kendi kararımı uygularım' derse kriz çıkar" çıkışlarıyla şiddetli sarsıntılar devam ederken, bu sefer DEVA Partisi lideri Ali Babacan resti geldi.

Babacan çıktığı TV'de "İçimizde KARŞI OLANLAR VARSA GEREĞİNİ YAPALIM" resti çekti.

Babacan da hızını alamadı, "Altılı masaya partilerin hepsi eşitler olarak oturmuştur.

Buna karşı olanlar varsa hemen söylesin, gereğini yapalım" sözleriyle Davutoğlu'nu adeta tokatladı. Seçimlere 5 ay kala, 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayını 10'uncu kez toplanmalarına rağmen seçemedi. Ama kurmayları, BAKANLIK-MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI-ADAMLARINI GÖREVE getirme listeleri hazırlıyor. Kazara da olsa altı artı HDP masası Cumhurbaşkanlığını ucu ucuna kazanırlarsa Türkiye'yi ciddi İKİ YÖNETIM KRİZİ bekliyor...

1) Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın açıkça ilan ettikleri, CUMHURBAŞKANI'NI KUKLA DURUMA DÜŞÜREREK DIŞTAN İDARE ETME KRİZİ...

Cumhurbaşkanı ancak altı liderden onay alacakmış. Yetkilerinin bir bölümünü altı lidere devredecekmiş.

Bunun adı, Anayasayı çiğnemektir.

Oligarşik yönetimdir. Garabet bir durumdur...

2) 9 BİN KİŞİLİK TASFİYE LİSTESİ

MİT, Genelkurmay'dan Kuvvet Komutanlarına, Valilerden Emniyet Müdürlerine, Bakanlıkların başkanlarından genel müdürlerine kadar üst düzey büyük atamaları içeren 9 bin kişilik görevden alma ve atama listesi hazırladıkları iddiaları yoğunlaşmış durumda...

Altılı masa adayının cumhurbaşkanlığını velev ki kazanması durumunda Türkiye'yi karıştıracak bir 9 bin kişilik tasfiye listesi, bir KIYIM manasındadır.

Kulislere sızan taslak listelere göre, "Birinci kararname ile 2018 Temmuz ayından bu yana yapılan yüksek atama kararları iptal edilecek, ikinci kararname ile hazır olan 9 bin kişilik atama listesi uygulanacak". CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının yaptıkları, konuşmaları ve kapalı kapılar ardından sızan hazırlıkları gösteriyor ki, Cumhurbaşkanlığını kazanmaları halinde ÇARPIK kadrolaşmayla Türkiye'yi kaosa sürükleyecekleri kaçınılmaz...

Devletin asli kadrolarının zaman zaman değiştirilmeleri doğaldır. Ancak devlet içinde 9 bin personelin aynı anda görevden alınıp yerlerine atanacak kişilerin listesini hazırlamak, akıl alacak bir durum değildir.

Bir başka deyişle gözlerini kan bürümesi olarak değerlendirilmektedir.

FETÖ ARTI PKK ARTIKLARI...

Ayrıca, FETÖ ve PKK iltisaklı olma ihtimallerini göz ardı edemeyiz. Hatırlayalım.

Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl, 15 Temmuz 2016'da darbe yapmaya kalkan Derin ABD Aparatı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını çok memnun eden; tuhaf, tuhaf olduğu kadar Türkiye için çok tehlikeli bir açıklama yapmıştı.

15 Temmuz'dan sonra Kanun Hükmünde Kararnamelerle devlet memurluğundan çıkarılan CEZA ALMAMIŞ herkesin" görevlerine döneceğinin işaretini vermişti.

Altılı Masa'nın 9 bin kişilik KIYIM LİSTESİ içinde, millete ve devlete ihanet etmiş bir terör örgütü FETÖ ile iltisaklı olanların bulunma riski muhakkak olacaktır.

HDP-PKK'YI memnun eden bir açıklamayı gocunmadan yapan ALİ BABACAN'ın "Anayasadan Türklüğü çıkarma ve ikinci ana dil" teklifi tartışmaları tepkileri dalga dalga yayılıyor. Ali Babacan, "Anayasanın 42. Maddesi'ndeki ortak ve resmi dilimiz Türkçe'ye ek olarak, eğitim ve öğretimde 'anadilin kullanılması ve geliştirilmesini anayasal güvenceye kavuşturacağız" dedi. Babacan'ın tanıtım başkanı da, "TÜRK'LÜK ÇIKARILACAK" diyerek, "Anayasa'nın 66 Maddesi'ndeki 'Türk anne-babadan doğma' gibi kurallar var. Biz onun yerine yenisini öneriyoruz. Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' denilmeyecek'' ifadesini kullandı.

SONUÇ: Son yapılan (Aralık-Ocak) 30 farklı anketin sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları KAZANAMIYOR.

EVET. Altı artı HDP masası, velev ki Cumhurbaşkanlığını kazanmaları halinde, FETÖ'nün ve PKK'nın uzantılarını devletten temizliğini ciddi şekilde yapacakları şüpheleri varken, değişik taktiklerle devlete geri döndürülme fikri bir beka sorunu olacaktır...

AZİZ MİLLETİMİZ, ANAYASADAN ALAMADIKLARI YETKİLERİ KİŞİSEL HIRSLARI UĞRUNA KULLANANACAKLARINI HAYAL EDEN ALTI ARTI HDP MASA SAKİNLERİNİ ASLA AFFETMEZ.

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