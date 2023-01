ALTI ARTI HDP MASASI, tam bir MATRUŞKALAR KUMPANYASI.

Bu masadan her gün bir başka matruşka çıkıyor. Her adımın içinde gizli başka bir adım gözlenirken, 'Cambaza bak oyunu sahnelemeyi de sürdürüyorlar.

Masanın liderleri, gündem saptırma, çaktırmadan başka işler sokuşturma, gözden kaçırma yöntemlerini gocunmadan, yüzleri kızarmadan kullanıyorlar. Altılı masanın son cambaza bak yöntemi, EŞGÜDÜM KONSEYİ. Diyorlar ki, "Bir eşgüdüm komisyonu gibi bir şey olsun, genel başkanlardan oluşan. Bir de genel başkanlar, fiilen icranın içinde olsun, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alsınlar", Bir Cumhurbaşkanı adayı seçemiyorlar, kavgalarını gözden kaçırmak için, GÖZLERİ BAŞKA YÖNE ÇEVİRECEK SUFLELERİ KENDİLERİNE ÇALIŞAN ETKİ AJANLARINA VERİYORLAR.

Altılı Masa liderlerinin yüzsüzlüğünü Başkan Erdoğan, esnaflara verdiği müjde toplantısında çok veciz açıkladı:

"Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi. Bunlar iki de değil, altı başlı bir yürütme peşinde koşuyor. Allah akıl, fikir, izan versin." Cumhurbaşkanlığı makamını, TBMM'yi, bakanlıkları yüzleri kızarmadan, utanmadan pazarlık masasına yatırdılar.

Bakmayın siz, ALTILI MASA liderleri sempatik resimler verse de, ortak metinler yayınlasa da, KIRAN KIRANA PAZARLIKLARI gizlemek için çeşitli tedbirler almalarına karşın, başarılı olamıyorlar. Kapalı kapılar ardında, Altılı Masa Pazarı'nda açık arttırmalar sürüyor. Nitekim, 5 Ocak'ta altı masa liderleri, Cumhurbaşkanı adayı pazarlıklarına başlarken, ikinci adamları bir başka odalarda, BAKANLIK VE MİLLETVEKİLİ PAZARLIKLARI yapıyor. Bakanlık ve milletvekili paylaşımı 7 Şubat'tan sonra yeni şekil alabilir. 7 Şubat'tan sonra alınacak bir seçim kararında (60 gün sonra 7 Nisan olacağından) yeni seçim kanununu uygulanacak, altılı masa'nın DÖRT YAVRU PARTİSİ (DAVUTOĞLU-BABACAN-KARAMOLLAOĞLU-UYSAL) pazarlık gücünü kaybedecek.

Bu gerçek ışığında, ALTILI MASA'nın DÖRT YAVRU PARTİSİ, bugünlerde, daha çok bakanlık ve milletvekili almak için bastırıyor. Kılıçdaroğlu-Polit Bürosu da yavaş davranarak, 7 Şubat'ı beklıyor ama dört yavru partinin genel başkanları CHP'nin bu numaraları yemiyor, pazarlıkları hızlandırdı. Altılı Masa'nın 2 YAVRU PARTİSİ (DAVUTOĞLU-BABACAN) KILIÇDAROĞLU'NDAN20'ŞER KİŞİLİK KONTENJAN İSTİYOR. TBMM'de grup kurmak için.

Şu anlarda en çok bastıran DEVA ve Gelecek Partisi. Diğer iki yavru partiden Saadet Partisi, 10 seçilecek kontenjanı aldı.

10'da liste ortalarından kontenjan kazandı.

Demokrat Parti'ye Kılıçdaroğlu, dört kontenjan verdi. Son duruma göre, CHP listelerinden Babacan, CHP Ankara ikinci bölge liste 1 olacak. Davutoğlu CHP Konya liste 1'de yer alacak. Uysal, Afyonkarahisar CHP liste 1'de, Karamollaoğlu İstanbul'da bir bölgenin liste 1'i olarak seçime girecek.

Babacan, bir taraftan CHP ile, diğer taraftan HDP kapatılırsa o vekillerin DEVA Partisi listesinden seçime girmesi için pazarlık yapması da siyasi kurnazlığın bir başka örneği olarak görünüyor. Son duruma göre, öncelikli olarak, İP-Akşener, İçişleri Bakanlığını, DEVA-Babacan ekonomi bakanlığını, GELECEK-Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı'nı aldı. CHP'nin Adalet ve Milli Savunma, Ekonomi'nin bir parçasını alacak. Diğer bakanlıkların paylaşımı halen kıran kırana sürüyor.

Bakanlık paylaşımında, CHP'nin yüzde 40 ağırlıklı olacağı, İyi Parti'nin yüzde 25 ağırlıklı, DEVA ve Gelecek'in 15'şer ağırlıklı, Saadet Partisi'nin 2 Bakanlık, Demokrat Parti'nin 1 Bakanlık alacağı belirtiliyor. HDP de payına düşeni almak üzere, 'Kendi adayımızla seçime gireriz' diyerek, masayı köşeye sıkıştırdı.

17 bakanlık var. Üç yeni bakanlık kuracaklarmış. 20 bakanlık olacak. Yeni Bakanlıklar, Esnaf Bakanlığı-Denizcilik Bakanlığı ve Göç, Afet Bakanlığı olacak.

Her bakanlıkta 3 Bakan yardımcısı bulunacak. Bakan CHP'li ise yardımcıları diğer üç parti tarafından olacak.

SONUÇ: Kapalı kapılar ardında da, Kılıçdaroğlu ulufe dağıtarak, Ortak Aday çıkma tezgahları çalıştırıyor. Aziz Milletimiz, TÜRKİYE DEVLET BAŞKANI OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI KUKLA DURUMA düşürmekten yüzleri kızarmayanları affetmez. Türkiye'yi idare etmeyi bir yana bırakmış, birbirlerini idare etmenin çaresini arayan ALTI ARTI HDP MASASI sakinlerine tarihi tokatlarından birini daha atmak için sabırla bekliyor.