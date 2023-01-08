Altılı Masa’ya Evren konseyi

SENARYOSUNU Meral Akşener'in yazdığı Ekrem İmamoğlu'nun oynadığı Saraçhane Tiyatrosu Altılı Masa'yı dağıtma noktasına getirmişti.

Derin Amerika-İngiltere-Almanya, devreye girerek CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladıkları ALTI ARTI HDP MASASI'NI dağılmaktan son anda kurtardılar.

Ve Derin Amerika-Avrupa mahfilleri ALTI ARTI HDP MASASI'nı YOL HARİTASI VEREREK 5 Ocak toplantısında tekrar HİZAYA soktular.

10 saat süren toplantıdan resmen ikinci KENAN EVREN KONSEYİ çıktı. Altılı Masa'nın son toplantısına ev sahipliği yapan Ahmet Davutoğlu 6 Ocak sabahı İmamoğlu'nun kontrolünde olan HALK TV'ye çıktı. Davutoğlu'nun AKLA ZİYAN açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanı İÇERDEN VEYA DIŞARDAN OLSUN genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olacak. Masadaki tüm genel başkanların "Cumhurbaşkanı yardımcısı" gibi imza yetkisi olacak." BUNLAR ülkeyi yok etmek için masada buluşmuşlar. Bu nasıl bir anlayış. Açık şekilde Kenan Evren Konseyi'nin yeni adı ALTILI MASA VESAYET KONSEYİ. Diyelim ki adayları Yüzde 50'nin üzerinde oy aldı.

Yüzde 1 oyu olmayanlar ona emir verecek. Siyaseti bilmediklerini anlamıştık da milleti de ciddiye almadıklarını anlamamıştık.

Şimdi onu da anladık.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları içinde biwr bölüm de Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının İÇTEN VEYA DIŞTAN OLACAĞI ifadesi.

Dağılmaktan son anda kurtarılan Altılı Masa, 10 saat konuşuyor ve yine CUMHURBAŞKANI ADAYI belirleyemiyor. 5 Ocak toplantısında, ALTI PARTİ ortak listelerle milletvekili seçimine gireceklerini kararlaştırdı.

Milletvekili borsası açıldı. Arka kapılarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ulufe dağıtarak, İP dışındaki 4 partiye vereceği kontenjanların pazarlığı yapılıyordu. Son duruma göre CHP listelerinden Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'na TBMM'de grup kuracak 20'şer kontenjan verilecek. DP-Gültekın Uysal ve üç arkadaşı (4 kontenjan) CHP listelerinden seçime girecek.

Ali Babacan, bir taraftan CHP ile diğer taraftan HDP kapatılırsa o vekillerin DEVA Partisi listesinden seçime girmesi için pazarlık yapıyor. Türkiye'nin gelecek on yıllarını ilgilendiren 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 5 ay kala Babacan'ın HDPPKK aşkı hortladı. Babacan, son zamanlarda yaptığı HDP yanlısı çıkışlarla, "Anadilde eğitim" diyerek HDP PKK'ya göz kırpıyor. Arka planda Abdullah Gül'ün bulunduğu iddia ediliyor. Nitekim Gül, İngiliz ekolüne yakın bir isim.

Ali Babacan'ın AK Parti'den koparılması ve parti kurmasında Gül'ün büyük rolü var. Babacan'ın son HDP çıkışı tesadüf değil.

Doğu ve Güneydoğu'ya özellikle mesaj veren bir hamle bu. Babacan'ın Anayasa'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez İLK DÖRT MADDESİ'NE aykırı konuşmalarına, Milliyetçi geçinen Akşener'in İyi Pirtisi'nden de ses çıkmaması garip değil mi? Bu senaryonun arkasında DERİN İNGİLTERE SİLÜETİ vardır.

NOKTA...

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