HER yıl hazırladığı birbirinden sansasyonel kapaklarla gündem olan Küresel Sermayenin patronu, FED'in ve doların arkasındaki Rothschild ailesinin sahibi olduğu The Economist'in yayınlamış olduğu Noel 2023 kapağı, manidar sembollerle çıktı. Ne tesadüftür, derginin yayınladığı yılın kapakları içinde yer alan semboller genellikle gerçekleşiyor. BÜYÜK TÜRKİYE GEMİSİ'NİN USTA KAPTANI ERDOĞAN, jeopolitik dalgalara karşı küresel liderlik özelliğiyle Türkiye gemisini doğu limanlara götürüyor. 2023'te yaşanması muhtemel olaylar sembollerine bakarsak, Erdoğan-Türkiye'nin bulunduğu merkez konumu çok daha iyi anlayabiliriz.

1-Ukrayna'da Savaş 2023 Yılında Devam Edecek:

Enerji fiyatları, enflasyon, yüksek faizler, ekonomik büyüme ve gıda kıtlığı Ukrayna'daki çatışmanın önümüzdeki aylarda nasıl sonuçlanacağına bağlı. Ukrayna'nın hızlı ilerlemesi Putin'i tehdit ederse taktik nükleer silah kullanma olasılığına işaret ediliyor.

2- Jeopolitik Depremler:

2023'te Ege'de Türkiye- Yunanistan gerilimi sonrası Türkiye'nin bir müdahalesi söz konusu olabilir. Çin, Tayvan konusunda harekete geçmek için daha iyi bir zaman olmayacağını düşünebilir. Himalayalar'da Hindistan-Çin gerilimi artabilir.

3- Yeni Jeopolitik ve Değişen İttifaklar:

Ukrayna'daki savaşla canlanan NATO iki yeni üyeyi ağırlayacak. (Erdoğan'ın izin vermesine bağlı).

Suudi Arabistan, Abraham Anlaşmalarına katılabilir. Önemi artan diğer gruplar arasında Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad-ABD, Avustralya, Hindistan, Japonya) ve AUKUS (Avustralya, İngiltere, ABD) ve I2U2 (Hindistan, İsrail, BAE ve ABD) yer alacak. DİKKAT.

Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ, BU EKSENLERİN TAM merkezinde yer alıyor.

4-Amerika-Çin Jeopolitik Dansı:

Hindistan'ın nüfusu, 1.43 milyarla Çin'in nüfusunu geçecek. Çin'in nüfusu düşüşte ve ekonomisi ters rüzgarlarla karşı karşıyayken Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi olup olmayacağına dair tartışmalar devam ediyor.

Daha yavaş bir büyüme, Çin ekonomisinin Amerika'yı geçemeyeceği anlamına gelebilir. AMERİKA'DA, ÇİN'DE 2023'TE ERDOĞANTÜRKİYE ile daha yakın olmanın yollarını arayacaklar.

5-Enerji Krizi:

Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Avrasya'nın bir enerji üssü oluyor. Avrupa'nın doğalgaz vanaları ve Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Almanya'ya akmasını dört gözle bekleyen Almanya Başbakanı Scholz'un kaderi Erdoğan'ın elinde. Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Zelenski ile konuşabilen tek küresel lider. Ukrayna Savaşı 11. ayında. Ukrayna'da ateşkesi sağlayabilme konusunda MEKİK DİPLOMASİSİ'Nİ sürdürürken, 2023 yılında da bütün gözler Erdoğan'da olacak.

ABD'nin (NATO) Ukrayna Savaşı'nı 2023'te de devam ettirmeyi kafaya koydukları bir gerçek. Özellikle Almanya- Rusya uzlaşma yollarını arıyor.

Scholz'un doğal gaz dışında Ukrayna ateşkesi konusunda da Erdoğan'ın gözüne bakıyor.

SONUÇ: Erdoğan, Türkiye gemisini usta bir kaptan olarak yönetirken, CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU omurgasında kurgulanmış ALTI ARTI HDP MASASI birbirlerinin gözünü oyuyorlar. Manevra üstüne manevra çekiyorlar. HALA bir CUMHURBAŞKANI ADAYI çıkaramıyorlar. HEP BERABER DÜŞÜNELIM. Birbirini yiyen CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları mı TÜRKİYE GEMİ- Sİ'Nİ Mİ yönetecekler? Güzel ve anlamlı atasözümüz var: USTA KAPTAN AZGIN DENİZLERDE BELLİ OLUR. Acemi kaptanlar elinde (Altılı masa liderleri) Türkiye gemisi batar.

Kılıçdaroğlu ve yavruları jeopolitik dalgalar karşısında boğulurlar.

2023-2028'de de ERDOĞAN, TÜRKİYEMİZ İÇİN BÜYÜK ŞANSTIR. TAKDİRİ İLAHIDIR.