KEMAL Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener kılıçlarını çekti, savaş başladı. ALTILI MASA'da hava karardı. Siyasetin dar koridorlarından ve sisli bulvarlarından gelen haberlere göre 5 Ocak 2023 günü yapılacak ALTILI MASA toplantısı, sert geçecek. Masada kılıcını çekmeye hazırlanan Ali Babacan'dan söz ediliyor. HDPKK'nın altında olduğu masanın etrafında, "KILIÇDAROĞLU, DÖNÜLMEZ AKŞAMIN SON UFKUNDA. VAKİT ÇOK GEÇ" şarkısı mırıldanıyor. EVET Kılıçdaroğlu da Meral Akşener de filmin sonuna geldiğini biliyor. Sürpriz gelişmeler olmadığı takdirde, (Ya Kılıçdaroğlu pes edecek, ya da Akşener) Derin Amerika-Avrupa'nın CHPKemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladıkları ALTILI MASA'ya dıştan biat edecekleri bir isim verme noktasına gelindi. UCUZ KAHRAMAN'ın Saraçhane şovu, İmamoğlu'nun bilmediğimiz aile yapısını aydınlattı. İmamoğlu'nun BABASI'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bilmiyorduk, öğrendik.

Saraçhane şovu İmamoğlu'nun ABLASI'nın da Meral Akşener olduğunu gösterdi. PEKİ DAYISI KİM ACABA? Cevap basit, İngiltere...

Belediye Başkanı olduğu zaman İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ile KANKALIĞI ortaya çıktı.

Belediye Başkanlığı'nın birinci ayında İngiltere'ye gitti. Derin İngiltere olarak bilinen meşhur CHATAM HOUSE'ta önemli isimlerle tanıştırıldı. İstanbul'u kar kaplamış, milyonlarca İstanbullu perişan olmuş, İmamoğlu İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominik ile Sarıyer'de balık sefası yaptı. Saraçhane şovu ile İngilizler'in THE TIMES, FINANCIAL TIMES, GUARDIAN gazeteleri Ekrem İmamoğlu güzellemesi yaptı. İstanbul'da tek bir iş yapmayan İmamoğlu'nu kuyudan çıkarma görevini üslendiler.

CHP'nin arka bahçesinin önemli kalemleri, Kılıçdaroğlu'nun "GEL ANKARA'YA EKREM" deyişi, ancak kürsüye çıkartmamasını görmezden geldiler. Baba-Oğul metaforunu öne çıkarmak istediler.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırıp, "Gel dersem gelir, git dersem gider. Otur dersem de oturur" mesajını vermeye çalıştı.

İki taraf da imalarla CHP içindeki gerilimi gösterdi. Kılıçdaroğlu, Akşener'e, Akşener de Kılıçdaroğlu'na salvolar yaptı.

İmamoğlu da fondaş medyasına koştu, Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi.

Birbirlerini yemeye başlayanlar mı ülke yönetimine talip. Bunlar bırakın Türkiye'yi yönetmeyi etrafındaki 3-5 kişiyi yönetmekten aciz. Tek ortak noktaları var o da ERDOĞAN VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE düşmanlığı.

Aziz Millet her şeyi görüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'den de İmamoğlu'ndan da nefret ediyor. Aday olmak için her adımı atacak. Bu konuda çok direnecek.

Türkiye'nin her yerine astırdığı afişlerle bunu kanıtladı. Akşener'le 5 Ocak kapışması için hazırlanıyor.

Açık şekilde Akşener'e İmamoğlu konusunda rest çekmeyi de düşünüyor. Ancak Akşener de bunu bekliyor. Çünkü Akşener'in tek hedefi var o da ALTILI MASA'yı dağıtmak. Ancak bunu yaparken, bir figüran arıyor.

Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in tuzağına düşecek mi?

SONUÇ: Bir taraftan Meral Akşener çakıyor, diğer yandan Ablası'nın bir tanesi İmamoğlu çakıyor. O CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN YANMASIN DA KİM YANSIN? Kılıçdaroğlu 75 yaşına girdi. Etrafı da artık çok bastırıyor. Aday olmayı da istediği için planlarını sertleştiriyor.

Ancak DÖNÜLMEZ AKŞAMIN SON UFKUNDA...