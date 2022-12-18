ALTI artı HDP masası çok sıkışmıştı.

Birbirlerine manevra çekiyorlar, arka arkaya çalımlarlar atmakta idiler. Kazanacak aday tartışmalarıyla zorlanırlarken, bir de BAŞÖRTÜSÜ için Anayasa değişikliği teklifi ile sınavdan geçiyorlardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret etmesi sonucu ceza verilince, gördük ki ne tarafından bakarsanız bir TİYATRO oynanmaya başlandı. Meral Akşener'in yazdığı, Ekrem İmamoğlu'nun başaktör olduğu "SAHTE KAHRAMAN" isimli tiyatro Saraçhane'de sahneye kondu. İP Genel Başkanı Meral Akşener-CHP'li Ekrem İmamoğlu Tiyatrosu oynanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ithal danışmanı Jeremy Rifkin'e Berlin'de buluşacaklardı. Oyununun detaylarında ilginç bağlantılar göze çarpıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun boşluğunu çok iyi değerlendiren Akşener'in senaryosuna göre, mahkeme saat 18.00'de kararını açıklayacaktı. Bir baktık, Ekrem İmamoğlu saat 16.30'da herkesi Saraçhane'ye çağırdı. Meral Akşener, İstanbul'a hareket halindeyim mesajı attı. Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Aralık'ta mahkeme karar vereceğini bilmesine programını bir gün sonraya bırakmayarak, İmamoğlu'nu takmamıştı. Meral Akşener- Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'dan acil dönüşünü beklemeden SARAÇHANE'DE ŞOV yaptı.

Akşener, İstanbul'a gidince, Ekrem İmamoğlu'na öyle sarılınca aklıma rahmetli Abdullah Yüce'nin "BU NE SEVGİ AH. BU NE IZDIRAP. ZAVALLI KALBİM NE KADAR HARAP" ŞARKISI GELDİ.

MERAL HANIM'IN BU NE SEVGİSİYDİ.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ÇEKTİĞİ DE 'IZDIRAP'TI... VE KALBİ HARAP OLACAK BİR fotoğraf vardı ortada.

Oyunun ikinci perdesi otobüs üstünde oynandı.

Akşener, altılı masanın gerçek lideri olduğunu gösterircesine coştu.

İmamoğlu sadece; "Cumhurbaşkanı adayı benim!" demeyen laflar etti. Akşener ve İmamoğlu, gerçekten Kılıçdaroğlu'nun ithal danışman Jeremy Rifkin ile buluşmak için Almanya'ya gitmesinden doğan boşluğu iyi doldurdu. SARAÇHANE'DE bir kutlama, BİR bayram havası vardı. Oyun tutmuş, CHP'liler coşmuş, Kılıçdaroğlu'nu unutmuşlardı. Akşener, aylardır Kemal Kılıçdaroğlu'na, "KAZANACAK ADAY" çıkışlarıyla ayar veriyordu. Ama bir türlü sonuca ulaşamamıştı. Ama mahkeme kararına çok sevinen Akşener ve İmamoğlu kendilerini gösterme şansı yakalamışlardı KARAMOLLAOĞLU GELMEDİ

Saraçhane'de 6 liderin buluşacağı gün, yani 15 Aralık'ta çok dikkat çekici iki durum ortaya çıktı.

1- Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir TV programında, İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı'na devam etmesinden bahsetti. Yani, "Aday benim. İmamoğlu'na adaylık yolu kapalı" dedi...

2- Altılı Masa'daki Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu, Saraçhane'ye gelmedi. Yani altılı masa fire verdi.

Bir kaç gündür Saadet Partisi'nde bir etkili grubun, 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın. Taban oy vermez. Siz aday olun veya bir başka isme destek verin' denildiği kulislere sızmıştı. Ayrıca, Karamolloğlu'nun hem başörtüsü hem de çocuk istismarı üzerinden dine artan saldırılarından çok rahatsız olduğu biliniyordu. Evet...

Mahkeme kararı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yönelik adaylıktan vazgeçirme taktikleri artmışken, İmamoğlu'na düştüğü kuyudan çıkması için el uzatıldı. Bundan sonra yeni gelişmeler olacak. 6'lı masa içerisinde İmamoğlu'nun adaylığı için baskılar muhakkak artacaktır. Kılıçdaroğlu ya adaylıkta direnecek, masa dağılacak. Ya da Akşener bastıracak, Kemal Bey tornistan yapacak. Altılı Masa'ya küresel kanallardan gelecek isme biat edecekler.

SONUÇ: BİR TİYATRO İZLİYORUZ. KAHRAMAN'IN YOLCULUĞU DİYE LANSE EDİLEN İMAMOĞLU'NUN, KUYUDAN ÇIKARILMA OPERASYONLARINA TANIK OLUYORUZ.

Akşener ve İmamoğlu'nun el ele verip Kılıçdaroğlu'nun kuyuya itilişine tanık oluyoruz. Muhakkak, Kılıçdaroğlu içinden, "BU NE IZDIRAP. ZAVALLI

KALBİM NE KADAR HARAP" şarkısını mırıldanmaktadır.