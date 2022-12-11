CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu, Amerika ve İngiltere'ye yaptığı İCAZET gezilerinden sonra Almanya'ya (14-17 Aralık) gidiyor.

Yanında da KÜRESELCİ ETKİ AJANI Jeremy Rifkin'i de götüreceği açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'da GERMAN MARSHALL FUND yöneticileri ile baş başa görüşmüştü.

German Marshall Fund bir GÖLGE CIA'dir. Dünyanın kanını emen, doların arkasındaki küreselci ROCKEFELLER AİLESİ'nin ve tetikçileri SOROS'un merkez üslerinden birisidir. Kılıçdaroğlu'nun German Marshall'ın Almanya'daki kolları ile buluşması ve oradan da alacağı sufleler doğrultusunda Türkiye dönüşünde yeni açıklamalar yapması gözden kaçmamalıdır.

Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu'nun, Amerika ve İngiltere'den döndükten sonra 3 Aralık'ta İstanbul'da KÜRESEL ÇETELERİN hazırladığı GÜYA VİZYON GÖRÜNÜMLÜ IMF REÇETELERİNİ AÇIKLAMASININ YANKILARI ARTARAK SÜRÜYOR.

Tepkilerden biri de İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal'dan geldi: "Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeyi mandacılığa götürmek istiyor. İkinci yüzyıla çağrı adı altında 3 Aralık'ta açıklanan 'vizyon' küreselciliğin, neo-liberal anlayışa teslimiyetin modern mandacılığın manifestosudur. CHP köklerinden açık ve kesin bir kopuştur, altı oka, Atatürk politikalarına reddiyedir..." Değerli siyaset adamı Deniz Baykal, 2010 yılında Derin ABD aparatı FETÖ'nün kaset darbesiyle düşürüldü. CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu tayin edildi. 2010 yılından bu yana 12 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP'nin, ALTI OK'A Atatürk politikalarına reddiyesini adım adım görüyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta VİZYON GÖRÜNÜMLÜ IMF REÇETELERİNİ görünce, CHP'deki ATATÜRK'ÇÜLERİN-ULUSALCILARIN tek tek nasıl ayrılmak zorunda bırakıldığını, kalanların da kenarlara itildiği film gibi gözümün önünden geçti.

IMF TRENİNE bindirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na sadece CHP dışından değil, CHP'nin içinden de çok sert eleştiriler geliyor. CHP'den ayrılmak zorunda kalan Muharrem İnce, yanındaki Atatürk'çüler CHP'nin savruluşunu sert şekilde eleştiriyorlar.

CHP'den uzaklaştırılan Ümit Kocasakal, ''ATATÜRKÇÜ GÖRÜNÜMLÜ MASALCILAR" diye bağırıyor. ''Atatürkçü görünümlü masalcıların "yıkama-yağlamaparlatma" gayretleri de gerçekleri örtmeye yetmemektedir.

Oluşturulan "Kurul" siyaset üstü olmayıp aksine tam anlamıyla apaçık neo liberalizm müritlerinden müteşekkil "küreselci" bir takımdır!

İthal ve sözde "yerli! ama asla milli olmayan kadronun bazı elemanlarının günlerdir ortalığa saçılan Atatürk ile Cumhuriyet ile Devlet ve ülke ile ilgili sözleri ve yaklaşımları, paçalardan akmaktadır.

Bunları gizlemek de izah etmek de mümkün değildir. Mal meydandadır!

SONUÇ: Aziz Milletimiz soruyor. CHP'nin altı oku'nda yer alan HALKÇILIK içermeyen, gayrı milli, "sıcak para"ya dayalı "vizyon" Atatürk'ün hayali ile örtüşüyor mu? Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, tam bağımsızlık, antiemperyalist duruş ve attığı JEOPOLİTİK HAMLELERİ sürerken, Erdoğan'ı devireceğini hayal eden Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP, bugün İTHAL FİKİR VE DANIŞMANLARA muhtaç bir durumda...