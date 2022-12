AZİZ Milletimiz pek merak etmiyor ama altı artı HDP masasında son durum evlere şenlik...

Meral Akşener, BAŞBA(KAN) LIK peşinde, Kemal Kılıçdaroğlu can derdinde. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu milletvekilliği pazarlığında.

Gültekin Uysal CHP listesinde.

HDP'li Demirtaş da cezaevinden ALTILI MASAYA (Kılıçdaroğlu hariç) ayar üstüne ayar vermekte.

İP Genel Başkanı Akşener artık net biçimde Kılıçdaroğlu'nun ALTILI MASANIN ORTAK ADAY olmasını İstemiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağına kesine yakın inanmış durumda. Akşener, "KAZANACAK ADAY" lafını ısrarla tekrarlıyor. Hiçbir zaman aynı fikirde olmasalar da tek düşünceleri, BAŞKAN ERDOĞAN'I devirmek.

Böyle siyaset olur mu! Kılıçdaroğlu aday olacağını hissettiriyor Akşener ise karşı hamle yapıyor.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini sürekli söylüyor ve fotoğraf veriyor. Musluk ve park açılışlarında, tarla ziyaretlerinde buluşuyorlar.

Yer yer ilerı giderek, onlar İP belediye başkanları havasını yaratıyor.

İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının 'işlerine devam etmeleri" gerektiğini Kılıçdaroğlu açıklasa da Aksener bu sözü hiç duymamış gibi davranıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü 'yok hükmünde' görüyor.

Bitmedi.

Son olarak Kılıçdaroğlu, CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPSINLAR umuduyla Amerika ve İngiltere'ye icazet gezilerı yaptı. Yakında Almanya'ya gidecek.

3 Aralık'ta Vizyon açıklamasına hazırlanan Kılıçdaroğlu'na karşı 2 Aralık gecesi aniden bir TV'ye çıkan Akşener, ısrarla sorulan, "Kılıçdaroğlu'nu destekliyor musunuz" sorusuna bir kez olsun EVET demezken, "Masaya, İmamoğlu ve Mansur arkadaşlarımız aday gösterilirse hayır demeyiz" açıklamasını yaptı.

Peki Meral Akşener isimlerini söyledikçe, "İmamoğlu ve Yavaş'ın geceleri rüyalarında KÜLLÜYE'yi görmemeleri mümkün mü?

Değil...

Unuttuk. Birkaç ay önce de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Meral Akşener'e yalvararak, "Bolu'da kardeşiniz var. Aklınızın bir kenarında bulunuversin sayın genel başkanım" demişti. Burada CHP'li Hatay Beledıye Başkanı Lütfü Savaş'ın bir sözünü de hatırlatmakta fayda var.

Savaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi göstermeliyiz" sözlerini akıllara getiren bir açıklama yapmış, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar" demişti Savaş, öncekı günlerde, "Altılı masa aday çıkaramazsa ben hazırım" çıkışı yaptı.



KÜRESEL GÜÇLERDEN BİR TÜYO ALMIŞ OLMASIN?

SONUÇ: Bu kadar RAHATSIZ EDİCİ, SİNİR TELLERİNİ OYNATAN, rencide edici, kırıcı tavırlara, manevralara Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dayanıyor? Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmıyor mu? Kaçırıyordur ama belli etmiyor. Kulislerden kulağımıza da geliyor. kılıçdaroğlu, Meral Akşener'le bir düelloya hazırlanıyor.

Çünkü kendisine şiddetle karşı çıkan Akşener'le bir gün karşı karşıya gelmek zorunda. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. hatta can atıyor.

Karşısındaki en büyük engel Akşener'i de ikna edemeyeceği için DÜELLO mutlaka yaşanacak. Her birinin aynqrı telden çaldığı, altılı masadan hiçbir şey olmayacağı artık belli. Meral Akşener de masayı dağıtmak için Kılıçdaroğlu'nun adım atmasını bekliyor.

Aylardır oturup çay için altılı masanın aday bulamamasının nedeni de gizli ajandalar. Masada oturup birbirlerinden nefret ettiklerini söyleyememek elbette çok zor ve yorucu. Kılıçdaroğlu, altılı masanın hepsinden nefret ediyor.

Sadece masanın altında gizlenen HDPKK ile sorun yaşamıyor.