HALK arasında "Aralarına kara kedi" girdi diye bir söz vardır. Bu söz, kişilerin veya dostların aralarının bir sebepten dolayı açılmasını, bozulmasını, aralarına soğukluk girmesini, birbirlerine gücenmelerini anlatır. Altı artı 1 masasına her gün bir yeni kara kedi giriyor. Öncekiler, başta HDP-PKK ile beraber olmak veya olmamak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Kazanamaz aday" olarak bakılması ve her liderin kendini "Cumhurbaşkanı adayı" olarak görmesiydi. Yeni kara kedi ise "EŞGÜDÜM modeli". Altılı masada HDPKK kara kedisi dolaşırken, dün yeni gelişmeler oldu. İYİ Parti- Meral Akşener'in HDPKK ile papaz olduğu bir süreçte, CHP'nin HDP seviciliğine Ali Babacan da katıldı. Çıktığı bır TV programında Babacan, "HDP'yle işleyen diyalog kanallarımız var. Görüşüyoruz..

Ülkenin yarınlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz. HDP'nin kapatılmasına karşıyız. Biz HDP'yi sadece siyasi parti tüzel kişiliğinden ibaret görmüyoruz. HDP'ye destek veren milyonlarca vatandaşımızın temsil edildiği yapı olarak görüyoruz" dedi. CHP-HDP aşkından sonra bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a sahıp çıkan Babacan'ın, "Tutuklu yargılanmasını gerektirecek herhangi bir husus görmüyoruz" demesi önümüzdeki günlerde HDP KARA KEDİSİNİN DEPREM SARSINTISI YARATMASI VE İP-MERAL AKŞENER'İN ALTILI MASADAN KOPMASINA KADAR GİTMESİNİ TETİKLEYECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR.

Şimdi de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu'nun, "Cumhurbaşkanını eşgüdüm olarak biz idare edeceğiz" modeli, masayı böldü...

Karamollaoğlu'nun açıklamasına göre altılı masanın liderleri milletvekili olarak Meclis'e girecek. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı seçimi kazanırsa ülkeyi masada yer alan 6 liderin 'Eşgüdüm Kurulu' yönetecek! Kulislere yansıyan bilgiye göre Karamollaoğlu bu görüşünü Altılı masanın dokuzuncu toplantısında dile getirdi. Ancak Karamollaoğlu'nun hemen çıkıp modeli açıklaması rahatsızlık yarattı. Altılı masada bir istişare kurulu düşüncesinin hukuki altyapısı, parti genel başkanları ya da görevlendirecekleri isimlerin veya seçtikleri kendi partilerinin bakanlarının imza yetkisi olan bir formel kurul olması konusunda HENÜZ KARAR ALAMADIĞI bir süreçte, Karamollaoğlu tarafından açıklanması zamansız bulundu!

Gerçekten altı masa liderlerinin seçilecek cumhurbaşkanını KUKLA DURUMA düşürerek dıştan ıdare etmelerı garabet bir durum. Anayasayı çiğneme özelliği taşıyor. Velev ki eski parlamenter sisteme dönüldü diyelim, "Anayasal, yasal düzen dışında ülke yönetimi, Bakanlar Kurulu dışında kurul olamaz' diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için saçını başını yoluyor, Meral Akşener'in umurunda değil. Kemal Bey gözünün içine bakıyor, Meral Hanım görmezden geliyor. Belli etmiyor ama Akşener'in destek vermeyen tavırları Kılıçdaroğlu'nu çıldırtıyor. Önce Abdullah Gül'ü yiyen Akşener'in bu sefer Kılıçdaroğlu'nu yemek üzere olduğu gözleniyor. Bu durumu da Altılı masanın liderlerinden Babacan ve Karamollaoğlu açıkça "Dıştan olabilir" diyerek dile getirmeye başladı.

Davutoğlu'da "Altılı masa iki aday çıkarsın" düşüncesinde. AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NUN VİZYON

TOPLANTISI öncesinde çıktığı TV programında ettiği lafların yankısı yüksek oldu. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını ısraren göstermesi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismine OLUMLU baktıklarını ifade etmesine dikkat çekiliyor.

SONUÇ: Akşener'in son TV konuşması geniş oranda İstanbul toplantısı kulislerine yansıdı. Gelişmeler, "Kemal Kılıçdaroğlu can derdinde, altılı masadaki yavruları mal derdinde" olduğunu gösteriyor! Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık toplantısı sonunda, akşam Ekrem İmamoğlu ile yemek yedi.

İmamoğlu'nun, belediyede "GÖLGE İL BAŞKANLIĞI' kurgulamasına kızarak KULAK ÇEKTI. ALTILI MASA ETRAFINDA KULAK ÇEKEN ÇEKENE...