CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTI+HDP MASASI 28 Şubat'tan bu yana 9 toplantı yaptı, hala bir aday belirleyemediler. Nihayetinde GELECEK VİZYONU OLMAYAN, GERİYEDÖNÜŞ MANEVRALARI İÇEREN BİR ANAYASA TASLAĞI çıkarabildiler.

Açıkladıkları Anayasa metni, "Eski Türkiye"yi hatırlatıyor. Çizdikleri düşük profilli cumhurbaşkanı adayını halka seçtireceklerini açıkladılar! Halk tarafından seçilmesine devamda karar kılınırken, cumhurbaşkanının görev ve yetkileri maddesinden "Başkomutanlık" çıkarılıyor. Yurt dışına asker gönderme ve "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına" karar veren yetkileri budanmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasında da TBMM'ye karşı BAŞBAKAN-Bakanlar Kurulu sorumlu kılınmış. Değerli okuyucularımız.

Siyasi bir kampanya sürecinden sonra sandıktan yüzde 50'den fazla oy ile çıkacak bir cumhurbaşkanının sembolik ve düşük profilli olmasını ALTILI MASA istiyor. Devletimizin banisi Atatürk'ün görev yaptığı CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI DÜŞÜK PROFİLLİ, ALTILI MASANIN TALİMATLARIYLA YÖNLENDİRİLEN KUKLA BİR POZİSYONA GETİRMEKTEN YÜZLERİ KIZARMIYOR. Yazık. Çok yazık. Aylardır "Cumhurbaşkanını Meclis seçsin" düşüncesiyle kıvrandılar, mırıldandılar aziz milletimizden korktular.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanını Meclis'e seçtirme konusunda kararlıydılar ama istemeye istemeye HALKIN SEÇME HAKKINI geri alamadılar. SAMİMİ DEĞİLLER.

Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun Yardımcısı Serap Yazıcı "Parlamenter sistemde doğru olan cumhurbaşkanını Meclis'in seçmesiydi.

Bu en iyi metindir demiyoruz, en iyi iyinin düşmanıdır" diyerek aldıkları karar da samimi olmadıklarını itiraf etti. Altılı masanın ucube Anayasa metni pazarlık masalarını da gün yüzüne çıkarıyor.

Ucube anayasa metninin bazı maddeleri resmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye verdiği tavizleri içeriyor.

Dokunulmazlıkları ve parti kapatmaları zorlaştırarak, kayyumluğun önünü kapatarak, bakanlıkların sayısını artırarak HDP'YE TAVİZLER veriliyor. Velev ki kazandılar, altılı masa Anayasa taslağına göre Kandil'den emir alan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolunun partisi artık kapatılamayacak. Cumhuriyet Başsavcılığı dava açamayacak, Meclis'ten izin alınacakmış. Şu rezalete bakar mısınız? İnsanların aklı ile alay eden bir altılı masa var karşımızda.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları iktidar olurlarsa gizli ortakları HDP'ye EN AZ 4 BAKANLIK verecekleri konuşuluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının amacı KOALİSYONLAR SÜRECİNİ BAŞLATMAK! Koalisyon ortaklığı Türkiye'ye zarar verecektir. CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ile HDP'li Ahmet Türk'ün sabahlara kadar Mardin'de pazarlık yaptığı unutulmamalı. Özellikle Avrupa Yerel Yönetimlerin Özerkliği Protokolü'nün Türkiye tarafından imzalanması konuşuluyor.

SONUÇ: Muhtemelen 2023 seçimlerinden sonra 2024 Mart ayında belediye seçimleri yapılacak. Bu seçime yönelik CHP ve yavrularının verecekleri tavizlerin ve hazırladıkları ucube Anayasa metnindeki GİZLİ HDP MADDELERİNİN ne kadar büyük güvenlik sorunu içerdiğini görmemek gaflettir.

AZİZ MİLLETİMİZİN DERİN ABD-AVRUPA'NIN CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU OMURGASINDA KURGULADIĞI ALTI ARTI HDP'YE İKTİDAR YOLUNU AÇMAYACAKLARINA OLAN İNANCIMIZ SONSUZDUR.