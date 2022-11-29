TARİHLER 30 Kasım 2007'yi gösterdiğinde İstanbul-Isparta seferini yapan yolcu uçağı, Çukurören ve Kılıç köyleri arasında kalan Türbetepe mevkiinde düştü. 7'si mürettebat, 57 kişi yaşamını yitirdi.

Yolcular arasında toryum projesi üzerinde çalışan Prof. Dr. Engin Arık, Prof. Dr. Şenel Fatma Boydan, Doç. Dr. İskender Hikmet, Özgen Berkol Doğan, Mustafa Fidan ve Engin Abat'ın olması kazayı son derece şüpheli hale getirdi. Uçak kazasında hayatını kaybeden mühendis ekibinin başında yer alan Prof. Engin Arık, Türkiye'deki toryum rezervinin enerji üretimi açısından, 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğunu söylemişti. DÜNYANIN EN BÜYÜK TORYUM MADENLERİNE SAHİP TÜRKİYEMİZ'İN TORYUM BEYİNLERİNİN BU UÇAK KAZASINDA ÖLMELERİNİN ARKA PLANINDA NE VAR?

Eski rektör Prof. Dr. Mithat Uysal, çok değerli fizikçilerin cenaze töreninde yaptığı konuşmada komplo imasında bulunmuştu.

Uysal, "Komplo teorilerinde gerçeklik payı var. ASELSAN'da mühendislerin başına gelen olayı ve sonucu hepimiz biliyoruz. Onlar Türkiye için çalışan, çok önemli proje gerçekleştirmek üzere olan mühendislerdi. Kaybettiğimiz 6 bilim insanı da Türkiye için çok önemli bir proje için çalışıyorlardı" demişti. Bu bilginler Türkiye'nin iç ve dış borçlarını defalarca ödeyeceği düşünülen TORYUM MADENİ üzerinde çalışıyorlardı" EVET. Dünya enerji piyasasında petrol-doğalgaz enerjisi sonrasında geleceğin değerli madeni olarak öne çıkan toryumla yeni bir yüzyılı başlatıyor. TORYUM, Türkiye'nin saklı bir hazinesi. Dünya toryum rezervi toplam bir milyon 780 bin ton olurken Türkiye ise yaklaşık 790 bin ton rezervi ile bu klasmanda zirvelerde.

Türkiye'nin, gerekli TORYUM ile çalışan reaktörleri geliştirmesi halinde, bağımsız çok büyük bir büyük enerji kaynağına kavuşması mümkün.

Toryumun bu kadar değerli kılınması yeni bir keşif değildi. 2007 yılında Isparta'da halen aydınlatılamayan uçak kazasında, Türkiye'nin en kıymetli toryum beyinleri can vermişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) verilerine göre dünya toryum rezervlerinde ilk sırayı 846 bin tonla Hindistan alırken 790 bin tonla Türkiye ikinci, 606 bin tonla Brezilya üçüncü. Avustralya 521 bin, ABD 424 bin, Mısır'da 380 bin ton olarak sıralanıyor. Sadece Isparta'daki rezervlerle 100 yıllık enerji HAMMADDESİ VAR.

Toryum rezervinde Türkiye dünya sıralamasında 2. sırada yer alırken, bu madenin en çok bulunduğu bölgeler ise Isparta ve Eskişehir olarak göze çarpıyor. Sadece Isparta'da 20 bin ton üzerindeki toryum rezervi var, Türkiye'nin 100 yıl boyunca enerji ihtiyacını karşılayabilme gücüne sahip.

Rezerv sayıları artacak. Bu bölge haricinde, toryum yatakları tespit edilen Malatya-Hekimhan-Kuluncak, Kayseri-Felahiye, Sivas, Diyarbakır ve Burdur-Çanaklı sahalarında, toryum rezervi devamlı artıyor.

SONUÇ: Nükleer enerji santrallerinde URANYUM YERİNE TORYUMUN ham madde olarak kullanılmaya başlanması, yeni bir yüzyıllık dönemi işaret ediyor. Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde Mersin Akkuyu Nükleer Santralı 2023 yılında üretime başlıyor. Uranyum kullanılacak. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin yüzyılı vizyonunda, Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan ikinci ve üçüncü yeni nesil nükleer santrallerin en temiz yakıtı olarak tanımlanan KENDİ MALIMIZ TORYUMU kullanmamız hedefleniyor...