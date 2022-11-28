BİLİNDİĞİ gibi ABD Başkanı Biden'ın bir ismi daha var.

BİDENOPULOS. KÜRESEL ÇETE tarafından Trump'ı devirip yerine getirdikleri Biden da ikinci ismine uygun siyaset yapıyor. Sözde Ermeni iddialarına destek veriyor.

Uzun yıllar senato dış ilişkiler komite başkanı olarak Yunan, Ermeni hayranı olduğunu gösterdi. Altılı Masa'yı iktidar yapacağını söyleyecek kadar Türkiye karşıtı kindarlığı da bitmedi.

Bölücü terör PKK'yı, FETÖ'yü, DEAŞ'ı kullanan derin ABD'nin başkanlığını yapıyor! Derin Amerika Başkanı Biden Türkiye'ye köstek olma planlarına imza atarken Türkiye'nin ne kadar büyük ve etkili bir devlet olduğunu anlayan bazı Amerika'lılar da var.

Onlar gerçekleri dile getiriyorlar.

ABD'li Dışişleri Bakanlığı eski siyaset planlama yetkilisi Rich Outzen, "Türkiye her zaman dört ayaklı bir denge politikası izledi. Kuzeyde Rusya ile yakınlaştı, doğuda Orta Asya'daki Türki ülkeleriyle, güneyde Orta Doğulu ülkelerle ve batıda Batı ile. Ne zaman Batı'dan baskı yükselse Ankara diğer müttefikleriyle yakınlaştı" dedi.

Bu arada Hudson Enstitüsü'nde uluslararası siyaset ve Ortadoğu konusunda uzman Mike Doran'dan Washington'un Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik politikasına eleştiriler geldi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski üyesi ve aynı zamanda Savunma Bakanlığı eski müsteşarı olan Doran, "Suriye'nin kuzeydoğusunda felaket bir başarısızlığa neden olduğumuzu fark etmek önemli. Çünkü PKK'yla ittifak kurduk. Alandaki YPG PKK'dır. Bu dışişleri bakanlığının terör örgütü listesinde yer alıyor. Türkler yıllardır bize PKK şemsiyesi altında Suriye'nin kuzeydoğsuunda otonom uydu bir Kürt devleti kurulmasına güç sağladığımız gerçeğini beğenmediklerini söylediler.

Kendimize yalan söylediğimizi anlamamız lazım. Bu durumdan çıkma için Türkiye'yle yi ilişkilere sahip olmamız gerekir. Burda stratejik ödül Türkiye, stratejik amaç ise İran'a karşı koymak. Önemli bir NATO müttefikinin kuyusunu kazar durumdayız, Kürtleri bile temsil etmeyen bir terör örgütü için" ifadelerini kullandı.