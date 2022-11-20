GEÇTİĞİMİZ Cuma akşamı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine atması için verilen bazı iftiraları, yalanlara sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'de dolar baskı altına alınıyormuş, borsada yabancı yatırımcılar için kumpas yapılıyormuş minvalinde mesajlar paylaştı. Kılıçdaroğlu, halkı paniğe iterek herkesin dolar almasını istiyor.

Böylece enflasyonun artması, hayat pahalılığının etkili olması için bu skandal yalanları paylaştı. Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'den aldığı emirleri şimdi uygulamaya başladı.

Meşhur bir atasözümüz var.

"Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete".

Bu söz ilk kez Osmanlı Padişahı II.

Mahmut döneminde söylenmiştir.

Osmanlı Devleti'ne hediye olarak gönderilen bir zürafa Gülhane Parkı'nda tutulur. Onu binek hayvanı zanneden bir kişi zürafanın üstüne çıkar.

Hayvan korkuyla koşturmaya başlayınca "Bindik Bir Alamete Gidiyoruz Kıyamete" sözünü söyler. Bu söz yaygınlaşarak günümüze kadar ulaşır.

Kılıçdaroğlu'nun yönettığı CHP'nin geçmiş 12 yılına bakarsak, ortaya çıkan gerçekler ışığında nereden nereye geldiğini daha iyi anlaşılır. Kılıçdaroğlu'nun bir kaset operasyonuyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilmesinden başlayarak, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi başka dünyalara savurması yöntemine, Başkan Erdoğan'ı devirmek için kurgulanan ALTI ARTI HDP MASASI'nın ayrıntılarına mercekle bakınca ortaya çıkan resim ne diyor?

EVET... CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, binmiş Amerika trenine, gidiyor kıyamete.

2019 yılında Deniz Baykal Amerikan'ın aparatı FETÖ marifetiyle devrildi. Kılıçdaroğlu CHP Başkanlığı'na tayin edildi. Hatırlayalım 2013 yılı Aralık ayında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone'nin organize ettiği programla Genel Başkan olarak Amerika'ya götürüldü. ABD'de meşhur CIA ajanları Graham Fuller ve Henri Barkey'le, Türkiye düşmanı ABD'li emekli büyükelçiler Abramowitz, Edelman ve ABD'deki FETÖ kuruluşu ile buluştu.

Kılıçdaroğlu ABD'den döndükten 13 gün sonra FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyetyargı darbe teşebbüsü oldu. Kılıçdaroğlu, FETÖ montaj kasetlerini kullanmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun Amerika dönüşünden sonra HDP-PKK AŞKINA tanık olduk. KILIÇDAROĞLU, Marksist- Sosyalist-HDP hayranı 10 ARALIKÇI HİZİBİN yıldız ismi Oğuz Kaan Salıcı'yı Teşkilat, Canan Kaftancıoğlu'nu İstanbul İl Başkanı yaptı. Salıcı-Kaftancıoğlu, CHP'deki ulusalcıları, Atatürkçüler'i tasfiyeye başladı. CHP savruluşu hızlandı. 2019 yılı yerel seçimlerinde HDP-PKK'nın desteği ile CHP'li isimler İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da belediye başkanı seçildi.

Başkan Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde yıkmak için Derin ABD-Avrupa, ALTILI MASA VE HDP'yi CHP-Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladı.

Derin ABD treninin vagonlarına, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal oturtuldu. ABD'ye selam duran bu isimler, Türkiye'yi 60 yıldır kapısında bekleten AB'ye tek bir rahatsızlık ifade eden laf edemiyorlar.

SONUÇ: CHP-Kemal Kılıçdaroğlu nihayetinde Amerika'ya, İngiltere'ye İCAZET ALMAYA gitti. Cuma günkü tweet'lerinin merkezinin de neresi olduğunu anlayabiliyoruz. Sırada Almanya var. Cumhurbaşkanı adayı olmak için gözünü Washington'dan, Londra'dan, Berlin'den ayıramıyor.

O da biliyor ki, adayı ABD ile Avrupa belirleyecek. Bu aday MİLLİ olabilir mi? Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün 'Bağımsızlık benin karakterimdir' duruşuna ihanet ediyor. Gözünü kan bürüdüğü için BAĞIMSIZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ, BÖLGESEL GÜÇ, KÜRESEL AKTÖRLÜĞÜ, BAŞKAN ERDOĞAN'IN KÜRESEL LİDERLİĞİNİ GÖRMÜYOR, DUYMUYOR. Aziz Milletimiz 2023 yılında Kılıçdaroğlu'nu, Derin Amerika treninden indirmek için sabırsızlıkla bekliyor...