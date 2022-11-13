YENİ Dünya Düzeni'nde TÜRK BİRLİĞİ MİMARİSİNİ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN adım adım gerçekleştiriyor. TÜRKİYE-Başkan Erdoğan ile AZERBAYCAN Devlet başkanı Aliyev kardeşlerin "Kadim Türk toprakları" Karabağ Zaferi'nin verdiği özgüven dalgaları giderek yükseliyor. BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ mimarisi başarılı jeopolitik hamlelerle YÜRÜYOR. Türk dünyası coğrafyası küresel çapta daha fazla öne çıkıyor. Özbekistan'ın Semerkand şehrinde TÜRK DEVLETLER ZİRVESİ gerçekleşti. Zirvede, Başkan Erdoğan'ın Türk liderleriyle kurduğu samimi ve candan ilişki, verdiği kalbi resimler tarihi gelişmelerin işaret fişekleri gibi parlıyordu. Başkan Erdoğan, Ebedi Şehir Kongre Merkezi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Macaristan Başbakanı Orban ile sohbet ederken, elini omuzlarına atarak candan kucaklaması unutulmayacak bir görüntü veriyordu.

TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ (7 DEVLET, TEK MİLLET), Yeni Dünya Düzeni'ne yeni bir küresel güç olarak çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın bir oya gibi ördüğü mekik diplomasisi İstanbul Yassıada'da 2021'de gerçekleştirilen zirve, Türk dünyasındaki BİRLİK güçlenmesi sürecinde bir kilometre taşı oldu. Erdoğan, Yassıada'da, "İstanbul'da kabul ettiğimiz 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi, iş birliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Siyaset, güvenlik, ticaret, gümrük, ulaştırma, enerji, sağlık, bilişim, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda iş birliğimizi pekiştirerek, yeni dünyanın parlayan yıldızı olmamız söz konusudur" demişti. Semerkand'da da bu daha da güçlendi. Erdoğan, "Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü tarihi önemdedir. Aynı kökten gelme bir havayı estiriyor. Bundan dolayı da Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi sebebiyle kendisini kutluyor, tebrik ediyorum. Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz. Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler, hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni gerektiği zaman da cevabını vereceğiz. Onu da buradan yine aynı şekilde sesleniyorum" sözü de yeni bir başlangıcın ilanıdır. Bugün; Avrupa ile Doğu arasındaki ana kara-deniz güzergahı olan İpek Yolu yeniden önem kazandı. Türk Devletleri, Avrupa ile Doğu arasında merkezi karadeniz güzergahı konumunda yer alıyor.

Karabağ'ın kurtarılışı TÜRKİYE'NİN ASYA'YA açılan kapısını araladı.

ZENGEZUR VE LAÇIN KORİDORU açıldı. Bu koridorların açılması, Türkiye'nin garantörlüğünde bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti-Azerbaycan-Orta Asya'ya doğrudan ulaşılmasının önünü açan jeopolitik hamlelerdir. Semerkand'da tarihi bir karar daha alındı. KIBRIS TÜRK CUMHURİYETI DEVLETİ, Başkan Erdoğan'ın küresel liderlik özelliğinde TÜRK BİRLİĞİ'ne üye oldu. Bu gelişmenin anlam ve önemi: KIBRIS TÜRK DEVLETİ, DOĞU AKDENİZ'İN DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK.

SONUÇ: Türk Dünyası'nın dönüşümünde Başkan Erdoğan'ın TÜRK DÜNYASI'NI BİRLEŞTİRME hamleleri ses getiriyor. Türk dünyasında yankı buluyor. Türk düşünürü merhum İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, ortak hedeflerde, işte birlik" dediği tam 1 asır sonra gerçeğe dönüştü.

500 milyonluk Türk dünyasının içinde barındırdığı muazzam potansiyeli BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ hayata geçirecek. BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ'nin içinde olmadığı her proje akim ve eksik kalmaya mahkumdur.