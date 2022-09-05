ALTILI masaya TEMEL KARAMOLLAOĞLU BOMBASI düştü. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gönlündeki cumhurbaşkanı adayını Abdullah Gül olarak açıklayınca, altılı masa bir anda karıştı. Sarsıntının şiddetinin 6 olduğu konuşuluyor!

Altılı masada cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala belirsizliğini koruyor.

Altı ayda 6 defa buluşan 6'lı masadaki siyasi liderlerin her biri ya kendi adayını veya bizzat kendisini aday olarak öne çıkarmayı planlıyor.

Masada yer alan liderlerden biri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kendi yayın kuruluşu TV5'de, "ABDULLAH BEY ADAY YAPILABİLİR" deyince siyaset bir anda ısındı Karamollaoğlu, "Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim ve kabul görmüştü.

Ancak o günkü şartlar altında önceden Meral Hanım adaylığını açıklayınca bir ittifak sağlanamadı" dedi.

Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu zamanlaması manidar bir şekilde arka arkaya konuştular İki gün önce ABDULLAH GÜL son manevrasını CHP seçmenine yönelik yapmıştı.

Bir gün önce de Temel Karamollaoğlu altılı masaya Abdullah Gül bombası attı. "Bugün Abdullah Bey'in böyle bir intibah doğuracak adımlar atması, bence menfi değil müspet bir şeydir, düşünülür.

Abdullah Bey'in de bir tecrübesi var.

Bu konudaki tavrı da net. Geçen sefer 'İttifak olursa aday olabilirim' demişti. Adaylığı konusu da gündeme gelebilir" dedi. Nitekim ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI bir türlü aklından çıkaramayan Abdullah Gül'ün son manevrası ile özellikle CHP SEÇMENİNE yönelik MANİDAR AÇIKLAMALAR yapması dikkatleri çekti. Abdullah Gül özellikle CHP seçmenine yönelik bir manevra yaparak, "milli günlere katılmadığı ve Anıtkabir'e gitmediği" haberlerini yalanlayarak kendisine çok kızan CHP seçmenlerine yöneldi. İlginçtir. Aynı zaman içinde Abdullah Gül hakkında gündemi sarsacak bir iddia! Bir TV programında gündeme geldi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakın Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekille görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Sevinç, "Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor" dedi. Şunları söyledi:

"CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer (CHP) size oy vermez, size çok tepkililer.

Gül: Niye vermesinler, Tayyip Erdoğan'a mı verecekler?

CHP'li vekil: Tayyip Bey'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.

Gül: O zaman Erdoğan'ın devam etmesini istiyorlar. Gül'ün sözleri devam ediyor: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecekler ? İçlerinde eski hazineci, birkaç bürokrat bir iki var." Bu açıklamalar konuşulurken, Temel Karamollaoğlu'nun yeniden Abdullah Gül'ü CANLANDIRMA OPERASYONU Altılı Masa'da sarsıntı yaratacak ağırlıkta.

SONUÇ: ALTILI MASANIN İÇİ BİR ALEM DIŞI BİR ALEM. İçte Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için çıldırıyor. Meral Akşener'den destek alamıyordu. Ardından Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu dolaylı şekilde ilan etti. Dışta da Abdullah Gül yeniden potaya sokulmaya başlandı. CHP seçmenlerinin gönlünü kazanmaya yönelik açıklamalar yaptı. Peki Altılı Masa'nın ağababası Derin Amerika ve Avrupa neden bir sufle vermiyor. Nitekim doların arkasındaki dünyanın 300 yıldır ekonomik kılcal damarlarını kontrol eden meşhur Rothschild ailesi dergisi THE ECONOMIST hala 'ortak Cumhurbaşkanı adayı' olarak bir isim vermedi!