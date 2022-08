Derin Amerika, Avrupa Yeni dünya Düzeni kurgularken sinsi planları Başkan Tayyip Erdoğan bozdu. Onlar da Erdoğan'ı yıkmak için her türlü siyasal mühendislik tezgahlarını kurmaya başladı. Yeni dünyada Türkiye'nin bölgesel güç, bunun yanında KÜRESEL AKTÖR olmasını istemiyorlar. Ukrayna-Rusya savaşında Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi nasıl önemli bir güç hale getirdiğini dünya gördü.

Biden, "Erdoğan'ı devireceğiz, dostlarımızı iktidara taşıyacağız" diyor.

Gizli ve sinsi ortak HDP ile ALTILI MASA diye yutturulan organizasyon, küresel çetenin planının dışa vurumu. Çok iyi bildikleri KONTROLLÜ KAOS planlarıyla CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında bu masayı kurdular. Başkan Erdoğan'ı devirmek için ekonomik manipülasyonlar, iç beka saldırıları artarak devam ediyor. Türkiye'nin milli savunma yatırımlarını kesme konusunda her türlü çirkefliği yapıyorlar. ABD'nin Yunanistan'ı silahlandırması, Doğu Akdeniz çökme planları, Suriye'de PKK aparatı ile kanton devlet planlarını ALTILI MASA'dan ayırmamamız gerekiyor.

DERİN AMERİKA'nın kuklası Kandil'in de ALTILI MASA'nın da hedefi aynı.

Her ikisinin arkasındaki akıl da Derin Amerika. AZİZ MİLLETİMİZ'in sahip çıktığı, ülkemizi ve milletimizi büyüten lideri devirecetlerine inanıyorlar. Onlar eski Türkiye'yi hayal ediyorlar. Ancak biz YENİ TÜRKİYE ile atalarımızın CİHAN DEVLETİ günlerine selam çakıyoruz. 2023 seçimlerine giderken bütün aparatlarını devreye soktular. Çünkü biliyorlar ki, 2023'te Erdoğan bir kez daha seçilirse, bir daha asla eskiden yönettikleri bir TÜRKİYE olamayacak. Eskiden İMF gelirdi, birçok ülkenin sıradan bakanları gelir emir verirlerdi. Maalesef o gün Türkiye'yi yönetenler de emirleri uygularlardı. Aziz Milletimiz'in desteğiyle bu prangaları kırdık. Cumhurbaşkanımız hedef. Milli kurumlarımız hedef. Yatırım yapan milli isimler hedef. Ve son hedef MİLLİ MEDYA hedef. Turkuvaz Medya ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'a karşı Deri suflelerle operasyon başlattılar. Çünkü Turkuvaz Medya MİLLİ. Çünkü Turkuvaz Medya, BÜYÜK TÜRKİYE, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE için yayın yapıyor. Türk görünümlü düşmanların maskelerini düşürdüğü için topyekün saldırıya geçtiler. Gezi olaylarında denediler, 17-25 Aralık'ta denediler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de kan döktüler. BAŞARAMADILAR… Şimdi KİRLİ planlarını MİLLİ medya için devreye soktular. Her şeyi deneyecekler. İftira atacaklar, fondaş medyası ile saldıracaklar. Yeni Fuat Avniler'le plan yapacaklar. Bu kez de başaramayacaklar. Çünkü yola çıkarken kefenini giyen CESUR YÜREKLER var. TURKUVAZ MEDYA'ya saldıranlar ne vaat ediyor? Milli olan herkesle hesaplaşmayı, Selahattin Demirtaş gibi teröristleri ise özgür bırakacaklarını gizlemiyor. BUNLAR ülkeyi bölmek için gizli anayasa bile yaptılar. Kimler mi? ALTILI MASA'nın etrafında oturanlarla. Bir kez daha söylüyoruz, BAŞARAMAYACAKSINIZ…