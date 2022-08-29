ALTILI Masa içinde ve çevresinde öyle trajik ve komik gelişmeler oluyor ki, insan bu kadarı sadece filmlerde olur demekten kendini alamıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün akşam bir TV programında "kukla aday" çıkaracaklarını ifşa etti!

Dedi ki: "6 liderin çıkaracağı adayın 6 liderin ifade ettiği konuları içselleştirmesi lazım. Önce kuralları koyacağız.

Cumhurbaşkanı adayı 'Tamam ben bu kuralları yerine getireceğim' diyecek.

Adayımız sözleri verip, altına imza atacak." CHP'nin eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamollaoğlu ise "Altılı Masa'nın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler. Partilerin illerde oyları yüzde 6'ya düşünce milletvekili çıkaramama ihtimali çıktı ortaya şimdi" dedi.

CHP'nin üstü bir alem altı bir alem.

Cumhurbaşkanlığı adaylığından daha çok CHP Genel Başkanlığı'na çökme mücadelesi var. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Tek hayalim CHP Genel Başkanlığı'' açıklaması CHP içindeki derin mücadeleyi ortaya çıkardı. Tanju Özcan, nevi şahsına münhasır bir isim!

Suriyeliler'i Bolu'dan atmaktan tutun, Türkiye'ye sığınmış insanların suyuna büyük zamlar yapmaya, kadınlara yönelik külhanbey tavrı göstermeye kadar belediye başkanlığı yapmaktan başka her konuya maydanoz olan bir CHP Belediye Başkanı. Bu sefer de öyle bir laf etti ki Tanju Özcan "Ben CHP'yi çok iyi idare ederim" derken Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi iyi idare edemediği" mesajını verdi. Hem de CHP Genel Başkanlığını hedeflerken, arı kovanına çomak soktu. Çünkü CHP derinliğinde Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna çökme hayali yaşayan önemli isimler var. Bunlardan birisi, Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gözden düşünce CHP Genel Başkanlığı'na gözünü dikti fakat bir kabusu var: Oğuz Kaan Salıcı... Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna çökme konusunda önde geliyor. İmamoğlu'na bu koltuğu yedirmezler.

HDP hayranı isimlerden oluşan 10 ARALIKÇILAR, şu anda CHP'nin kontrolünü ele geçirmiş durumdalar.

Kılıçdaroğlu'na en çok gazı vererek boşaltılacak koltuğuna çökmeye hazırlar.

Oğuz Kaan Salıcı'yı koltuğa oturtacaklar.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını söndüren de bu ekiptir. Salıcı ve sağ kolu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun değirmeni İmamoğlu'nu öğütüyor. İmamoğlu'nun Genel Başkan olmasını da engelleyecek en güçlü hizip bunlar. İmamoğlu'nun CHP genel başkan adaylığına soyunma noktasında kadro kurma çöken TV projesini Halk TV üzerinden canlandırmaya çalıştığı da gözleniyor.

Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa CHP Başkanlığı'nı bırakacak. Kılıçdaroğlu'nu aday konusunda en çok gazlayan Oğuz Kaan Salıcı ekibi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kazanma şansı çok düşük. Son anketlerde CHP seçmeninin yarısı bile Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor.

Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu artık geriye dönemez. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 2023 yılının Temmuz ayında yapılacak CHP Kurultayı'nda Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkanlığı ele geçirme konusunda bütün hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Cumhurbaşkanlığı adaylığında gözden düşen Ekrem İmamoğlu'nun Oğuz Kaan Salıcı'nın karşısında şansı az görünüyor.

Kılıçdaroğlu aday olursa 2023 yılına kadar CHP Genel Başkanlığı'nı vekil olarak Faik Öztrak'a bırakmak istiyor.

Belli olmaz derin plan yapmakta usta olan Oğuz Kaan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu ekibinin Faik Öztrak'ı da devre dışı bırakma ihtimali var.

SONUÇ: CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının ilişkileri konuşmaları "Güleriz ağlanacak hallerine" dedirten özellikte. Bir Altılı Masa tiyatrosu!

Trajikomik sahnelerle karşımızdalar. Birbirine tuzak kuran manevra çeken bunlar mı Türkiye'yi yönetecek?

HADİ ORADAN...