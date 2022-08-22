Kırım-Belgrad- Tayvan

ABD Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin'in Ukrayna üzerinde oynadıkları jeopolitik satranç yeni hamlelerle genişliyor. Ukrayna satrancına yönelik yeni jeopolitik hamleler, KIRIM-BELGRAD/ KOSOVA-TAYVAN ÜÇGENİ olarak tarih sayfalarında yerini almaya aday görünüyor. Ukrayna savaşı 170'inci gününe girdi.

Önümüzdeki günlerde Rus ve Ukrayna ordusu Dinyeper Nehri'nin orta ve güney kısmında çok kritik bir savaşa hazırlanıyor.

Dinyeper cephe savaşının en büyük kırılmaya sahne olacağı, Odesa'nın ve Kırım'ın geleceğinin belirleneceği belirtiliyor. Biden ile Putin arasındaki jeopolitik satrançta da karşılıklı hamleler sürüyor.

ABD Başkanı Biden, Rusya'yı başka cephelerde sıkıştırmak üzere KIRIM bombası patlattı.

Biden'ın (NATO) talimatları doğrultusunda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Kırım'daki bir Rus üssünde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, 8 Rus savaş uçağının parçalandığı patlamaların ardından, "Savaş, Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli" dedi. Konuşmasında patlamalara değinmeyen Zelenski'nin "Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz" demesinin arka planı tartışılıyor. Rusya, Karadeniz Komutanı'nı görevden aldı. Kırım'daki Rusya'nın en büyük askeri üssündeki patlamanın ABD-İngiltere'nin uzay mekanizmalı bir operasyonu olduğu konuşuluyor. Eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı MEDVEDEV, Temmuz ayında yaptığı konuşmada, Kırım'ı hedef almasının Ukrayna için "kıyamet" anlamına geleceğini söylemişti. Biden ve NATO'ya karşı Rusya lideri Putin de SIRBİSTAN KARTINI AÇTI. Avrupa'nın göbeğindeki Sırbistan'da Rusya lideri Putin, askeri üs kurma kararı alırken, Sırbistan da KOSOVA'yı yeniden hedefe koydu. Bu hamleler de Avrupa'yı ve NATO'yu baskılama ve Balkanlar'da yeni jeopolitik hamleler sürecini işaret ediyor. Putin'in BELGRAD HAMLESİ ilginç bir duruma yol açıyor. Derin ABD'nin yönlendirmesiyle ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Tayvan olayını patlattı. Çin ordusu alarma geçti, Tayvan'ı denizden kuşattı.

Bunların sonucu belli ki ABD/ İNGİLTERE ASYA NATO'SUNU kurguluyor. Küresel Beyin (İlluminati) İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden ayırarak, Kraliçe'nin eski kodlarına dönüşü, yani "Üzerinde güneş batmayan ülke" konumuna dönüşü ve 2020 yılında ABD Başkanlığı'na Biden'ın gelmesi sonucu, YENİ DÜNYA KURGULAMALARI hızlandı. NATO'nun dönüşümüne ilişkin 2022'de Madrid'de yeni bir stratejik konsepte geçiş yapıldı.

Rusya ve Çin, düşman ilan edildi. Bu bağlamda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Rusya'yı kuşatmak üzere Almanya'nın güçlü ordu kurması ve Çin'i kuşatmak üzere de Japonya'nın güçlü ordu kurması kararları planlı şekilde alındı. NATO'nun Trans-pasifik coğrafyasında da bayrak göstereceği ilan edildi. Çok kutuplu dünya düzeni gerçeğinin engellenemeyeceğini savunan Şi Cinping, "Uluslararası maliye ve para sistemlerindeki hakimiyetini, küresel ekonomiyi siyasileştirmeye, kendileri için kaldıraç ve silah olarak kullanmaya çalışanlar, sonunda kendilerine ve diğerlerine zarar verecek, tüm dünyaya felaket getirecektir" sözleriyle ABD Başkanı Biden ve Avrupa'yı uyardı, KIRIM-BELGRAD-TAYVAN ÜÇGENİ Türkiye'yi jeopolitik alanda YAKINDAN ilgilendiriyor.

Türkiye bir NATO ÜLKESİ. BATI BLOĞUNUN ETKİLİ AKTÖRÜ.

Türkiye Batı ile Doğu arasında arabulucluk konusunda ender etkili olan bir ülke. Bu nedenle de Başkan Tayyip Erdoğan ve Türk devlet aklı küresel liderlik konusunda dünyaya ders veriyor.

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