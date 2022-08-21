BİNBİR Gece Masalları'nı bilirsiniz. Muhakkak okumuşsunuzdur. TDK'ya göre MASALIN iki manası var.

1) GENELLİKLE hayale dayanan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebiyat türüdür.

2) HAYALE dayanan sözler. Aylardır, Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının, Binbir Gece Masalları'nı dinliyoruz.

ALTILI MASAL, Cumhurbaşkanı adayı belirleyemiyor, bunun dışında masallarla Aziz Milletimiz'in kafasını ütülüyorlar. Son numaraları da, CUMHURBAŞKANI ADAYINA ELBİSE DİKMEK.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Altılı Masa'yı bir siyasi platform sananlar çok yanılır.

Bu masa siyaset yapmak, AZİZ MİLLETİMİZ'E YENİ PROJELER SUNMAK, TÜRKİYE'NIN ÖNÜNE YENİ UFUKLAR KOYMAK YERİNE, şu anda BİR TERZİ DÜKKANI olarak çalışıyor.

Bugün SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde son bir kez daha buluşacak liderler, MUHTEMEL ADAYIN ELBİSESİNİ DİKECEKLERMİŞ.

Oturup, kalkacaklar sonra bir bildiri yayınlayacaklar.

İçi de boş, dışı da.

Kılıçdaroğlu ve yavrularının DİKECEKLERİ ELBİSE içine girecek muhtemel Cumhurbaşkanı adayının, seçilmesi halinde yetkilerini nasıl kullanacağını konuşacaklarmış.

Ne günlere kaldık Allahım!

CUMHURBAŞKANI ADAYI seçemiyorlar ama muhtemel adayın elbisesini dikiyorlar.

Bunlardan ülke yönetmeyi beklemek kadar acizlik olabilir mi?

Belirleyecekleri adayı da ROBOT POZİSYONUNA DÜŞÜRMEKTEN utanmıyorlar.

Yazık. Çok yazık.

BAY KEMAL, BASKIN/ERKEN SEÇİM NE OLDU?

2018'de CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN karşısında 10'uncu seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu bir süre ortalığa çıkamamıştı. Aradan günler geçti, Derin Amerika-Avrupa kurgulaması ile Kılıçdaroğlu omurgasında ALTILI MASA FAALİYETE GEÇİRİLDİ.

Kılıçdaroğlu, 2019'dan beri ERKEN SEÇİM OLACAK kampanyalarına başladı. Bugüne kadar yüzlerce kere söyledi. Binbir Gece Masalları'nı seslendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı şaşırtmadı.

Çünkü doğru olmayan o kadar çok şeyi ortaya atıyor sonra da hiçbir şey olmamış gibi ortalarda dolaşıyor. Bu konuda başarılı, takdir etmek gerekir.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının ERKEN-BASKIN SEÇİM masalları fos çıkınca, kapalı kapılar ardında YENİ SEÇİM KANUNU'na göre milletvekilleri pazarlıkları Altılı Masa'da başladı.

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun partilerinde huzur yok. Ya CHP'ye, ya İP'e yamanacaklar. Karamollaoğlu'nun adamları da ya CHP'ye, ya IP'ye yanaşmak zorunda. Bunlardan ülke yönetecek aday çıkar mı?

Mümkün değil.

Kendileri de biliyor. Tek bir projeleri yok. Sadece BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü nasıl durdururuz. Tek dertleri bu. Masallarla seçmeni uyutma derdindeler. HDP ile gizli toplantılar yaparak, hain anayasa sözleri vererek mi iktidar olacaksınız. Ülkeyi de satın o zaman. Bu kadar kirli planlarla iktidar olmak için çabalarsanız, Aziz Millet size öyle bir ders verir ki, çok pişman olursunuz.

SONUÇ: Altılı Masa, yine Cumhurbaşkanı adayı belirleyemiyor. ALTILI MASA'DAN NE KÖY, NE KASABA OLUR. Böyle giderlerle siyaset tüccarı olurlar. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, siyasi hayatının neredeyse tamamını geçirdikleri AK Parti'yi yıkmak için çabalıyorlar.

Gittikleri her ilde bu durum yüzlerine vuruluyor. Utanmadan gülüyorlar.

Yazık çok yazık. Evet, Aziz Millet davasını satanları asla affetmez.