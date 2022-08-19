İNSAN İNSANIN KURDUDUR.

ALTI ARTI HDP MASASI liderleri de BİRBİRİNİN KURDU... Derin ABD-Avrupa'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı ALTI ARTI HDP MASASI, kendi aralarında birbirlerine MANEVRA ÇEKMEKTEN TUZAK KURMAKTAN utanmıyor. Son iki gün içinde ALTILI MASA'DA 3 kazık atma operasyonu yaşandı.

1) BABACAN KILIÇDAROĞLU'NA kazık attı.

2) Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu ve Akşener'e kazık attı.

3) Gültekın Uysal, Ali Babacan'ın ağababası Abdullah Gül'ün önünü kesti.

Sırayla kazık atma operasyonlarının detaylarına girelim.

BABACAN KAZIĞI: Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bomba hamle! İddialara göre Babacan 81 ilde "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" anketi yaptıracak. Çıkan sonuçlara göre 2023 seçimleri için önemli kararlar alacak. Babacan, araştırma şirketine talimat vererek, bir konuda yoklama istedi. Anket şirketi, Ali Babacan'ın talebi üzerine 81 ilde "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" anketi yapacak. Babacan çok kurnaz.

Öyle bir zamanda düğmeye bastı ki aslında kazık attı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun birinci sırada çıkmayacağını biliyor. Anketlerde Kılıçdaroğlu, Yavaş, İmamoğlu ve Akşener'in ardında dördüncü sırada. Anketleri eline alıp Kılıçdaroğlu'na "Seçilmeniz zor" diyecek.

Sonra, "Benim veya Abdullah Gül'ün adaylığını destekleyin" talebinde bulunacak.

Babacan, Kılıçdaroğlu'nu desteklememe kararına argüman oluşturmanın peşinde. Ali Babacan, 6'lı masada uzlaşma olmaması durumunda Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını ifade etmişti. 'Ali Babacan, Yozgat mitingi sonrası yaptığı açıklamalarda "Ortak adaylık konusunu açmama kararı aldık" dedi. Temel Karamollaoğlu, "Yani 6'lı masa benim kanaatim devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı.

Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığına aday olma konusunda niyetinin olup olmadığı sorulması üzerine Temel Karamollaoğlu, "Yani ben o konuda görüşümü daha önceden söyledim.

Takdir neyse o olur, bakalım. Görelim Mevla'm neyler? Ne eylerse güzel eyler. Cumhurbaşkanlığı seçimi esas olduğu için Cumhurbaşkanlığından bir kişi desteklenecekse onunla kim aday olacaksa bir mutabakat sağlanması gerekir ki, herkes o mutabakata göre politikalarını belirlesin. Onu da önümüzdeki birkaç ay zarfında görürüz diye ümit ediyorum" diye konuştu!

Üçüncü kazık atma operasyonu Gültekin Uysal'dan geldi. Ali Babacan'ın ya kendisi ya da Abdullah Gül'ü aday yapma oyununa karşı Uysal gardını aldı. "Ortak aday altılı masa içinden çıkmalıdır" dedi. Bu sözler açıkça, "Abdullah Gül aday olmamalı" manasındadır.

Daha önce de Gültekin Uysal, altılı masanın dağılmasına yol açacak laflar etmişti. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı karşı karşıya getirmişti. Uysal bu sefer Babacan'ın ağababasına kazık attı.

SONUÇ: Gültekin Uysal kazık atma işini tek başına mı yapıyor? Hayır. Meral Akşener'den taktık almadan yapmaz. Zaten yine onun partisinden seçime girecek. Fazla derdi yok. AKŞENER, 2018'DA ABDULLAH GÜL'E açıkça karşı çıkmış, aday olmasını engellemişti. Bugün Akşener susuyor ama Gültekin Uysal üzerinden manevra ölçeklemesine yardımcı oluyor.

Altılı masa manevralarında Akşener'in rolü HİÇ AKILDAN ÇIKARILMAMALIDIR. NE MASA AMA. ALTI DA ÜSTÜ DE BIR ALEM. BİRBİRİNE KAZIK ATAN ATANA!