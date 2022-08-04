SON 35 gün içinde, dünya siyasetinde, ERDOĞAN FIRTINASI esiyor. Başkan Erdoğan, 'küresel liderlik' özelliklerini sergiliyor.

Sadece Türkiye'nin değil, yakın coğrafyanın ve gerektiğinde dünya meselelerine neşter atıyor.

Bir ay önce, 30 Haziran'da Madrid'te yapılan NATO Zirvesi'nin aranankonuşmak istenen lideri olmuştu.

Ardından 20 gün sonra Tahran'da Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile jeopolitik temaslarda bulundu.

Nitekim, Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası tahıl krizi çözüldü. Düşünün, bu diplomatik başarı, dünyaya en çok tahıl satan ve savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'nın anlaşması, tarihi bir örnektir. Bu başarının şifresi: Başkan Erdoğan'ın KÜRESEL LİDERLİĞİ VE MEKİK DİPLOMASİSİ'Nİ HARİKA bir şekilde yürütmesidir.

Başkan Erdoğan ve Putin, yarın SOÇİ'de bir zirveye daha damga vuracak. SOÇİ ZİRVESİ, Türkiye ile Rusya'nın yakın geleceğini çok etkileyecek jeopolitik görüşmeleri içeriyor. Tahran ve Soçi zirvelerinden, muhakkak ABD Başkanı Biden, Fransa- Macron ve Almanya-Sholz olmak üzere Avrupa liderlerinin uykularını kaçıyor.



NASIL UYKULARI KAÇMASIN?

Biden (NATO) ile Putin, Ukrayna üzerinden bir savaş satrancı içindeler. Avrupa'nın lideri olduğunu sanan Macron, Başkan Erdoğan'ı kıskanmaktan başka bir iş yapmıyor.

Almanya Başbakanı, Putin'in gazı kesmesi paniğini yaşıyor. Putin gaz borularını kapatıyor. Avrupa kıvranıyor.

"Kışın donacağız" feryatları dünyaya kaplıyor. Avrupa liderleri koşarak Başkan Erdoğan'a geliyorlar.

Balkanlar'da yeniden kritik gelişmeler oluyor. Sırbistan üzerinden Rusya ile Avrupa mücadelesi kritik aşamaya geçti. Balkanlarla çok yakından ilgilenen TÜRKİYE VAR.

Bakınız, dünyayı ilgilendiren sorunlarda, Başkan Erdoğan ETKİLİ LİDER. BARIŞIN SEMBOL İSMİ.

Dünya böyle kritik bir süreç yaşarken, Batı'nın etkin lideri Erdoğan, Rusya lideri Putin ile sık sık konuşuyor. Bir araya geliyor. Çok kritik meseleleri masaya yatırıyorlar. Bugün dünyada bunu yapabilen bir başka lider var mı?

YOK. Hem Batı hem Doğu arasında bir küresel lider olarak Erdoğan, BARIŞ KÖPRÜSÜ oluyor.



ERDOĞAN'IN SOÇİ ÇANTASI

Başkan Erdoğan'ın Soçi çantasında çok önemli JEOPOLİTİK ve JEOEKONOMİK dosyaların bulunduğu belirtiliyor Dosyaların başlığı bile, 5 Ağustos SOÇİ buluşmasının anlam ve önemini gösteriyor:

1) Türkiye'nin YENİ SURİYE HAREKATI. Suriye'nin geleceği, Astana'nın yeni dönem çalışmaları.

ABD aparatı PKK-YPG'nin işgal edilen bölgeden atılması.

2) Ukrayna Savaşı'nda kesin ateşkesin sağlanması. Erdoğan, Putin ile Zelensky'i İstanbul'da bir araya getirmek istiyor.

3) Türkiye ile Azerbaycan'ın Ermenistan zaferinden sonra, ASYA KİLİDİNİ AÇACAK ZENGEZUR KORİDORU...

4) Kafkasya'da Asya Türk Devletler Birliği ilişkileri

5) Balkanlar, Bosna Hersek, Makadonya ve Sırbistan ilişkileri.

6) Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğalgazın daha ucuza temını. Akkuyu Nükleer Santrali projesi...

7) Tahıl koridoru işleyişi. Türkiye'nin Rusya'dan alacağı tahıl, gübre konusunda yeni ticaret mekanizmalarının açılması, Rusya'nın Türkiye'den aldığı başta domates olmak üzere kotaların arttırılması

8) Türkiye'nin ASYA JEOPİLİTİĞİNDEKİ ÖNEMLİ BİRLİĞİ BRİCS ÜYESİ olması...

SONUÇ: Tarihte ağustos Türkler'in zaferleri ile doludur. Aziz Türk Milleti ağustosu sever. Kahraman Türk Ordusu, düşmanları için KAHREDİCİ, DOSTLARI İÇİN MÜŞFİKTİR.

Yine bir Ağustos ayındayız. Gönlümüz yakın coğrafyamızda olan gelişmelerde.

Müslüman kardeşlerimize uzanan elleri kırmaya kararlı Türkiye var. BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE, BİR SABAH YİNE GELEBİLİR...