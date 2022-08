MATRUŞKA, Rus yapımı bir geleneksel oyuncak türüdür.

Matruşka siyaseti, farklı benlikleri içeren ve zaman-mekan şartlarına göre farklı nitelik ve ruh hallerinin dışa yansımasını simgeleyen bir metafor olarak ifade edilir.

Derin Amerika/Avrupa'nın CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı ALTI ARTI HDP-PKK MASASI, matruşka metaforunda olduğu gibi kılıktan kılığa bürünüp dağılmamak için büyük çaba sarf ediyor. Üstünde ALTI, altında HDPPKK'nın olduğu masa liderleri, her farklı kılığa bürünüşünde de seçmenin nazarında küçülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, hem iç siyasette ve hem de dış politika alanında adeta MATRUŞKANIN içinden sürekli farklı figürler çıkarmakta... Masa'nın altındaki HDP-PKK matruşkasının içinden CHP çıkıyor. Bakmayın siz, CHP'yi yer yer eleştirdiklerine. Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlık masası kurarak kartlarını arttırmanın peşindeler. Ahmet Davutoğlu, 'İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK' matruşkası çıkarıyor. Kemal Bey'i sinirlendirdiği gibi Ali Babacan'dan salvolarla karşılaşıyor. Ali Babacan üç matruşka çıkarmış durumda.

1) Kemal Bey'in ortak aday olmasını istemiyor. 2) Kendisi ortak aday olma manevraları yapıyor. 3) Gerekirse Abdullah Gül kartını masaya sürebilibiliyor.

Temel Karamollaoğlu, ilk kez İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK lafını etti.

Bu matruşkayı destekleyen Davutoğlu ile Babacan birbirine girince, sütrenin gerisinden durumu izliyor. Altılı Masa'nın iki kuvvetli ismi Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun matruşları da ardı ardına çıkıyor. Meral Akşener'in ilk matruşkası, CHP'yi geçmek, Masa'da adayı domine etmek. İkinci matruşkası, Ekrem İmamoğlu'ydu. İmamoğlu gözden düştü, şimdi Mansur Yavaş üzerinden taktikler yapıyor. Son matruşkası, Kemal Bey'in ortak adaylığında Masa anlaşamazsa 'Bana gelirler. Ben de kabul etmek durumunda olurum' havasında... Esas Matruşkalar Kemal Klıçdaroğlu'ndan ardı ardına çıkıyor.

Kendisi kesin aday olmaya karar verdi ama masadan umduğu desteği alamadı.

Yeni seçim kanunu 6 Nisan 2022'de çıktı. Yeni seçim kanununun uygulanması için 60 gün önceyi hesaplıyor. Yeni seçim kanunu demek, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 7 oyları olmadığından milletvekili olunması için Kemal Bey'in ve Meral Hanım'ın gözlerinin içine bakmak zorunda kalması demek... Yani, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda esamileri okunmayacak. Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat matruşkası akıllardan çıkarılmamalı. Çünkü 7 Şubat 2023'te çıkıp adaylığını açıklarsa, Meral Akşener'den başka liderin itiraz etmesi söz konusu olamaz.

Kılıçdaroğlu'nun bir başka matruşkası, anketlerde üst sıralara çıkmanın yollarını aramak. Kurgulanmış anketlerle yükselse bile Meral Akşener'in desteğini almak için, bir fırın ekmek yemesi gerekiyor.

Kılıçdaroğlu cenahında bir başka matruşka da CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı... Buna da CHP GENEL BAŞKANLIK MATRUŞKASI deniyor.

CHP'den başka matruşkalar da çıkabilir.

SONUÇ: Yeni matruşkalar çıktıkça, figürler küçüldüğünden YEDİLİ MASA'NIN en sıkıntılı lideri Kemal Kılıçdaroğlu gözüküyor. Aday olsa, henüz destek yok. Adaylıkta ısrar ederse, Masa'nın dağılması, ÇOKLU CUMHURBAŞKANI ADAY pozisyonuna geçilmesi söz konusu. Aday olmasa, Genel Başkanlık'ta zorlanacak.

2014'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çıkardı, 2018'de Muharrem İnce'yi çıkardı.

"Cesareti yok" lafları ayyuka çıkacak.

Netice itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu MERAL AKŞENER'DEN olumlu cevap almazsa, her gece uykusuz kalacak. Matruşka metaforunda olduğu gibi kılıktan kılığa bürünüp teklediği gözlenen bir CHP GENEL BAŞKANI DURUMUNDADIR. 6 ŞUBAT MATRUŞKASINA kadar, her farklı kılığa bürünüşünde de Aziz Milleti'mizin nazarında zaten düşük olan puanları daha da düşeceğe benzemektedir. AZİZ MİLLETİMİZ, HEM İÇTE HEM DIŞTA

DİPLOMATİK ZAFEERLERE İMZA ATAN, JEOPOLİTİK HAMLELERİNİ SÜRDÜREN BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARŞISINA ÇIKABİLECEK BİR İSİM BULAMAYANLARIN TEATRAL TAVIRLARINDAN ARTIK SIKILMIŞTIR.