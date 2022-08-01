BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, küresel liderlik özelliklerini sergiliyor. 5 Ağustos 2022 Cuma günü, Erdoğan ve Putin, Türkiye ve Rusya'nın yakın geleceğini çok etkileyecek jeopolitik görüşmeler yapmak üzere SOÇİ'de buluşacak. Muhakkak ABD Başkanı Biden ve başta Macron olmak üzere Avrupa liderlerinin uykuları kaçacak.

Erdoğan ile Putin arasında her görüşmeden bir BOMBA GELİŞME çıkıyor. Bu sefer, KORİDOR ZAFERLERİNE

Erdoğan bir yenisini daha ekleyebilir. Önceki görüşmelerden İKİ KORİDOR zaferi çıkmıştı. Bu sefer de ZENGEZUR KORİDOR zaferi söz konusu olabilir.

Erdoğan'ın ilk iki koridor zaferini hatırlayalım.

1) Derin Amerika-İsrail- PKK, Kuzey Irak- Kuzey Suriye-Akdeniz KORİDORUNU paçavraya çevirdi.

2) Rusya ve Ukrayna'yı mekik dıplomasi ile ikna etti ve KARADENİZ TAHIL KORİDORUNU açtırdı. Açlık tehlikesi yaşayan ülkelere bir nefes borusu açtı.

Erdoğan, ZENGEZUR KORİDORU'NU çalışır hale getirmek, Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt ulaşımı sağlamak için gün sayıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Erdoğan beraberce, Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtardılar. Azerbaycan'ın batı bölgelerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayan ZENGEZUR KORİDORU'nun açılmasını sağlayan Erdoğan ve Aliyev'i minnetle ve şükranla tebrik ediyoruz. Erdoğan, Tahran zirvesinde Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile koridorun açılması için etkili temaslar yaptı. ZENGEZUR KORİDORU,

21'inci yüzyılın en büyük projesidir.

Zengezur koridoru, Güney Kafkasya ve Hazar Bölgesi'nde önemli bir HAYATI DAMAR haline dönüşecektir. Kafkasya'yı Anadolu'ya bağlamak ne demek? İşte bu durum, DÜNYA KORİDORLARIN MİMARİSİNDE BAŞKAN ERDOĞAN farklılığını ifade etmektedir. Bu yüzden de koridor, ASYA İLE TÜRKİYE arasında demiryolu, karayolu ağını genişletecek ve bölgesel ticarete olumlu yansıyacak Türk Devletlerinin doğal gaz ve petrol hatları buradan geçecek.

Zengezur Koridoru'nun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) toplamı 1,1 trilyon dolar olan ASYA TÜRK DEVLETLERİNİ de birbirine bağlayacağının stratejik bir durum olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır.

SONUÇ

ZENGEZUR KORİDORU nihayetinde, Azerbaycan ve Türkiye'nin, 2040'larda TÜRK DEVLETLERİ KÖPRÜSÜ OLACAK.

ÇİN'in Kuşak-Yol Projesine hayat verecektir. Azerbaycan ve Türkiye Orta Koridor'da ev sahipliği yapacağı transit yollarla kritik bir aktör haline gelecek. Halen, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu (BTK) ve Gürcistan üzerinden geçen yollar, halihazırda Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlıyor. Koridor daha kısa bir güzergah olarak stratejik özellikler içermektedir.

VE Çin, Azerbaycan ve Türkiye sayesinde kendi mallarını en kısa yoldan Avrupa'ya taşıyacağından, koridorun açılmasının ardından Türkiye, Orta Asya ile AVRUPA'yı birbirine bağlayan yeni bir lojistik koridora sahip olacak... SOÇİ BOMBASINI BEKLİYORUZ. YAŞASIN 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK DEVLETLERİ...