MADRİD'TE NATO toplantısından diplomattık zaferle dönen Başkan Erdoğan, KARADENİZ TAHIL KORİDORUNU AÇTIRARAK ikinci bir diplomatik zafere imza attı. Ukrayna savaşı sebebiyle dünya tahıl krizine girerken, Başkan Erdoğan sıkıntıya neşter attı ve savaşan iki ülke Rusya ve Ukrayna ile yürüttüğü mekik diplomasisiyle Karadeniz tahıl koridorunu açtırdı.

İstanbul Dolmabahçe Sarayı, tarihi bir anlaşmaya tanık oldu. Başkan Erdoğan, küresel liderlik özelliklerini sergileyerek, çürümekte olan tonlarca tahıl ürününün Karadeniz çıkışını sağladı.

BM çaresizdi. Batı ile Rusya savaştığı için konuşamıyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, haftalarca süren diplomattık temaslarla, savaşan iki ülkenin Türkiye garantörlüğünde TAHIL ANLAŞMASI yapmasının önünü açtırdı.

Bu tarihi gelişmeyi sağlayan Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta uygulamakta olduğu TARAFSIZBAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKASI'nın büyük rolü vardır. Başkan Erdoğan, İran'da Putin ile buluşarak, yakın coğrafyamızın her meselesini masaya yatırmıştı. Dünyanın tahıl sıkıntısı çektiği bir süreçte, önce Putin'le sonra Zelenski ile görüşerek kilidi açtı. Erdoğan, KARADENİZ TAHIL KORİDORU açtırmasıyla, birbirine bağlı 4 (Dört) krizin daha çözülmesi fırsatını yarattı.

1) Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi, kesin ateşkesin sağlanması konusunda yeni gelişmelerin önü açılmaktadır.

2) Dünya tahıl krizi çekerken özellikle Asya'nın Afrika'nın yoksul ülkeleri açlık çekerken, meseleye neşter atmış ve çözmüştür.

3) Başkan Erdoğan-Türkiye, bundan sonrada hem Putin hem de Zelenski ile konuşan en güvenilir lider olarak, DÜNYA BARIŞI için, ne kadar önemli bir pozisyonda olduğunu gösterdi. Yanı Batı ile Doğu arasında, KİLİT LİDER olduğunu bütün dünya gördü.

4) Başkan Erdoğan yıllardır ,'Dünya beşten büyüktür' diyordu. BM'nin işlemez durumuna işaret ediyordu.

Tarihi bir gerçek ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'in yapamadığını ERDOĞAN YAPTI. Karadeniz Tahıl koridorunun açılmasından sonra, dünya kamuoyu daha çok BAŞKAN ERDOĞAN'IN BM İLE ilgili sözlerine daha çok destek verecek, çok ilgi gösterecektir. Bu olay, BM'nin de yeniden şekillenmesine inşallah vesile olacaktır.



KARADENİZ TAHIL KORİDORU NASIL ÇALIŞACAK?

İstanbul yönetim merkezi olacak. Denetim İstanbul'da yapılacak. Gemilerin silah taşıyıp taşınmayacağını Türkiye garantör olarak yapacak gıda koridorunun oluşturulmasıyla birlikte Ukrayna, tamamen kendi denetiminde olan Odesa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından ihracata başlayabilecek. Anlaşma ilk etapta 120 gün boyunca uygulanacak, sonra yenilenecek. BM ile Rusya da ayrı protokol imzalayacak.



İLK AMAÇ GEMİLERİN YOLUNU AÇMAK

Tahıl koridoru oluşturulmasına dönük çabaların ilk amacını, Odesa başta olmak üzere mayınlar nedeniyle Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan tahıl ve diğer gıda ürünleriyle yüklü 80 ADET geminin dünya pazarlarına açılması oluşturacak.

Gemilerin denize açılabilmelerini sağlayacak koridorun oluşması, silolarda alıcı bekleyen yaklaşık 25 milyon ton tahılın da dünya pazarlarına taşınması sağlanacak. Gemilerin sorunsuz şekilde mayınlı alanlardan çıkabilmesi ve saldırılara maruz kalmaması için Rusya ve Ukrayna, Türkiye liderliğinde olumlu tavır gösterecek. Sadece Ukrayna'nın değil, RUSYA'nın ÜRÜNLERİNİN DE GEÇİŞİ MÜMKÜN olacak. UKRAYNA, KILAVUZ GEMİLERİN YARDIMIYLA İHRACATA BAŞLAYACAK.

SONUÇ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye, dünyanın gözünde BİR BARIŞ SEMBOLUDUR. Başkan Erdoğan, tahıl koridorunu açtırarak, suskun ve yoksul ülkelerine de kucak açan liderdir. BAŞKAN ERDOĞAN, inşallah İstanbul'da Putin ve Zelenski'yi bir araya getirerek, dünya barışına en büyük armağanı vermeye çok yakındır. BÜYÜK TÜRKİYE YÜZYILIN YILDIZ ÜLKESİ OLARAK YÜRÜYOR.