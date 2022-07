DÜNYANIN ekonomik kılcal damarlarını elinde tutan meşhur 300 yıllık Rothschilds Ailesi'nin dergisi İngiliz The Economist, Türkiye'nin AFRİKA HAMLELERİNE ilişkin 2'nci analizini yayınladı. Doların arkasındaki Rothschilds'in ağırlıklı komplo teorileri (dünyaya yön verme düşünceleri) içeren dergisinde Osmanlı vurgulu Türkiye analizinde, "Türkiye Afrika'da büyüyor.

Türkiye'nin inşaat sektörü uluslararası bir ağır sıklettir. Dünyanın en büyük 250 müteahhitinden 40'ı Türk, sadece Çin ve Amerika'nın arkasında. Birçoğunun uzun zamandır kuzey Afrika'da büyük bir ayak izi var" diyerek Avrupa ülkelerine derin mesajlar verdi. Özellikle Osmanlı vurgusu başlık seçerek yapılan analiz dikkati çekti: "Son yıllarda kıtanın güneyinde akınlar yapmaya başladılar. (Somali).

Sadece 2021 yılında, Türk inşaatçıların Sahra altı Afrika'da üstlendiği projelerin değeri 5 milyar doların üzerinde. Bu rakam, yurt dışındaki tüm Türk inşaat projelerinin %17'si. Orta Doğu (%13) .

Türk şirketleri Çinli rakiplerinden daha hızlı koşma ve yüksek kalite sunma eğilimindedirler."

The Economist, "Türkiye yerel halka iş de sağlıyor" ifadesi üzerınde önemle duruyor: Türkler, Afrika hükümetlerinin Çinliler'in daha isteksiz olduğu yerel taşeronları ve işçileri işe alma taleplerine uymaktan da mutlular. Çinli şirketler mühendisler de dahil olmak üzere vasıflı işçilerini Afrika'ya getiriyor."

Doların arkasındaki 8 aileden biri olan Rothschilds'lerin meşhur dergisi The Economist iki ay önce de "Türkiye, Afrika'ya büyük bir diplomatik ve kurumsal hamle yapıyor" başlıklı bir analizde şu ifadeleri kullanmıştı:

"TÜRKİYE, Somali'ye çok önem veriyor. Afrika'ya arka arkaya ziyaretler, kıta çapında daha derin bağların artışına yol açıyor. Somali'nin başkenti Mogadişu'daki hastaneye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi. Bir Türk firması limanı yenilemiş ve işletiyor. Bir diğer Türk şirketi ise ise bir oteli işletiyor, Şehrin ana yollarını ve parlamento binasını onardı. En büyük yabancı askeri üssünde Türk subayları, 5 binden fazla Somalili asker ve polis komandosunu eğitti ve donattı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Afrika'ya birçok seferi var.

THY 2004'te 4 Afrika şehrine uçuyordu, şu anda 40'tan fazla şehre uçuyor.

Türkiye ayrıca en son Nijerya, Senegal ve Togo olmak üzere birçok Afrika ülkesiyle askeri anlaşmalar imzaladı." Derin Amerika'nın sesi olarak tanınan Foreign Policy dergisi de TÜRKİYE -Afrika hamlelerini geniş boyutlu analiz etti. "TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE NÜFUZU ARTIYOR" başlığıyla değerlendirdi. Makalede, "Türkiye'nin Afrika'da daha fazla nüfuz sahibi olması halinde, çok sayıda üst düzey katılımcının varlığı ABD için bir dış politika sorunu olarak görülebilir" deniliyordu.

Türkiye'nin, 2019'dan bu yana Afrika'da alanını istikrarlı bir şekilde genişlettiği, kıtadaki yatırımları arasında Gana'da bir cami, Senegal'de bir olimpik havuz ve Somali'de 10 bin yerel askerin eğitildiği bir askeri üs bulunduğu hatırlatıldı. Dünya ekonomisini 300 yıldır kontrol eden Rothschilds ailesinin Başkan Türkiye'yi adım adım takip etmesinin çok önemli bir sebebi var. Hatırlayalım. Üç önce de İtalyan devletinin görüşlerini yansıtan çok etkili Corriere della Sera'da , Türkiye'nin Afrika'nın tahtına oturduğunu ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın Afrika ile muazzam bir bağlantı kurduğu belirtilirken, özellikle 'Türk SİHA'larına olan ilgi doruğa ulaştı" vurgusu dikkatleri çekiyordu.

SONUÇ: Başkan Tayyip Erdoğan hem Asya, hem Türk Devletleri Birliği'ni sağlama hem de Afrika'da gönül köprüleri kurma konusunda müthiş jeopolitik hamleler yaptı. Bu nedenle BÖLGESEL GÜÇ KÜRESEL AKTÖR BAŞKAN ERDOĞAN'IN 21'iNCi YÜZYILIN YILDIZI OLACAK AFRİKA VE ASYA JEOPOLİTİK HAMLELERİNDEN UYKULARI KAÇIYOR.