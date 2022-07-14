YARIN Derin ABD'nin (NATO Gladyosu) aparatı FETÖ aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminin 6'ıncı yıldönümü. Derin ABD'nin kiralık katilleri FETÖ ve NATO'nun ihanet şebekelerinin darbesini önlemek için canlarını veren 251 şehidimizi rahmetle anıyorum. Aziz milletimizi harekete geçiren Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki vatan kahramanlarının önünde minnetle saygıyla eğiliyorum. Aziz Türk Milleti, beş bin yıldır Asya ve Avrasya'da devletler kurmuş, adaletle insanların geleceğe yürümesini sağlamıştır. Türk Milleti'nin çok özel bir hasleti vardır. KEDİYE KEDİR DER! Aziz Türk Milleti, 15 Temmuz'un hedefinin ne olduğu hükmünü KEDİYE KEDİ DİYEREK şöyle vermiştir: ''Derin ABD aparatı FETÖ'yü kullanarak gerçekleştirmeye çalıştığı 15 Temmuz darbe girişimin amacı, 100 yıl sonra kafasını kaldıran, yakın coğrafyasına bakan, BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL OYUNCU olmaya karar vermiş, BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA YÜRÜYEN Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve aziz Türk Milleti'ni tekrar içine kapatmaktı." Evet. 15 Temmuz darbe girişimini Derin ABD planlamış, Türkiye'yi işgal planının içerisinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği TEK DİŞİ KALMIŞ BATI denilen müttefikimiz olan devletler de yer almıştır. Tek dişi kalmış BATI geçmişteki darbelerin arkasında her zaman oldu. Türkiye'ye yeniden KUKLA DEVLET YÖNETİMİ getirmek üzere en üst düzeyde bir kurmay planlaması Washington'da, Londra'da, Berlin'de ve Paris'te yapıldı. FETÖ öncülüğünde yaşanan darbe girişiminin birkaç günde hazırlanmış olamayacağı açık bir husustur.

Bu nedenle yaşadığımız DARBE teşebbüsün tarihsel arka planı büyük önem ifade etmektedir. Eli kanlı hainlerin hedefi Başkan Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücünü bozmaktı. Çünkü... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk Devlet aklı, kendisini millet ve devlet olarak yeniden inşa etti. Başkan Erdoğan, küresel konuşmalarla İslam dünyasını harekete geçirdi. İşte Derin ABD ve Avrupa, İslâm dünyasında önemli bir güç olarak gördüğü Yeni Türkiye'nin bağımsızlaşmasından çok rahatsızdı. Türkiye TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA YÜRÜYORDU. Dış politika, milli ekonomi, teknolojide, ağır sanayi ve özellikle de SAVUNMA SANAYİNDE MÜTHİŞ HAMLELER YAPIYORDU. Bu nedenle doğrudan Başkan Erdoğan hedef alınmıştı. Darbe sonrası etnik ve mezhep temelli ayrışmalar körüklenerek Türkiye'nin Suriyeleştirilmesi hedeflenmişti. ABD aparatı FETÖ'nün ve NATO gladyosu "uyuyan hücreleri" de deşifre olmak üzereydi.

NE OLDU? Devleti ele geçirme yönelik yaklaşık 40 yıllık bir FETÖ VE NATO UŞAKLIĞI harekatının başarıya ulaşamamasında BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN DİRAYETİ VE DEMOKRASİYE AŞIK AZİZ TÜRK MİLLETİ'NİN ERDOĞAN'IN ARKASINDA TOPYEKÜN YER ALMASI TARİHİ BİR GERÇEKTİR.

Nitekim darbe girişimine yönelik özellikle Başkan Erdoğan'ın çağrısından sonra milletin bütün unsurlarıyla sokaklara dökülmesi ve kendi iradesi dışında gerçekleşecek dizayn girişimlerine boyun eğmemesi en belirleyici ögelerin başında geliyor.

SONUÇ: DERİN ABD-AVRUPA, 15 TEMMUZ DARBE girişiminde başarılı olsalardı ABD-AVRUPA'YA BAKAN, ONLARIN VERECEĞİ direktifleri yerine getiren, NATO'ya göbeğinden bağlı, pasif bir yönetimi iktidara getirecekleri. 15 Temmuz'da başarılı olamayan Derin ABDAvrupa şimdi Altılı Masa ile planlarını yapıyor. Bu gerçek ışığında bakarsak CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU omurgasında kurgulanan ALTI ARTI HDP/PKK MASASI ile DERİNAVRUPA derin planlarını icra etmeye çalışıyorlar. Evet 2023 seçimleri sadece bir CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ değildir. Büyük Türkiye isteyen Erdoğan ile ABD'YE BAKANLARIN SEÇİMİ OLACAKTIR. Aziz Türk Milleti'nin BÜYÜK TÜRKİYE yolunda koşanları tekrar seçeceğine, 15 Temmuz'da başarılı olamayan ABD-Avrupa ve aparatlarına bir daha tarihi tokadını atacağından asla şüphemiz yoktur.