YILLARCA, "Üç tarafımız deniz" diye konuştuk, ancak bu denizleri kullanmayı nedense stratejik olarak düşünmedik. Yıllar geçti, Başkan Erdoğan'ın MAVİ VATAN MOTTOSU İLE DENİZE BAKAN DURUMDAN ÇIKTIK, DENİZE EL UZATAN BİR ÜLKE KONUMUNA GEÇTİK. 100 yıl içimizden dışarı baktırmayan emperyalistlere karşı, başımızı kaldırdık. Suskun kalınmıyor artık. Akdeniz'de ve Karadeniz'de daha derinlikli varız. Deniz stratejimizi adım adım örüyoruz. Türkiye, emperyalistlerin zincirlerini kıra kıra yürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Mavi Vatan'da haklarımıza göz dikenlere, meydanın boş olmadığını stratejik hamlelerle gösteriyoruz.

KIBRIS TÜRK DEVLETİ ve Libya ile başlatılan deniz süreçlerine imza attık. Türkiye'yi Akdeniz politikasında geri adım attırtmaya çalışanlara, stratejik hamlelerle mesaj veriyoruz.

Deniz stratejimizle neyi hedefliyoruz?

Türk Deniz Kuvvetleri, denizlerdeki güç mücadelesinde envanterindeki denizaltılar, muhripler ve uçak gemisi ile etkin ve caydırıcı bir kuvvet olarak yer alacaktır. MAVİ VATAN'A UZANAN ELLERİ KIRMAYA KARARLIDIR.

Türk Donanması, yüzyıllar sonra yeniden Akdeniz'in ejderhası olma yolunda. İlk milli uçak gemimiz Anadolu 2023 yılında, robot savaş gemilerimiz 2024 yılında, yeni nesil 6 denizaltı 2027 yılında güçlü donanmamıza eklenecek ve Mavi Vatan'da Türk Bayrağı daha yükseklerde dalgalanacak.

Büyük Türkiye hayalimiz adım adım gerçekleşiyor. Türk Deniz Kuvvetleri, MAVİ VATAN'IN yanı sıra Atlantik'ten Arap-Hint Okyanusu'na kadar her coğrafyada etkin harekât icra etmeye hazır olma yolunda yürüyor. Deniz Kuvvetlerimiz değişen harekât ihtiyaçları ve teknolojik ilerlemelere uygun olarak platformlarını geliştiriyor. Akdeniz- Karadeniz-Boğazlar gibi stratejik bir konumda bulunan Türkiye, önümüzdeki 20-30 yılın "grand stratejisi" Deniz Kuvvetleri'nin çok büyük katkılarıyla şekillendirmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizin emniyetini sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle birlikte gelişmiş imkân ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır.

Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. Mavi Vatan'ımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz.

"Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah" diyen ecdadımıza kulak vererek, ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkân ve kabiliyetlerle donatmaktayız.

Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkânlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biriyiz. Deniz Kuvvetleri'ndeki müthiş gelişmeler Akdeniz'de, Karadeniz'de hissediliyor. Özellikle de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in muhakkak uykularını kaçırıyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD Kongresi'nde ağlarken AĞLARKEN, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan EFES TATBİKATI'NDA derin mesajlar verdi. Türk Ordusu'nun toplarının sesi Ege Adalarını ve TV'lerden tatbikatı izleyen Miçotakis'i muhakkak titretmiştir. Efes'in derin mesajlarının etkisi sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'nın "Denizlerdeki Misak-ı Millimiz " ibaresinin yer aldığı bir harita yayınladı.

Türkiye'nin karada Misak'ı Milli'si vardı, şimdi denızlerdeki Misak-ı Milli ile Büyük Türkiye yolunda yürüyeceğiz.

SONUÇ: ANAVATAN'IN MİSAK-I MİLLİ'Sİ, DENİZLERİN MİSAK-I MİLLİSİ VE YAVRU VATANKIBRIS TÜRK DEVLETİ BİR BÜTÜNDÜR VE PARÇALANAMAZ. ANLAŞILDI MI MİÇOTAKİS!