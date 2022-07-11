ALTILI Masa liderleri ocak ayından beri buluşuyor, yemek yiyor, TV kameralarına gülücüklerle resim veriyor, çıktıklarında iktidara geleceklerini iddia ediyor. Peki bugüne kadar Altılı Masa'nın 6 lideri ve masa altındaki HDP (PKK) eş başkanlarından, RUSYA VE ABD'NİN CİRİT attığı, kangren olmuş Suriye meselesinin çözümüne dair bir öneri, plan, program duydunuz mu? Kesinlikle "Hayır" diyeceksiniz.

Altılı Masa'dan Suriye sorununu çözme konusunda ortak bir fikir oluşamaz da ondan. Çünkü Suriye krizinin başladığı dönemde Ahmet Davutoğlu, Dışişlerı Bakanı, 2014 ila 2016 yılları arasında Başbakan olarak görev yapıyordu. Başta CHP-Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından iktidarın Suriye hamleleri çok sert, acımasız şekilde olmuştu.

ÖRNEK: 23 KASIM 2014: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi, "O devleti bilmez, tanımaz, ayakları yere basmaz, ne söylediğini bilmez. Gerçekten de üzülerek söylüyorum amma karikatür gibi adam" dedi.

Tanıklık aranıyorsa sadece köyün yoluna, köye su gelip gelmediğine bakmanın yeterli olacağını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Ben devleti ondan iyi tanırım. O devleti bilmez, tanımaz, ayakları yere basmaz, ne söylediğini bilmez. Gerçekten de üzülerek söylüyorum ama karikatür gibi adam. Ne söyleyeyim, siz devleti nasıl bilmezsiniz, nasıl tanımazsınız.'' DÜNLERDE, Ahmet Davutoğlu'na dediğini bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün KANKA OLDU.

Altılı Masa'da beraberce formül üretiyorlar. Evet. CHP derinliğinde Ahmet Davutoğlu'na yönelik hazımsızlıklar kendini gösteriyor.

CHP derinliğindeki DAVUTOĞLU HAZIMSIZLIĞINA DAİR 2 derin kulis birbirlerinin yüzüne gülen, ama arkadan kuyu kazanlara çok iyi örnek olacak özellikte.

BİRİNCİSİ: HALK TV DAVUTOĞLU YAKIN İLİŞKİSİ...

Ahmet Davutoğlu'nun CHP yayın organı Halk TV'yi yönettiği iddiası gündemi salladı. Kulislere göre CHP'nin yayın organı HALK TV'yi Ahmet Davutoğlu'na angaje gazetecilerin yönettiği, bu durumdan hem Halk TV içindeki eski yeni ekiplerin tartıştıkları hem de CHP içinde konunun eleştirildiği iddia ediliyor. Bir internet medya kuruluşunda derin kulis mahla yazılarıyla tanınan Keskin Kalem diyor ki: Halk TV'yi Davutoğlu'nun medya ekibi gizliden gizliye yönetiyor. Gizli Davutoğlu'cu yönetmen, bir haberle ilgili Davutoğlu hakkında iyi konuşulmasını sağladı. Belli ki yönetmen görevini layıkıyla yerine getirmiş. İşittiklerime göre, bu durum Halk TV'de özellikle de yönetmene yakın olmayan isimler arasında çok büyük rahatsızlık yaratmış. Kanal adeta kaynıyormuş. Bakalım, patron Cafer Mahiroğlu ne yapacak?

İKİNCİSİ: CHP'Lİ YARKADAŞ'IN, DAVUTOĞLU'NU SURİYE POLİTİKASINDAN SUÇLAMASI...

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş 3 Temmuz 2022'de bir TV programında CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemindeki Suriye politikasına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ben günahkarım demesi lazım" ifadelerini kullandı.

SONUÇ: ŞİMDİ BERABERLER. Dünlerde Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na "karikatür" derken bugün beraberler. Kol kola çalışıyorlar. Böyle bir durum olduğu için de ALTILI MASADA SURİYE'YE YÖNELİK BİR FİKİR ÇIKMIYOR.

Altılı Masa'ya sığınmış Ahmet Davutoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları eleştirmekten kaçıyorlar.

İçlerinden çok kızıyorlar, ama ses çıkaramıyorlar. Güya birlikte Türkiye'yi yöneteceklermiş. Ortakmışlar. Aziz Milletimiz "miş" gibi yapanları sevmez.

Gözünü Avrupa'dan ayırmayanlara destek vermez.