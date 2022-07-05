TÜRKİYE, aylar süren diplomasi trafiğini başarı ile yürütmüş, kıskaçları, ayak oyunlarını bertaraf etmiş, haklı olduğu konuyu Madrid'de NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya kabul ettirmiş. Ancak CHP-İP başta olmak üzere muhalefet, Türkiye'nin bu diplomatik başarısından rahatsız oldu. Kıskançlık nöbetleri yaşıyor.

Türkiye başarılı olmuş, CHP-İYİ Parti genel başkanlarının umurlarında değil. Türkiye terör koridorlarını parçalıyor, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve yavrularının morali bozuluyor. Dertleri Başkan Tayyip Erdoğan... Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin diplomatik zeminlerde başarı göstermesinden rahatsızlar. Madrid'de diplomatik bir zafere imza atmış, ülkemizin dışarıdaki başarısını içeride gölgelemeye çalışan, kıskanan bir CHP-İP bloğu karşımızda. Başkan Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nın DİK DURUŞUNU SERGİLEMİŞ, Finlandiya ve İsveç'i kıvrandırmış, NATO'nun ağababalarına derin mesajlar vermiş, Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları rahatsız oluyor. Türkiye, NATO'da sadece bir davet sürecini başlatmış, VETO KARTI TÜRKİYE'NİN ELİNDE, AZİZ MİLLETİN ELİNDE, Kılıçdaroğlu, Akşener ve ortakları kıskançlık nöbetleri geçiriyor. Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin akıllı manevraları ile ZİRVE BAŞARILI GEÇİYOR.

BİR ANDA KIYAMET KOPUYOR.

Nasıl bir karakter bu? Nasıl bir ruh hali bu? Başkan Erdoğan'ı kıskandıklarından, Türkiye'nin başarısından, diplomatik zaferlerinden onur duymayan Kılıçdaroğlu, Akşener ve yavrularının gözleri kör, kulakları duymuyor, ağızları var, gerçekleri konuşmuyorlar. Muhalefet acınası bir hal göstermekten utanmıyor. Kılıçdaroğlu, Akşener ve ortakları çarezsizliklerinden gocunmuyor. Türkiye dış politikada başarılı oluyormuş, Ege-Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlarimizi koruyormuş, Irak-Suriye'de ABD aparatı PKK koridorlarını parçalıyormuş, kardeşlerimiz Azerbaycan ile Karabağ'ı işgalden kurtarıyormuş, umurlarında değil. Yeter ki Başkan Erdoğan başarılı olmasın!

İnsanda biraz vicdan olsa bunu yapmaz.

Derin ABD'nin, Avrupa'nın kendilerini iktidara getireceklerini sanıyorlar ve heyecanlanıyorlar. Doğu Akdenız'de, Suriye'nin kuzeyinde, Ege Adaları'nda, Libya'da, Balkanlar'da, Karabağ'da başarılı hamleler yaptı Türkiye... Onur duyacaklarına Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve yavrularının morali bozuldu. İçeriden müdahalenin yeni yolları denenmeye başladı. Bunun çok örneklerini gördük! En son NATO ZİRVESİ'NDE de bir kez daha test ettik! Bir anda içeride Kılıçdaroğlu, Akşener'in sinirleri gerildi.

Neden acaba? Çünkü altılı masada bir araya getirilmiş Atlantik İttifakı'nın liderleri Büyük Türkiye'nin ajandasına göre hareket etmiyorlar. Çünkü WASHINGTON'DAN, Berlin'den, Londra'dan içeriye ajandayı servis ediyorlar. Altılı masa liderleri, daha ötesi ABD-Avrupa Türkiye'ye yaptırım uygulasın, ekonomi batsın diye bekliyorlar. Kılıçdaroğlu, Akşener ve yavrularının bu hareketleri milli değildir.

BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ VE DİPLOMATİK ZAFERLERİ GÖLGELEMEK İSTİYORLAR! Yakın coğrafyamızda jeopolitik fay hatlarının kırıldığı, bölgesel savaşların tam tamları çalarken, muhalefetin olumsuz tavırları, milli olmayan çıkışları Türkiye'ye yazık değil mi? TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE VEREN BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMATIK BAŞARILARINI DEĞERSİZLEŞTİRMEK, vicdanları mühürlenmiş insanların yaptığıdır.

HİÇBİR ÜLKEDE BÖYLESİ DIŞ POLİTİK ZAFERLERİ, BAŞARILARI KISKANMAK, GÖLGELEMEK YOKTUR.

SONUÇ: Başkan Erdoğan- Türkiye'nin dış politik başarılarını, zaferlerini, gözlerinizi kör ederek içeriden müdahale etmeyi, Türkiye'yi yeniden dar alana çekmeyi amaçlamak ne demektir Kılıçdaroğlu, Akşener? 100 yüzyıl önce parçalanmış, içeriye kapatılmış Türkiye'nin önüne 100 yıl sonra çıkan jeopolitik fırsatları, kıskançlıkla boşa çıkarmaya, Türkiye'yi küçültmeye zihniniz, ruhunuz nasıl izin veriyor? Bütün önyargılarınızdan, ön kabullerinizden, öfkelerinizden, kıskançlıklarınızdan ve siyasi kimliklerinizden biraz olsun geri çekilip GÖLGE ETMEYİN, BAŞKA İHSAN İSTENMİYOR. AZİZ MİLLETİMİZ SABIRLA BEKLIYOR.