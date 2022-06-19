YUNANİSTAN'IN Lozan ve Paris antlaşmalarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, gayri askeri olması gereken Ege adalarını silahlandırmayı sürdürmesine en sert açıklama geçtiğimiz günlerde Efes'ten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarını silahlandırdığını belirterek, "(Atina'yı) Aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz" dedi. Türkiye'nin Yunanistan'a karşı diplomatik hamlelerin ardı ardına geldiği bir süreçte, ABD ve Batı başkentlerinde bu gerginliğin varabileceği noktalar konuşulduğuna dair haberler hızlanmış durumda. Stratejik merkezlerde, mevcut tablo yeni bir Kardak benzeri kriz yaratır mı? Tartışmaları arttırdığı ifade ediliyor. İkinci adı BIDENAPULOS olarak bilinen ABD Başkanı'nın göreve geldiğinden itibaren, Yunanistan'ın şımarıklığı arttığı, ABD'nin topraklarını üslerle donatmasından sonra Yunan başbakanı Miçotakis'in küstahlıklarının tırmandığı göze batıyor. Evet. Yunanistan'ı ABD şımartıyor ve bölgesel olaylarda bir tetikçi olarak kullanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Devlet Aklı, önce geleneksel olarak politikası karşılıklı müzakere ile iyi niyete dayalı bir şekilde sorunu çözmek iken, Yunanistan özellikle ABD ve AB üyeliğini kullanarak ve uluslararası lobi gücünü arkasına alarak kışkırtıcı, tahrikçi bir politika izliyor.

Yunanistan, ABD'nin Yunan hayranı Başkan Biden'ın iktidarda olmasını da bir fırsat olarak kullanarak, hem ABD'den hem de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan parasını vermeden silahlanmasını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Türkiye, ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Yunanistan'ı tetikçi olarak kullanacağını çok önceden okuyarak, önce mavi vatan stratejini ilan etti. Ardından Türk Donanması'nın gelişmesini sağlayacak müthiş hamleleri yürütüyor. Mavi vatan stratejisi bağlamında, Ege adalarının Yunanistan tarafından uluslararası anlaşmalara aykırı biçimde silahlandırmasına tepki olarak LOZAN BAĞLAMLI NAVTEX'lerle uyarılara başladı. Amerika'nın güya Ruslar'a karşı gibi gösterdiği aslında Türkiye'nin kara harekatını kesmeye yönelik DEDEAĞAÇ'ta üslerin kurulmasından sonra ZORLAYICI DİPLOMASİ AŞAMASINA geçti.

Yunanistan'ın ağzında gevelediği, karasularını 12 mile çıkarma küstahlığına karşı da, CASUS BELLİ-SAVAŞ KARARINI HATIRLATMAYI

SÜRDÜRÜYOR. Peki, Kardak benzeri bir kriz yaşanması ihtimali var mı? ABD ve Fransa'nın desteğini yanına alan Yunanistan göz önünde bulundurulursa, Başkan Erdoğan- Türkiye izleyici kalmak yerine söylemlerindeki ciddiyetini göstermek için kararlı duruşunu tekrar tekrar gösteriyor. Evet. Türkiye, sonuna kadar gidecektir. Türkiye, ABD tetikçiliğinde Ege'de hapsedilme tehdidini bertaraf etmek için EGE ADALARININ EGEMENLİK HAKKINI MASALARA getirerek, adaların silahtan arındırılmasına giden tüm diplomatik hamleleri yapacaktır.

Daha geniş bir boyutta, kararlı duruşuyla, Yunanistan'ın karasuları 12 mile çıkarmasına asla izin vermeyecektir.

Türkiye, Ege gibi yarı kapalı sayılabilecek bir denizde 12 milin uygulanmasına kim olursa olsun Aziz Milletin tam desteğiyle engelleme imkanı bulacaktır. Dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'nin Suriye'de ABD aparatı PKK'ya karşı son derece etkili olacak yeni bir operasyona hazırlandığı sırada ABD'nin tetikçiliğini yapan Yunanistan, tazyiklerini arttırmıştır. Yani, Türkiye'nin Suriye harekatına karşı ABD Yunanistan'ı tahrik ederek, gözlerin Ege'ye çevrilmesi oyunu tezgahlamaktadır.

Yunanistan, ABD'den aldığı talimatla Ege'de yeni bir cephe oluşturma, Türkiye'nin Rusya ve ABD arasında denge tutmasını kırmak için tetikçilik yapmaktadır.

ABD'nin Yunanistan'ı kışkırtmasının Rusya- Ukrayna savaşı ile ilintili olduğu apaçıktır.

SONUÇ: Başkan Erdoğan-Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hak ve menfaatleri koruma konusundaki kararlığının bir göstergesi de önümüzdeki günlerde yaşanabilir. Türkiye, Libya ile yaptığı deniz anlaşmaları bağlamında , Rodos ve Girit arasındaki PETROL-GAZ ARAMA faaliyetlerine yeni ve üstün nitelikli ABDÜLHAMİT SONDAJ GEMİSİ başlayabilir. Evet. Karadeniz'de Fatih'in bulduğu milli gaz 2023 yılı başlarında Anadolu'ya geliyor. İnşallah Abdülhamit'in Doğu Akdeniz'de bulacağı yeni gaz sahaları Türkiye'nin yüzüncü yılının en büyük armağanları olacaktır.