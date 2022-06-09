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BÜLENT ERANDAÇ
Terör koridoruna darbe

Terör koridoruna darbe

09.06.2022, Perşembe

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Suriye sınırının tamamında 30 kilometrelik güvenlik şeridi (BEKA HATTI) kurmakta kararlı. NOKTA. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Suriye'de gelecek 10 yılların kaderini de belirleyecek ABD ile terör örgütü PKK koridoruna son darbeyi vurmak üzere hazırlanıyor. Uzun zamandan beri Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde "güvenli bölge" oluşturmayı hedefleyen Başkan Tayyip Erdoğan bu doğrultuda yeni bir askeri harekâtın sinyalini verdi.
Rusya'nın Ukrayna'da meşgul olduğu, ABD'nin Rusya'yı Suriye'den sıkıştırmak istediği bir dönemde Erdoğan "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlattı.
Erdoğan, "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların merkezi konumundaki Tel Rıfat ve Münbiç alanları harekât önceliğimizin başında yer almaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" dedi.
Türkiye, 2016 yılından bu yana terör örgütü PKK-YPG'ye karşı sınır ötesi operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarla birlikte güvenlik bölgeleri oluşturuldu. Bu bölgede binlerce ev inşa ederek, Türkiye'ye gelen Suriyeli 3,7 milyon göçmen içinden 550 bini gönderdi, gelecek günlerde de bir milyonunu "gönüllülük esasına" göre geri gönderip, buraya yerleştirilmelerini planlıyor.
SONUÇ: Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmeyi gerçekleştirmeye çok yakın. Evet. Başkan Erdoğan-Türkiye yarım kalan çok önemli operasyonu tamamlayacak.

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