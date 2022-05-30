YUNANİSTAN'IN uykularını kaçıracak Türk Stratejik Gemileri, seferlere başlıyor.

DENİZLERİN ALPARSLAN'I VE ANADOLU'SU, DOĞU AKDENiZ'E AÇILIYOR.

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin ilk uçak gemisi ANADOLU AĞUSTOS-2023'te DOĞU AKDENİZ'de MAVİ VATAN'ın bayrağını dalgalandıracak.

Dünyanın en gelişmiş sondaj gemisi ALPARSLAN da Taşucu'nda Doğu Akdeniz seferlerine hazırlanıyor.

AĞUSTOS ayında Girit açıklarında derin sondajlara başlayacak.

TÜRKLER AĞUSTOS'U ÇOK SEVER. Çünkü Ağustos ayı zaferlerle dolu bir aydır.

26 Ağustos 1071 Malazgirt, 23 Ağustos 1514 Çaldıran, 24 Ağustos 1516 Mercidabık, 29 Ağustos 1526 Mohaç, 1 Ağustos 1571 Kıbrıs'ın fethi, 23 Ağustos Sakarya ve 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz zaferleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordusu, emperyalistlerin işgalini bitirdi.

Yunan orduları denize döküldü.

Yunanistan tehlikeli sularda yüzmeye kalkıyor. ABD Başkanı Biden, Yunanistan'ı şımartıyor.

Yunanistan da Biden'den aldığı desteğe güvenip hiç ilgisi olmadığı halde Doğu Akdeniz'e sulanıyor.

Ege adalarını çok tehlikeli şekilde silahlandırıyor. Ege'de uluslararası anlaşmaları çiğneyen, Türkiye'ye yönelik hasmane kampanya yürüten Yunanistan'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar anlayacakları dilden uyarıyor: "Yunanistan gerçek dışı iddialarda bulunuyor.

Avrupa'ya yakın olmalarından dolayı kendilerini güçlü gibi görüyorlar. Çok ciddi ihlaller yapılıyor. Hava sahası, karasu ihlalleri yapılıyor, Türk araçları taciz ediliyor. Gemilerin ihlali var. Hava araçlarının ihlali var. Uluslararası anlaşmalara rağmen yakın adalara toplam 90 üst düzey ziyaret yapıldı.

Sürekli bir tahrik, provokasyon var. Yunan ekonomisi malum.

Buna rağmen savunma bütçesini çok ciddi artırdılar. Bunlar hayal peşinde. Kendilerince boylarını aşan birtakım iddialar peşinde yürümeye devam ediyorlar." Ege adalarını silahlandırmasına karşı Bakan Akar tarihi tokadı bir kez daha atarak 9 Eylül'ün tarihi önemine de vurgu yaptı. "9 Eylül, Yunan macerasının bittiği günün yıldönümüdür. Bu vesileyle bir asır önceki 9 Eylül unutulmasa iyi olur" dedi. Önceki gün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı sert bir şekilde uyardı: "Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan 1960'dan beri silahlandırdı. Biz de vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar dedik, gayet sarih açık... SON DERECE CİDDİYİZ. Yunanistan buna uymazsa biz bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz."

SONUÇ: 31 Mayıs 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ege (Adalar) Denizi'nde 6 mil üzerindeki herhangi bir uygulamanın önlenmesi için -savaş dahil olmak üzere- her türlü yetkiyi hükümete verdi. Yani Yunanistan karasularını değil 12 mile; 6.1 mile dahi çıkarsa "savaş sebebi" sayılacak ve gerekli müdahale yapılacak. Aziz Türk Milleti'nin manevi karargahı TBMM'NİN BU TARİHİ KARARI YÜRÜRLÜKTEDİR. NOKTA...