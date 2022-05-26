MESELE İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişi değil, ABD'nin İSKANDİNAVYA'ya girişinin gizli planlarında... İki ülkenin NATO üyeliği bağlamında, ABD, İngıltere,Kuzey denizini-Baltık denizini-Kuzey Kutbu'nu tam kontrole alacak. Kuzey Kutbu'nun ABD tarafından kontrolü bür taraftan bölgenün donmuş deniz altındaki enerji kaynakları, üstünde hava-deniz üslerine imkan verecek. RUSYA, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu Kuzey Kutbu operasyonu olarak görüyor. Çin de aynı düşüncede. Bölgeyi jeopolitik açıdan önemli kılan unsur buzulların erimesiyle Avrupa-Asya arasında yeni deniz yollarının ortaya çıkması.

STRATEJİK MERKEZLERE GÖRE, "Rus Süveyş Kanalı" olarak, Çin'e göre ise 'Kuzey Kutbu'ndaki İpek Yolu' olarak nitelendirilen Kuzey Buz Denizi, KUZEY KUTBU, Soğuk Savaş sırasında Rus ve Amerikan deniz kuvvetleri arasındaki satranç tahtası idi.

Arktik Okyanusu'na kıyıdaş olan Rusya, ABD, Kanada, Norveç ve Danimarka, ARKTİK BEŞLİSİ (veya Arktik ülkeleri) sessiz bir rekabetin içinde. İzlanda, İsveç ve Finlandiya ise Arktik Okyanusu'na doğrudan sınırları olmamalarına rağmen bu bölgede statüyü kazanmak için mücadele eden ülkeler arasında. Arktik Okyanusu güzergahı, iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda artan buz erimeleri sebebiyle sadece Temmuz-Ekim ayları arası dönemde kullanılabiliyor.

Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında nakliye için kullanılan deniz yollarına kıyasla zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Zira Güney Kore ile Almanya arasındaki yolculuk, Ümit Burnu güzergahı üzerinden 46 gün, Süveyş Kanalı üzerinden 34 gün sürerken, Kuzey Deniz Hattı (Arktik rotası) üzerinden sadece 16 ila 23 gün sürüyor. Çin'in yaptığı araştırmaya göre iklim politikaları ve küresel ısınma seviyeleri böyle sürerse 2054'te KUZEY BUZ DENİZİ tamamen erimiş ve yüzde 100 kullanıma hazır hale gelecek. Rotanın geçtiği Rusya'ya ait ARKTİK bölgenin kullanıldığı deniz seferi, Çin, Rusya ve Avrupa arasında yeni bir ticaret rotasını ortaya çıkaracak.

Rusya, Kuzey Deniz hattını Avrupa'ya doğalgaz ihracı için hayati önemde görüyor. ABD'ye göre bölgede 90 milyar varil petrol, 48 TRİLYON METREKÜP doğalgaz var.

SONUÇ: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin esas hedefi Çin. Yeni Dünya Düzeni'nde Cebelitarık, Süveyş, Kızıl Deniz, Bab-ül Mendeb ve Güney Çin Denizi gibi su yolları, ticaret ve enerji piyasasını kontrol altında tutmayı hedefleyen ABD için çok önemli. O nedenle önümüzdeki günlerde gerilim daha da artacak.