26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Bülent Erandaç İsveç ve Finlandiya olayının arka planı
BÜLENT ERANDAÇ
İsveç ve Finlandiya olayının arka planı

İsveç ve Finlandiya olayının arka planı

26.05.2022, Perşembe

MESELE İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişi değil, ABD'nin İSKANDİNAVYA'ya girişinin gizli planlarında... İki ülkenin NATO üyeliği bağlamında, ABD, İngıltere,Kuzey denizini-Baltık denizini-Kuzey Kutbu'nu tam kontrole alacak. Kuzey Kutbu'nun ABD tarafından kontrolü bür taraftan bölgenün donmuş deniz altındaki enerji kaynakları, üstünde hava-deniz üslerine imkan verecek. RUSYA, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu Kuzey Kutbu operasyonu olarak görüyor. Çin de aynı düşüncede. Bölgeyi jeopolitik açıdan önemli kılan unsur buzulların erimesiyle Avrupa-Asya arasında yeni deniz yollarının ortaya çıkması.
STRATEJİK MERKEZLERE GÖRE, "Rus Süveyş Kanalı" olarak, Çin'e göre ise 'Kuzey Kutbu'ndaki İpek Yolu' olarak nitelendirilen Kuzey Buz Denizi, KUZEY KUTBU, Soğuk Savaş sırasında Rus ve Amerikan deniz kuvvetleri arasındaki satranç tahtası idi.
Arktik Okyanusu'na kıyıdaş olan Rusya, ABD, Kanada, Norveç ve Danimarka, ARKTİK BEŞLİSİ (veya Arktik ülkeleri) sessiz bir rekabetin içinde. İzlanda, İsveç ve Finlandiya ise Arktik Okyanusu'na doğrudan sınırları olmamalarına rağmen bu bölgede statüyü kazanmak için mücadele eden ülkeler arasında. Arktik Okyanusu güzergahı, iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda artan buz erimeleri sebebiyle sadece Temmuz-Ekim ayları arası dönemde kullanılabiliyor.
Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında nakliye için kullanılan deniz yollarına kıyasla zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Zira Güney Kore ile Almanya arasındaki yolculuk, Ümit Burnu güzergahı üzerinden 46 gün, Süveyş Kanalı üzerinden 34 gün sürerken, Kuzey Deniz Hattı (Arktik rotası) üzerinden sadece 16 ila 23 gün sürüyor. Çin'in yaptığı araştırmaya göre iklim politikaları ve küresel ısınma seviyeleri böyle sürerse 2054'te KUZEY BUZ DENİZİ tamamen erimiş ve yüzde 100 kullanıma hazır hale gelecek. Rotanın geçtiği Rusya'ya ait ARKTİK bölgenin kullanıldığı deniz seferi, Çin, Rusya ve Avrupa arasında yeni bir ticaret rotasını ortaya çıkaracak.
Rusya, Kuzey Deniz hattını Avrupa'ya doğalgaz ihracı için hayati önemde görüyor. ABD'ye göre bölgede 90 milyar varil petrol, 48 TRİLYON METREKÜP doğalgaz var.
SONUÇ: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin esas hedefi Çin. Yeni Dünya Düzeni'nde Cebelitarık, Süveyş, Kızıl Deniz, Bab-ül Mendeb ve Güney Çin Denizi gibi su yolları, ticaret ve enerji piyasasını kontrol altında tutmayı hedefleyen ABD için çok önemli. O nedenle önümüzdeki günlerde gerilim daha da artacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Altılı masa kılçığı yuttu 23.05.2022 Pazartesi
Stratejik karar 22.05.2022 Pazar
Rize mesajları 16.05.2022 Pazartesi
Derin Fransa devreye girdi 15.05.2022 Pazar
Skandallar partisi 09.05.2022 Pazartesi
Vız geldi tırıs gitti 08.05.2022 Pazar
Türk enerjisi 07.05.2022 Cumartesi
CHP'de kılıçlar çekildi! 05.05.2022 Perşembe
Merak ediyoRUS! 04.05.2022 Çarşamba
‘Uysal’ durmuyor 03.05.2022 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA