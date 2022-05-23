BAŞKAN Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin evet demeyeceğini söyledi. Erdoğan'ın yaptığı bu tarihi açıklama dünyanın gündemine otururken, tüm dünya Türkiye'nin NATO pozisyonunu konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu ile yavrularından ses çıkmıyor.

Neden acaba? Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanmış ALTILI MASA İSVEÇ KILÇIĞINI YUTMUŞ durumdalar. Bilindiği gibi İsveç balıkları meşhurdur. Başkan Erdoğan, BAĞIMSIZ TÜRKİYE DURUŞU ile İsveç ve Finlandiya bağlamında ABD'ye meydan okurken, Kılıçdaroğlu ise İsveç balığının kılçığını yutmuş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları bir ATLANTİK KOALİSYONU-AVRUPA PROJESİ olduklarından ağababaları Derin ABD kızar diye korkuyorlar. İsveç'e tavır koyamıyorlar, koysalar ALTI MASA'nın altında gizlenen 7'nci ayakları terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP gocunur diye çekiniyorlar.

Altılı Masa'nın liderleri MİLLİ OLSALAR Başkan Erdoğan'ın İskandinav ülkelerine gösterdiği tepkiyi desteklerler.

Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının kıvranmasını çok iyi anlıyoruz.

ABD'den, Avrupa'dan iktidar olmak için yardım beklediklerinden MİLLİ olamıyorlar. Başkan Erdoğan'ın VETO silahını kullanmasından, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması dünya sıyasetinde açtığı diplomatik dalgalardan Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları da boğulma durumundalar.

Türkiye'nin İsveç konusunda duyduğu rahatsızlıkların başında Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile iş birliği yer alıyor. Ankara, PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG'yi bünyesinde barındıran SDG ile İsveç'in yakın iş birliği içerisinde bulunmasından rahatsız. DERİN ABD-NATO aparatı PKK'nın attığı her hain kurşunun ardında İsveç ve Avrupa devletleri var.

SONUÇ: Aylar önce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Suriye'de ne işimiz var. Afrin'e girmeyin" diye konuşmasının ardında hangi saiklerin bulunduğu şimdi çok iyi anlaşılıyor. İSVEÇ KILÇIĞI YUTAN Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının neden sessiz kaldıkları hala anlaşılma dı mı? Başkan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı bir taraftan BAĞIMSIZ TÜRKİYE DURUŞUYLA NATO ZİNCİRLERİNİ KIRARKEN diğer taraftan Ukrayna sonrası olası SAVAŞ gelişmelerini dizginleyecek BARIŞ HAMLELERİNİ DE ÇOK AKILLI DİPLOMATİK HAMLELERLE YÜRÜTMESİNDEN memnun değiller. EVET. Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ağızlarındaki İSVEÇ KILÇIĞINI çıkarmaktan acizken Türkiye'yi mi idare edecekler!