DEMOKRASİ şehidi rahmetli Adnan Menderes'in 14 Mayıs'ta "Yeter söz milletindir" diyerek beyaz bir devrimle iktidar olmasının yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'den verdiği fotoğrafla hem dış çevrelere hem de iç siyasete müthiş mesajlar gönderirken 2023'ün BÜYÜK TÜRKİYE'sinin lideri olduğunu ilan etti. Rize'de sadece bir mühendislik şaheseri, denize inşa edilen bir havaalanı açılmadı. Aziz milletimizi gururlandıran bir eserle, iç ve dış mahfillerin nefeslerini kesecek mesajlar verildi.

Başkan Erdoğan'ın "Bu havaalanı, ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağını gösteriyor" derken bir taraftan ABDAvrupa'ya diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun omurgasında kurulan altılı masaya derin mesajlar içeriyordu. Erdoğan'ın Rize gezileri ise hep coşkulu oluyordu. Rize hep rekor oylarla Erdoğan'a destek veriyordu.

Rize şimdi de 2023 seçimlerinin galibini şimdiden ilan etmek için ayağa kalkmıştı. Erdoğan'ın 14 Mayıs mesajları siyasi tarihimize müthiş notlar düşmesine vesile oluyor.

Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs demokrasi harekatı bağlamındaki tarihi gerçeklerini hatırlayalım.

14 MAYIS 1950. Adnan Menderes, "Yeter söz milletindir" diyerek çıktığı siyaset yolunda güçlü Türkiye hayalini politikaları ve kalkınma atılımlarıyla gerçekleştirdi.

CHP tek parti iktidarını deviren Demokrat Parti'nin 1950 seçimlerindeki zaferini Başbakan Adnan Menderes, "14 Mayıs, bir devre son veren ve yeni bir devir açan müstesna ehemmiyette tarihi bir gün olarak daima anılacaktır. Bu tarihi günün hatırasını yalnız partimizin değil, Türk demokrasisinin bir zafer günü olarak yad ediyoruz" ifadeleriyle yorumlamıştı.

2015 yılının 14 Mayıs günü, Türkiye tarihinin çok önemli bir olayına imza attı. Başkan Erdoğan Türkiye'ye atılan IMF PRANGALARINI kırdı. Türkiye uzun bir aranın ardından IMF'ye olan borcunu ödedi, sıfırladı ve borcunu kapattı. Türkiye, 11 Mart 1947'de IMF'nin faaliyete başlamasından 10 gün sonra 43 milyon dolarlık kota ile üye olmuştu. İlk olarak 1961 yılının Ocak ayında IMF'den kredi alan ülkemiz uzun yıllar, tam 19 stand-by anlaşması yapmış, devamlı borç prangasına takılmıştı.

Türkiye'nin IMF'e olan borcu 2001 krizi sonrasında rekor bir düzeye ulaşmıştı. Nihayet Başkan Erdoğan yönetiminde Türkiye, 14 Mayıs 2015'te IMF'ye borcunu tamamen ödedi. Artık, IMF önünde borç beklentisi içinde ülke konumundan kurtulduk. 14 Mayıs bağlamında demokrasinin en karanlık günlerinin tanığı Yassıada, ismi "yassı", namı ise "yaslı" adanın Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden küllerinden doğması sağlanırken, 21'in yüzyıla damga vuracak TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİ'ni gerçekleştiren tarihi bir zirveye imza attı. O gün Başkan Erdoğan'ın yanında kardeşimiz Azerbaycan'ın lideri Aliyev vardı.

İşte 14 Mayıs'taki havalimanı açılışında Rize sokakları, meydanları dolmuştu. Havalimanına bakan yamaçlardaki binaların çatıları, balkonları dolmuştu. Rize bir hafta içinde Başkan Erdoğan'ı kucaklarken, yabancı mahfillerin desteği ile tura çıkan Ekrem İmamoğlu'na da unutamayacağı bir ders verdi.

SONUÇ: Evet. Türk Başkanları Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev, Rize'de deniz üzerine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında yine kol kola dünyaya tarihi bir mesajı tekrar verdiler. Rize mesajları dostlarımız için gurur verici, düşmanlarımız için kahredici özellikler taşıyor...