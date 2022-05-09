KEMAL Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tam deyimiyle SKANDALLAR PARTİSİ haline geldi. Bir skandal bitmeden diğeri başlıyor. Krizlerin, kavgaların ardı arkası kesilmiyor.

Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okumasının dalgaları devam ederken, bu sefer Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yaşanan skandal, gündeme adeta bomba gibi düştü. Peki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yörük Festivali'ne neden gitmedi?

Muhittin Böcek televizyonlara verdiği reklamlarda festivale Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını, bir konuşma yapacağını açıklamıştı.

Ancak CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali"ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin beğenmediği işadamlarıyla Böcek'in ortaklaşa festival düzenlemesine kızdığı, Antalya'da olmasına rağmen festivali protesto edip gitmediği anlaşıldı. Onun yerine festivale "ALTILI MASA YOLDAŞLARI" Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Kılıçdaroğlu ve polit bürosu ile Muhittin Böcek daha önce de birbirine girmişlerdi.

Muhittin Böcek, yoğun bakımda yatarken bazı CHP'liler kendisinin yerine başkan vekili seçmek için harekete geçmişlerdi. Muhittin Böcek hastalığı atlatıp yeniden hayata dönünce Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına çok kızmış, hatta CHP'den istifa etmek üzereyken zorlukla göreve devam ettirilmişti.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir BORSA var! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş hisseleri devamlı yer değiştiriyor! Yanına Ertuğrul Özkök'ü alıp basına servis eden Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sırasında çektirdiği fotoğraf CHP mahallesinde adeta infiale yol açtı. Bu yüzden İmamoğlu hisseleri CHP BORSASINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ GÖSTERDİ. HALEN İmamoğlu HİSSELERİ DÜŞMEYE DEVAM ediyor.

Fotoğraf krizinin İmamoğlu'nun Twitter takipçilerinin sayısında da büyük düşüşe yol açtığı gözleniyor.

Saatler ilerledikçe İmamoğlu'nun Twitter'daki takipçileri azalıyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında yeni skandalın ise ARDAHAN gezisi ile devam edeceği belirtiliyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu, yakın bir dönemde Ardahan gezisine hazırlanıyor.

İmamoğlu'nun, "Yarın başka bir ismi davet edeceğim. Bundan geri de durmam. Beni kimse geri döndüremez" demesi Basın Danışmanı Murat Ongun'un da "Bu bizim ilk seyahatimiz değil. Bundan sonra da Ardahan'a da gideceğiz" şeklinde yaptığı açıklamaların CHP Genel Merkezi'nde sert tartışmalara yol açtığı duyuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosunun hop oturup hop kalktıkları, Ardahan gezisinin iptal edilmesi için baskı yapacakları belirtiliyor.

SONUÇ: Ekrem İmamoğlu, dizginlenemez ihtirasını açık ediyor.

Peki, neye güveniyor? Şuna emin olun ki, ABD VE AVRUPA'ya güveniyor! İngiltere Büyükelçisi ile İstanbul'u kar bastığı zaman balık ziyafeti çekmesi, ABD Büyükelcisi'nin ziyarete gitmesi siyaset kulislerinde halen en çok konuşulan konular içinde bulunuyor. İmamoğlu gözünü ABD VE AVRUPA'dan ayıramamasının, yabancı elçilerin yolunu gözlemesinin adaylığı için yeterli olacağını hesaplıyor. Ancak Kılıçdaroğlu'ndan zılgıtı yiyince ve milletten tepki görünce neye uğrayacağını şaşıracak.