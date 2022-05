EKREM İmamoğlu'nun Karadeniz'de Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuması, CHP Genel Merkezi'nde bomba etkisine neden olmuştu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve polit bürosunun çok sinirlendiği, CHP Genel Merkezi'nin 14'üncü katında İmamoğlu için, "Katli vaciptir" özellikli karar alındığı konuşuluyor.

Evet daha yolun başında İmamoğlu, çuvallamış görünüyor.

Artık genel merkezle ipler tamamen koptu. Kılıçdaroğlu kendisini dinlemeyen, havalara giren, muhalefeti zayıflatan "Bir bölen" ilan edilerek gerekenler yapılacak.

Kılıçdaroğlu'nun önünün kesilmesinden çok rahatsız olduğu, Muharrem İnce'yi nasıl yemişse aynı metodla İmamoğlu'nu da yiyecek.

Karadeniz turunda Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı'nın dahil olduğu bir grup gazeteci ile verdiği pozlara CHP'li mahfille tarafından çok sert tepkiler geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun ihtirası aklının önüne geçmiş görünüyor.

Nitekim, kendini o kadar kaybetmiş durumdaki "Bir fotoğraf üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar var. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider.

Hiç umurumda değil" ifadelerini kullanması onun bitişi oldu.

İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" ifadesine sosyal medyada tepki yağdı.

Onunla poz veren ve her yerde öven sanatçı Fazıl Say, "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" diye tepki gösterdi. Bu sözler kısa sürede büyük destek buldu.

Sadece Fazıl Say mı? Hayır.

Ekrem İmamoğlu'na destek veren çok önemli isimlerin hepsi bu fotoğrafa ve "vız gelir tırıs gider" sözüne tepki gösterdi. Parti içinde bir başka sıkıntı

daha ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Genel Başkanlığa hazırlanan 10 Aralıkçı Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na çok sert bir vuruşta bulundu.

Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na Karadeniz gezisine davet edilen bazı gazetecilere gönderme yaparak "Kendine gazeteci diyen birileri yalanları üzerinden meşrulaştırıp söylemlere alet oluyorlardı. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Gezi'yi o şekilde hatırlatanları da unutmayacağız" sözü büyük yankı buldu.

SONUÇ: Evet CHP çok karışık.

Yıllardır CHP aynı film aynı senaryo ile yoluna devam ediyor.

Buna şaşırmıyoruz. Ancak bu kez durum daha da kaotik. Zaten parti içinde hiç huzur olmadı. Başlar ayak, ayaklar baş oldu. Tam bir KAKAFONİ ORKESTRASI.

CHP şirazesınden çıktı. Rotasını şaşırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden ne köy, ne kasaba olur.

Aziz Milletimiz, CHP'nin halini gördükçe, Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu net ve açık olarak anlıyor. Maalesef durum bu.

Aziz Millet, "Bu CHP, bu Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi idare ederse acaba ne oluruz?" diye düşünüyor.

Allah kimseyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun havuzuna düşürmesin. Çünkü Türkiye büyük yürüyüşü bir anda yerle bir olur.