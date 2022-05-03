SİYASİ kulislerde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'a "Altılı masanın dağıtıcısı" diyorlar.

Uysal attığı tweet'lerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun omurgasında kurulan altılı masanın altını oydu! Ortalığı karıştırdı. Uysal attığı tweet'lerle ortalığı karıştırınca yeni bir isim kazandı: Dağıtıcı!

Gültekin Uysal'a bomba tweet'leri kimin attırdığı, neden attığı merak ediliyor. Uysal, geçen hafta attığı tweet'le Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı bombaladı. Ortalık karıştı. Uysal, "Cumhurbaşkanı adayımızın üç ölçüsü var. 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" dedi. Bu lafıyla Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a "Siz aday olamazsınız" diyor. İki "Seçilebilirlik". Bu ölçüyle Kılıçdaroğlu'nu ve Karamollaoğlu'nu devre dışı bırakıyor. "Seçilemezsiniz" diyor.

Meral Akşener'e yolu açık tutuyor, çünkü "Aday değilim" dese de anketlerde Akşener iki CHP'li belediye başkanı ile üçüncü sırada görülüyor. Ayrıca Uysal'ın Meral Hanım'ın partisinden milletvekili seçildiği yine İP listesinden milletvekili olacağı konuşuluyor.

Üç: Söz konusu adayın TC Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme özelliği olmalıymış. Bu mesaja Davutoğlu çoz kızdı. Hatta Gültekin Uysal'ın misafir edeceği 24 Nisan toplantısına katılmaktan vazgeçtiği basına yansıdı. Altılı masanın dağılmasına giden problemi çözmek için Kılıçdaroğlu gece yarıları Davutoğlu'nu aradı, adeta yalvardı, 24 Nisan toplantı masasına katılmasını zorlukla sağladı. Birinci tweet'in rüzgarı sürerken 27 Nisan 2022 günü Deva Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masayı devirme noktasına gelen bir açıklama yaptı. "Deva olarak kendi logomuz ve listelerimiz ile seçimlere gireceğiz" dedi.

Yani Babacan "CHP'ye ve İP'e ihtiyacımız yok" mesajı veren bir hamlede bulundu. 1 gün sonra 28 Nisan gece yarısı Uysal bir tweet daha attı. Uysal, "Majesteleri ve 5 oligarktan büyüğüz" dedi.

Uysal'ın majesteleri lafıyla kimi kastettiği konuşuluyor. Majeste deyince akıllara İngiltere geliyor.

Abdullah Gül'ün ve Ali Babacan'ın İngiliz ekolü ile yakınlığına ilişkin birçok yorum ve analiz bulunduğu için Uysal'ın ikinci mesajdan kimi kastettiği merak ediliyor! Altılı masa, küçük partilerle pazarlık payını arttırmanın yollarını arıyorlar. Babacan'ın seçimlere Deva Partisi olarak katılacaklarını açıklaması pazarlık payı artırma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Babacan'ın açıklaması sonrası muhalefette kaygı vardı. "6'lı masa dağılıyor mu?" paniği yaşadılar!

Babacan'ın, "Ortak cumhurbaşkanı adayı önemli ama mutabakat sağlanamazsa farklı seçeneklere de bakılır" lafı üzerinden tartışmalar sürüyor. "Babacan seçimlere ayrı girecekse CHP'li bir cumhurbaşkanı adayını neden desteklesin?" tartışması gündeme oturdu.

Babacan'ın elini güçlendirmek için bir hamle yaptığı belli. Bir sonraki hamlesi Abdullah Gül'ün veya kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı olabilir mi? Kulislerde "Babacan bu çıkışı Abdullah Gül için yaptı" deniliyor.

SONUÇ: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde ve milletvekili listelerini hazırlama aşamasında yeni kopmalar olacağı konuşuluyor.

Babacan'ın kararının en çok Kılıçdaroğlu'nu sarstığı gözleniyor.

Çünkü ortak cumhurbaşkanı adaylığı suya düştü. Evet Millet İttifakı testisi çatladı! Bu testi artık su tutmaz. 6'lı masa PAZARLIK MASASINA

DÖNMÜŞ DURUMDA!