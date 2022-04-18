YENİ Seçim Kanunu, Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının nefesini kesti. Vurgun yemiş balık durumundalar. Altılı masanın liderlerini "Aman dağılmayalım" telaşı sardığı gözleniyor. Bir yandan simülasyon üstüne simülasyonlar yapıyorlar. Bir türlü umdukları milletvekili sayısına ulaşamıyorlar.

Diğer yandan kakafonik bir şekilde bölünme telaşı içinde arka arkaya açıklamalar yapıyorlar.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki açıklaması, muhalefetin adayının kim olacağı tartışmasını bir kez daha gündemin ön sıralarına taşıdı! Son tahlilde Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının iki boyutlu dağılma olasılığı olduğu konuşuluyor.

1) Altılı masa 3 artı 3 olarak, bir tarafta CHP-İP-DP, diğer tarafta Saadet-Gelecek-Deva şeklinde iki ayrı blok olarak seçime girmeleriyle bir dağılma...

2) Ortak Cumhurbaşkanı adayı belirleyemezlerse her parti liderinin Cumhurbaşkanı adayı olmaları halinde dağılmaları söz konusu olabilir...

Kılıçdaroğlu ve yavrularının aday belirleme sıkıntısı sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhalefete "Bizim adayımız bellidir. Sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim" açıklaması da altılı masayı köşeye sıkıştırdı.

CHP içinde Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir başka kavga başlamış görünüyor.

CHP'ye hakim olan sosyalist- Marksist-HDP aşkıyla yanan 10 Aralıkçılar, Kılıçdaroğlu'nu ısrarla öne iterken ondan boşalacak yere Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'yı getirme hareketi içindeler. 10 Aralıkçılar, "Aday CHP'li olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. İkincisi siyasetçi olmalı.

İsmi geçen belediye başkanları görevlerini yapmalı" diyorlar.

Yavaş ve İmamoğlu lobilerinin bastırmalarıyla gerek CHP, gerekse İYİ Parti'de iki büyükşehir belediye başkanı, adaylık denklemi dışına çıkmış değil.

İP'te "Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansı zayıf. Ekrem İmamoğlu'na ağırlık veriyorlar.

İmamoğlu olmadığı taktirde Mansur ikinci adayları olarak" öne çıkıyor. Altılı masa liderlerinden Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun da Kılıdaroğlu'nu seçimi kazanacak isim olarak görmedikleri belirtiliyor.

Yeniseçim yasası değişikliğine göre ittifakta yer alacak siyasi partilerin milletvekili sayısı, seçim çevrelerinden aldıkları oy oranına göre hesaplanacak. Bu durum, küçük partilerin milletvekili çıkarma olasılığını zayıflatıyor.

Altılı masanın altında gizlenen bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin neler yaptığı en çok Kemal Kılıçdaroğlu'nu meraklandırıyor. Bilindiği gibi Meral Akşener rahatsız olmasın diye Derin ABD-Avrupa, bir taktik olarak HDP'yi dışta tuttu.

Avrupa merkezli derin plana göre HDP-Sosyalist-Komünist partiler ayrı bir blokla seçime girecek.

Ancak, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak. Altılı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı desteklenecek.

SONUÇ: DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, "AK Parti'ye hizmet etmiş olanlar Cumhurbaşkanı adayı olamayacak" sözlerinin altılı masayı sarstığı Babacan ve Davutoğlu'nun tepkilerini diğer liderlere ifade ettikleri belirlendi.

Davutoğlu ve Babacan'ın 24 Nisan'da Gültekin Uysal'ın yemeğine katılmama ihtimali Kılıçoaroğlu'nu geriyor!